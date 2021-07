22. juli-traumet er for stort for ett oppgjør

Terroristen ville ha et propagandashow. Han fikk en rettssak Norge kan være stolt av. Men det er ikke nok.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Foto: Tord Torpe

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Den forferdelige historien om 22. juli-massakren er fortalt og gjenfortalt mange ganger de siste ti årene.

Jeg hørte den i rettssal 250 i Oslo tingrett, under den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Plutselig var vi tilbake. Til den fredagen i juli, da bomben smalt og fellesferien eksploderte i et inferno av drap og terror.

Fra de harde tilhørerbenkene fulgte vi dødsferden over Utøya, via blodrøde linjer på et kart.

Alt var pakket inn i rettssalens nøkterne virkemidler. Likevel var det umulig å sitte der uten å kjenne på følelsen av å bli jaget.

Les også – Sjokket, redselen og håpet. Du kan aldri bli helt ferdig med det.

Langs Kjærlighetsstien, over Stoltenberget, ned i Bolsjevika, der livredde ungdommer lå mellom sine falne kamerater og spilte døde for ikke å bli skutt, mens han ropte «wohoo» da han traff, flere, stadig flere.

Retten gikk gjennom drap for drap, skudd for skudd, og hele tiden kunne vi se Anders Behring Breivik.

Han smilte.

Anders Behring Breivik gråt den første dagen av rettssaken i april 2012. Ikke over drapene, men over sin egen propagandavideo. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Breivik er mannen som gråt da propagandavideoen hans ble spilt i retten, men som lo av å slakte ned 69 unge mennesker.

Planen hans var å bruke rettsoppgjøret som en PR-kampanje for å skaffe «sympatisører til bevegelsen», og et endelig oppgjør med «det multikulturalistiske regimet».

Breivik hadde replikkene liggende klar i det 1500 sider lange manifestet sitt, og så for seg et spektakulært sceneshow.

Det gikk ikke helt som planlagt.

Wenche Elizabeth Arntzen var dommer i den krevende rettssaken mot Anders Behring Breivik. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Rettssaken mot ham ble mest av alt en seier for rettsstaten, og dens evne til å sette grusomheter og avvik inn i verdige og kontrollerte rammer.

Ikke siden landssvikoppgjøret etter krigen har en norsk domstol stått overfor så alvorlige forbrytelser, mot så mange.

Det fantes ingen oppskrift på hvordan et traume som 22. juli skulle håndteres.

Noen mente rettssaken måtte føres bak lukkede dører for å hindre at Breivik fikk talerstolen han drømte om. Andre mente den måtte gjøres til noe annerledes og ekstraordinært. For første gang på lenge ble det snakket seriøst om dødsstraff i Norge.

Men tempelridderen Anders Behring Breivik ble behandlet som en helt vanlig tiltalt – og domstolen står igjen som en av de få instanser som ikke feilet i møtet med terroren.

De overlevende fra Utøya satt tett sammen i rettssal 250 i Oslo tingrett under rettsoppgjøret våren 2012. Foto: Junge, Heiko / Scanpix

De ti intense ukene i Oslo tingrett må likevel ha vært norgeshistoriens mest spesielle straffesak.

Saken hadde flere advokater enn det er politikere på Stortinget. Starten og slutten på hver eneste rettsdag ble markert med Breiviks absurde nazihilsen.

Hver dag under 22. juli-rettssaken gjorde Anders Behring Breivik sin malplasserte nazihilsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Det var en rettssak preget av ekstreme kontraster.

Korsfareren i det komiske kostymet, som ble møtt av en mild dommer med blondekrage over kappen.

Fortellinger om teltleir og vafler med syltetøy, og kliniske beskrivelser av hvordan kuler eksploderte i unge kropper.

Markblomstene og gårdsidyllen rundt Vålstua Gård, som var et dekksted for terrorplanlegging og bombeproduksjon.

Dommeren gråt da fortellingene ble for vonde. Sko ble kastet i raseri. Men det skjedde også at tilhørerne brøt ut i applaus.

Det var en rettssak hvor tiltalte selv insisterte på lovens strengeste straff, og forsvareren glemte å be om frifinnelse.

Rettssaken hadde flere advokater enn det er politikere på Stortinget. Her er aktor og statsadvokat Svein Holden i samtale med de mest fremtredende bistandsadvokatene Mette Yvonne Larsen og Siv Hallgren. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Anders Behring Breivik ble dømt til 21 års forvaring, som er den strengeste straffen det er mulig å få i Norge.

Utenfor rettssalen sto utenlandske journalister og måpte. Finnes det ingen grense for naiviteten i dette landet?

Men ingen reaksjon fra det norske rettssystemet kunne veid opp for det han gjorde den dagen. Dette oppgjøret handlet om mer enn utmåling av straff.

Advokat Geir Lippestad tok på seg en ekstremt krevende jobb som forsvarer. Han ble skjelt ut for å forsvare et monster, og måtte håndtere både uklar juss og en ualminnelig krevende klient.

Geir Lippestad tok på seg det vanskelige men nødvendige oppdraget som djevelens advokat. Foto: Berit Roald / NTB

Ti år senere er Lippestad blitt politiker, og mener tilsynelatende at rettssaken er et tilstrekkelig oppgjør med 22. juli.

«Arbeidet mot radikalisering og høyreekstremisme må ikke skje på alteret til en terrorist», skriver han i en kronikk Aftenposten, og mener ropet på «det endelige oppgjøret» ikke vil føre noe godt med seg.

«Det endelige oppgjøret er allerede tatt i retten», konkluderer han.

Er det virkelig nok? Åpenbart ikke.

Kriminologen Nils Christie hadde et ord for dette: konflikttyveri.

Det rettslige spillet, med alle sine regler og begrensninger, reduserer konflikter til en kamp mellom advokater og profesjonelle aktører.

De som er rammet mister kontroll over både innholdet og løsningen, og føler seg fort fremmedgjort i prosessen.

Et samfunn kan ikke lene seg på domstolene alene når grusomheter skal håndteres. Strafferetten fokuserer dessuten på skyld, ikke forklaringer, og er ikke noe velegnet verktøy for å håndtere politisk motiverte drap. Det er en oppgave for sivilsamfunnet.

Men mens domstolen klarte å håndtere en grusom sak på en ryddig måte, feilet det politiske etterspillet katastrofalt. Det strever vi fortsatt med, ti år senere.

Foto: Heiko Junge / NTB

Offisielt skulle vi møte hatet med kjærlighet og roser og mer åpenhet og mer demokrati.

I stedet ble den offentlige samtalen slem og polarisert. Utenfor rettssalen ble det delt ut 22. juli-kort. De overlevende ble overlatt til seg selv. Minnesmerket kokte bort i en betent krangel.

Hatet mot Arbeiderpartiet blomstret. Partiet ble beskyldt for å «spille offer» – fra Stortingets egen talerstol. Eks-justisminister Sylvi Listhaug (Frp) klandret dem for å sette terrorister over nasjonal sikkerhet. Lik og del, da!

Det er umulig å bli ferdig med en så formidabel tragedie, men det blir stadig mer tydelig at 22. juli fortsatt er et åpent, væskende sår.

På den siste dagen av rettssaken fikk Breivik ordet en siste gang. Etter en gjennomgang av alt som er galt med det norske samfunnet, kom han til det aller verste.

«Det verste av alt», sa han, «det aller verste er å bli ignorert».

Rettssaken handlet aller mest om ham, massedrapsmannen. I rettslige oppgjør er det gjerningspersonen som står i sentrum, ikke ofrene. Og 22. juli hadde så mange, mange flere ofre enn dem som mistet livet.

Ungdommene som overlevde sommerleiren fra helvete, har fortsatt ikke fått tatt sitt oppgjør.

Nå er det deres tur.