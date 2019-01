I 2019 skal vestlendinger smeltes sammen.

Vestland er en smeltedigel. Slik åpnet Anne Gine Hestetun (Ap) fylkesordførerens eget nyttårsmøte torsdag. Hun mente det nå er viktig å tro på det beste i hverandre, og at «me ikkje har skjulte motiv». Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, fulgte opp med å snakke om betydningen av mangfold: Beslutninger blir bedre der folk og meninger er ulike.

To vestlandsfylker slår seg sammen, og man skulle tro to fremmede kulturer kolliderte. I et litt større perspektiv finnes det knapt et mer kulturelt homogent område enn det som snart blir Vestland fylke. Det blir ikke Midtøsten selv om Nordfjord og Sunnhordland blir del av samme regionale forvaltningsnivå.

Nyttårsmøtene til fylkesordføreren i Hordaland er en møteplass mellom ordførere, stortingspolitikere, næringsliv og offentlig forvaltning. Eller «samkvem på tvers av forvaltningsnivå», som Hestetun kaller det. Dette har tidligere vært et traust, men viktig møte, der lokalpolitikere, stortingspolitikere og andre kan fortelle hverandre hva som er viktig.

I år var Sogn og Fjordane invitert med, og for anledningen var møtet pimpet opp en hel del. Nå er det ikke lenger godt nok med en skarve fylkesordfører som møteleder. Tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft var hentet inn som konferansier.

Dagens tema var «Styrke i samspel», og så godt som alle innlegg handlet om samspill på en eller annen måte. Kravstore innlegg om samferdselsprosjekter og ektefølte replikker fra frustrerte ordførere var striglet vekk denne gangen.

I 2019 er det god stemning, godt humør og samspill som er greien. Alle skal stå sammen, alle skal være på samme lag, uansett.

I tilfelle noen fra Sogn og Fjordane skulle tro det alltid har vært slik: Den gjennomførte optimismen, den profesjonelle innpakningen, dette er nytt av året.

Ørjan Deisz

Men i lunsjpausen var det naturligvis murring i krokene. Du kan ta misnøyen ned fra scenen, men ikke ut av vestlendingen. Fylkessammenslåingen er til å leve med, men all denne begeistringen? Og «samspel», var det ikke kranglingen som kjennetegnet Vestland? Og hvorfor er det ingen kaffepauser lenger?

I tillegg til mange tilreisende fra Sogn og Fjordane, hadde Hestetun invitert en rekke folk fra Vestlandet utenfor Vestland. Hun har åpenbart ikke slått seg til ro med at det bare ble to fylker med i sammenslåingen.

I tillegg til Hadia Tajik, sto også Tom Tvedt – tidligere fylkesordfører i Rogaland – på scenen. Idrettspresidenten snakket om hvordan norsk idrett er bygget på – jepp – «samspel».

Skal Vestland gjøre seg lekkert for Rogaland, nytter det ikke å fortsette med krangling om kraftaksjer, slik fylkespolitikerne har holdt på med den siste tiden. Da er det kanskje tryggere med regissert enveiskommunikasjon fra scenen, enn å slippe lokalpolitikerne fri i en slik forsamling.

Geir Inge Lunde fra PwC holdt et innlegg som i form minnet mest om en karismatisk preken, og med et budskap om at også Rogaland må med i det nye fylket. Det er bare slik man kan skape en mektig region, og bare slik man kan lokke til seg talenter og annet man trenger for å overleve.

I dag, mente han, kastes det kjøttben fra Oslo, og vestlendingene slåss om smulene. Slik opptrer makten, og slik holdes resten av landet nede.

Før sammenslåingen er gjennomført, fortsetter arbeidet med å få med fylket i sør. Det er både friskt og ambisiøst, og det er ingen tvil om at det egentlige målet fortsatt er å samle hele Vestlandet til ett, stort fylkesrike.

Samspill krever en hel del trening, og låter alltid surt i starten. Og finnes det ingen vilje til å få det til, låter det ille også i fortsettelsen.