KrF forlot nødbyrådet for å redde seg selv

KrF-byrådene Håkon Pettersen og Beate Husa forlot byrådssamarbeidet med Venstre, MDG og Ap.

Det er liten grunn til å tro at det hjelper.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Det har vært en ganske bedriten jobb å styre Bergen de siste årene.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har hatt et parlamentarisk grunnlag fra helvete: fire partier i et mindretallsbyråd, som trenger støtte fra to partier utenfor.

Ett år før valget er det altså ikke så rart at folk stikker fra prosjektet som rotter på et synkende skip.