De kaller det bærekraftsseilas. Klimahykleri er mer presist.

Hvorfor skal Bergens toppfolk fly til Stillehavet for å nettverke med hverandre?

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Lørdag ankrer den stolte seilskuten «Statsraad Lehmkuhl» opp i Bergen igjen etter 20 måneder på verdenshavene med det påkostede prestisjetoktet «One Ocean Expedition».

Ekspedisjonsleder og direktør Haakon Vatle spår magisk stemning og «bølger av gåsehud» over hele Bryggen. Hjemkomsten skal hylles med kortesje, vannkanoner og syngende kadetter. Kongen kommer, og Nystemten er øvd inn.

Toktet til Stillehavet er et gedigent prestisjeprosjekt. Statsraaden har fungert som et flytende universitet, der formålet er viktig havforskning. Flere tusen mennesker fra hele verden er involvert, og mange har hatt opplevelser for livet.

Med fare for å være folkefestbrems og pisse i champagnen: Det er ikke bare å klappe seg på skulderen og ta en shanty for prosjektet.

Vi må også spørre: Til hvilken pris?

De siste 20 månedene har hjørnesteinsaktører i Bergen fraktet folk inn og ut for å delta på toktet.

I september arrangerte Bergen Næringsråd en egen «topplederseilas» med 42 deltakere. Høgskulen på Vestlandet har holdt lederseminar i «bærekraftig ledelse» for 34 personer om bord.

En haug med samfunnstopper i skjæringspunktet privat/offentlig sektor har snørt skipssekken og fløyet inn via eksotiske destinasjoner.