Sovjetunionen er tilbake

Putin sluttar ikkje å krige av seg sjølv. Sanksjonane må svi.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Vladimir Putin anerkjente måndag dei to utbrytarrepublikkane i Ukraina. Det er nok det næraste me kjem ei offisiell krigserklæring no.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vladimir Putins tale måndag kveld var nok det næraste me kjem ei krigserklæring mot Ukraina.

Etter nesten åtte år med uerklært krig, anerkjente den russiske presidenten dei allereie russisk-okkuperte områda Luhansk og Donetsk som sjølvstendige statar.

Årsaka er ei rekkje oppdikta angrep frå Ukraina, som Russland sjølv har regissert. Putin påstår at han berre forsvarer russarar frå ukrainsk aggresjon.

No har den russiske hæren offisielt rykka inn i denne delen av Ukraina. I tillegg omringar dei Ukraina på tre sider.

Les også Siste nytt om Ukraina

Tidlegare på dagen arrangerte Putin eit møte i det russiske tryggingsrådet. Møtet var like regissert og absurd som dei mange forsøka på å fabrikkere ukrainske angrep på Russland.

Saman med talen hans, gav dette teaterstykket eit frampeik på det som kan bli ein brutal krig.

For det handlar ikkje berre om Luhansk og Donetsk – sjølv om dei områda er ein like stor del av Ukraina som hovudstaden Kyiv.

Putin meiner at Ukraina var ein historisk tabbe. Den russiske presidenten anerkjenner rett og slett ikkje at Europas største stat eksisterer.

Og så gjekk han endå lenger.

Putin sa at det var galskap å la tidlegare sovjetrepublikkar forlate Sovjetunionen. I Europa er det ein direkte trugsel mot Nato-medlemmene Estland, Latvia og Litauen.

Putin erklærte ikkje berre krig mot Ukraina. Han starta ein ny kald krig med Nato. Dette er eit forsøk på å gjenopplive Sovjetunionen.

Det russiske tryggingsrådet var samla måndag for å diskutere situasjonen i Ukraina. Det var eit absurd teater, der løgnene om ukrainsk aggresjon fekk fritt spelerom.

Putin har fått valse over nabolanda sine fram til no. Han vil neppe stoppe av seg sjølv.

Vestlege sanksjonar er med i reknestykket hans – og han kalkulerer nok med at sanksjonane ikkje blir så altfor sterke.

Difor er første steg Luhansk og Donetsk. Sidan dei områda allereie var okkupert av Russland, er det nok ein del i Europa og USA som vil halde straffetiltaka nede.

Det vil vere naivt.

Les også Russland anerkjenner ukrainske Luhansk og Donetsk som uavhengige stater

Sanksjonane må råke Putin og hans indre krins, både økonomisk og sosialt. Det må vere slutt på at dei kan invadere Ukraina i februar og feriere i Europa om sommaren.

Men det er langt frå nok.

Tida er overmoden for å gjere seg uavhengig av russisk gass. Det kjem til å svi, spesielt for Tyskland.

Dei har lagt ned atomkraftverk og kjempa for eit nytt gassrøyr frå Russland.

Det har gjort Tyskland meir avhengig av Putin. Denne vanvettige politikken finansierer Putin-regimet, og har gjort det vanskelegare for EU å innføre sanksjonar på russisk olje- og gassindustri.

Difor er omstillinga vekk frå gass eit tryggleikstiltak.

Putin har vist kor lite vestlege land er villig til å gjere for å stoppe Putin frå å ta Ukraina bit for bit. Forsoningspolitikk har ikkje fungert til no, og det kjem ikkje til å fungere.

Den beste tida for å innføre skikkelege sanksjonar mot Russland var for åtte år sidan. Stadig fleire folk i Ukraina betaler prisen for at det ikkje har skjedd.