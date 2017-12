– Mamma, mamma! Det ligg ein byråd under senga mi!

– Så, så, søte ven, ikkje ver redd. Det er sikkert berre ein kommunikasjonskonsulent.

– Kva er ein kommunikasjonskonsulent, mamma?

– Der er ein som skal forklara kva byråden eigentleg meiner. På ein slik måte at ingen forstår kva byråden eigentleg meiner, men at det høyrest ut som det er klokt sagt.

– Ho som ligg under senga mi, seier bompengar, bompengar, bompengar. Heile tida.

– Då må det vera ein byråd som ligg der. Kommunikasjonskonsulentar snakkar ikkje slik. Dei snakkar berre i minst fire meter lange setningar. Eller så seier dei ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar. Du må ikkje svara henne. Då byrjar ho med fortetting, fortetting, fortetting, også. Og bybane, bybane, bybane. Du må for all del ikkje seia noko til far din. Då vil han stryka til eksamen i sinnemeistringskurset til Nav.

– Er faren til byråden sterkare enn min far?

– Staten er far til byråden. Han er kjempesterk. Byråden må vera forsiktig, elles får ho ikkje lommepengar frå Fylkesmannen og samferdsleministeren. Men far din er sikker på at han skal slå dei på Facebook, alle saman.

– Er Facebook farleg, mamma?

– Ikkje for deg og meg. Det er far din som er farleg på Facebook.

– Er byråden redd for far min?

– Det er ho sikkert, venen min. Far din har mange kompisar. Han seier dei er det største bauekorpset i Bergen, og at ingen av dei har tenkt å ta sinnemeistringskurset til Nav. Men byråden er akkurat som kjærringa mot straumen. Sjølv om ho blir slått på Facebook, kjem ho heilt sikkert berre til å halda fram å seia bompengar, bompengar, bompengar, høgare og høgare. Og så seier ho at her i Bergen er vi internasjonalt leiande når det gjeld å løysa konfliktar. Ho kjenner ikkje far din.

– Tenk om Fylkesmannen og samferdsleministeren legg seg saman med byråden under senga mi, mamma! Eg vil liggja i di seng i natt, mamma. Pappa kan liggja på sofaen.