Var Atle Antonsens hets «kvalifisert krenkende»? Hvem vet.

«Shut the fuck up» og «du er for mørkhudet til å være her». Det skal Atle Antonsen ha sagt til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali på utestedet Bar Boca.

Hatparagrafen er uklar. Det øker risikoen for at tilfeldigheter og synsing får styre.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Du er for mørkhudet til å være her», sa komiker Atle Antonsen til Sumaya Jirde Ali.

Politiet ville tiltale komikeren for hatefulle ytringer, men statsadvokatene i Oslo har henlagt hele saken. Begrunnelsen er at utskjellingen ikke var «kvalifisert krenkende».

Forvirring knyttet til hvor grensene går øker risikoen for at tilfeldigheter og synsing får styre hvilke saker som blir tatt til retten. Det viser at hatparagrafen ikke fungerer som den skal.

For Atle Antonsen har saken allerede fått vesentlige konsekvenser. Fordømmelsen har vært total – iallfall innenfor kretsene som definerer politisk korrekthet. Antonsen har også trukket seg fra TV-showet «Kongen befaler». Å opptre som nasjonal drittsekk og premiere folk med gullbyste av seg selv blir fort usmakelig nå.

Det sosiale stigmaet er på et vis det viktigste i denne saken. Det er jo ikke juss, men alminnelig dannelse og moral som definerer akseptabel oppførsel.

Likevel, det fjerner ikke problemet: Hatjussen er uklar og diffus.