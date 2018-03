Rekkja med utmeldingar kan vere godt nytt for Miljøpartiet Dei Grøne.

Få veker etter at den lokale MDG-toppen Arild Hermstad vart innstilt til å overta som talsperson for Rasmus Hansson, viser miljøpartiet teikn til å rakne i Bergen. To bystyrerepresentantar og to vararepresentantar melde seg ut i ein koordinert aksjon i førre veke. Alle melde overgang til SV.

Dei fire utmeldingane i Bergen er dramatiske for lokallaget. Etter å ha vore einaste bystyrerepresentant i fire år, fekk Sondre Båtstrand med seg tre nye representantar inn i denne perioden. Dei meir enn tredobla stemmetalet frå førre periode.

I løpet av ein pressekonferanse vart partiet halvert.

Diane Berbain var blant dei som melde seg ut. Ho var tilsett i partiets bystyregruppe, men gjekk i protest mot det ho omtalte som ein «ukultur i partiet». Samme veke melde òg den tidlegare partisekretæren Hilde Lengali seg ut.

Utmeldingane gjer at partiet er på størrelse med det BTs siste meiningsmåling seier. Der gjekk partiet ned med 2,1 prosentpoeng til 3,6 prosent. Frå fire til to representantar.

Partiet har ikkje klart å kapitalisere på det gode valresultatet frå 2015. Etter at Arbeidarpartiet danna byråd saman med Venstre og KrF har MDGs blokkuavhengige prosjekt blitt sett i ein skvis. SV har vore det mest offensive opposisjonspartiet, og det er Senterpartiet som står nærast byrådet, som nyleg mista fleirtalet då Marita Moltu melde seg ut frå KrF.

Det er lettare å forstå kvifor partiet ikkje har vore meir på hogget no, når me ser at gruppesekretæren og tre andre i partigruppa ikkje ønskjer å vere med lenger.

MDG må leite etter forklaringar på kva som har skjedd, og korleis dei kan kome seg vidare. Utmeldingar er ikkje nødvendigvis skadeleg på lang sikt. Det er likevel demotiverande for dei som blir igjen, og partiet mister gode ressurspersonar.

Vanlegvis handlar utmeldingar om personlege konfliktar, spesielt når ein brukar ord som «ukultur» til å skildre situasjonen. Personkonfliktar har det med å løyse seg ved at ein part går ut av partiet.

Det er vanskeleg å sjå at den harde konflikten mellom avgåande talsperson Rasmus Hansson og tidlegare talsperson Hilde Opoku vart løyst. Tvert imot, så vert denne konflikten framleis trekt fram som ein del av ukulturen i partiet.

Det finst sjølvsagt ulike forklaringar til dei ulike utmeldingane. Men når fire medlemmer i Bergen går over til SV i løpet av ein pressekonferanse, tydar det på at den blokkuavhengige rolla speler inn på avgjerda deira.

Ein går ikkje til SV viss ein ikkje høyrer til på venstresida.



Ei forklaring som går igjen hjå fleire i partiet, er at det har vore ei høgredreiing i partiet. Forholdet til EU er det mest nærliggjande og konkrete dømet.

MDG har blitt meir positive til EU dei siste åra. Då Stortinget i 2015 gjorde Noreg til eit EU-land å rekne i klimaspørsmålet, handla det blant anna om at EU var meir ambisiøse enn Noreg på klimafeltet. I tillegg er det mange klimakutt som best vert gjennomført med gode landsamarbeid.

Den internasjonale rørsla som MDG er ein del av, er positive til EU. Det er dei grøne partia i EU som har laga den tredje energipakka, som det omstridde Acer-vedtaket før helga handla om. Auka kraftutveksling mellom land er ein god måte å kutte utslepp i energisektoren på.

Det burde ikkje overraske nokon at eit grønt parti vil bruke norsk vasskraft til å kutte utslepp. Det må jo vere betre å selje straumen til utlandet for å konkurrere med kull, enn å bruke kraftoverskotet vårt på å byggje opp energislukande «bitcoin-gruver».

Når det likevel blir eit problem, skuldast det at MDG ikkje er det same partiet som det var tidlegare, og det skil seg frå sine europeiske søsterparti.

Me skal ikkje mange år tilbake, før MDG nesten ikkje hadde medlemmer. Partiet hadde om lag 500 medlemmer i 2005, og berre 270 medlemmer i 2007. I 2010 passerte dei tusentalet, og i 2014 hadde dei meir enn 6000 medlemmer.

Lokalvalet i 2011 vart eit gjennombrot for MDG. Dei kom inn med éin representant i Bergen bystyre, og dei vart representert med totalt 18 kommunestyrerepresentantar nasjonalt. I 2015 fekk dei fem gongar så mange stemmer, og enda opp med 231 representantar i 162 kommunestyrer.

I 2013 vart dei for første gong representert på Stortinget, og partiet forsvarte mandatet i 2017.

Det er klart at denne omveltinga set djupe spor i eit parti. Det er ikkje så rart viss dei få som var medlem i MDG for ti år sidan ikkje kjenner seg så godt igjen i dagens parti.

I dag er MDG eit urbant og liberalt klimaparti, og partiets hamskifte har gitt dei makt i Oslo.

I 2015 vart partiet tredje størst bak Høgre og Ap, og styrer no byutviklingspolitikken i hovudstaden. Der har dei fått store gjennomslag, og styrer mot svært ambisiøse klimamål.

Kritikken frå venstre er stort sett at klimapolitikken deira er usosial. Partiet bruker millionar på å subsidiere elsyklar i Oslo, men vil forby billegsal av kjøt.

I MDGs verd treng ikkje klimatiltaka samtidig vere økonomisk omfordelande, og dei kan råke fattige. Det fell politikarar til venstre for MDG tungt for brystet, men er ei heilt kurant meining for eit klimaparti i sentrum.

MDGs utgangspunkt i Noreg skil seg frå søsterpartia i andre europeiske land. Noreg var seint ute med å få eit reinspikka grønt parti. Noreg har hatt miljøparti som SV og Venstre, men som òg har andre store merkesaker. Oppgangen til MDG vert forklart med at SV mista truverd på miljøsaka i den raudgrøne regjeringa, medan Venstre ikkje leverte som forventa i opposisjon.

Koplinga mellom Frp og Venstre bidrog òg til å redusere partiets truverd i klimapolitikken.

Summen av SV og Venstre sine problem skapte eit rom for MDG, og dei siste fem åra har definitivt vore gode for partiet. No ser veksten ut til å gå over i smerter. Og omstilling smerter, sjølv for eit klimaparti.

