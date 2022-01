Dei russiske invasjonane sender Ukraina inn i Nato

Ukrainas visestatsminister Olga Stefanishyna møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel denne veka.

Putin kunne like gjerne levert søknaden sjølv.

Den russiske hæren står på grensa til Ukraina, og det er reell fare for krig – endå ein gong. For Russland har allereie invadert og annektert den ukrainske Krim-halvøya.

Det skjedde i 2014. Same år gjekk russiske styrkar inn i Donbas, i austlege Ukraina. Der går det framleis føre seg krigshandlingar, og Russland okkuperer deler av området i dag.

Båe angrepa har skjedd utan at vesten har gripe inn, truleg fordi Russland prøvde å skjule krigføringa, som Øystein Bogen skriv for TV 2.

Resultatet vart uansett at Russland fekk forsyne seg av den tidlegare sovjetrepublikken.

Men no vil Ukraina inn i Nato. Dei vil beskytte seg frå den russiske aggresjonen.

Russland ser på dette som ei vestleg utviding, som aggresjon og eit brot på løftet USAs tidlegare utanriksminister James Baker skal ha gitt på slutten av den kalde krigen.

Men sjølv Mikhail Gorbatsjov – Sovjetunionens siste statsleiar – har innrømma at dette vart sagt i ein tidleg fase av samtalane deira. USA forplikta seg aldri til å ikkje utvide Nato-alliansen austover.

Russland har derimot forplikta seg til å respektere Ukrainas suverenitet, skriv Peter Baker i New York Times.

Det løftet har dei brote to gongar.

Etter Sovjetunionens fall, hadde Ukraina kontroll på 1900 atomstridshovud. Det var verdas tredje største arsenal av atomvåpen.

Den nye staten ville byte desse mot internasjonal anerkjenning – spesielt frå Russland. Den avtalen kom på plass i 1994, og innan utgangen av 1996 hadde Russland fått atomstridshovuda frå Ukraina.

No ligg dei an til å bryte avtalen for tredje gong. Likevel eig Russland ikkje meir skam enn at dei skuldar på Nato for denne konflikten.

Det er ein enorm forskjell på å ta eit land militært og la det bli med i ein militærallianse.

Russland har utvida seg med militærmakt. I tillegg til Ukraina i 2014, invaderte dei Georgia i 2008. Akkurat no hjelper dei regimet i Kasakhstan til å halde på makta.

Med ein slik nabo, er det ikkje rart at Nato-medlemskap er attraktivt.

Alle bør forstå ukrainaranes ønskje om å ikkje bli invadert av Russland for tredje gong på under eit tiår.

Og det er fullstendig uakseptabelt at Russland prøver å truge gjennom sine krav ved å stille om lag 100.000 soldatar på grensa til Ukraina.

Diverre handlar den mogelege krigen mot Ukraina forstemmande lite om Ukraina.

I Noreg fekk me eit døme på dette denne veka, då Raud Ungdom skreiv eit debattinnlegg i VG.

Der var det mange ord om kor forståeleg den russiske reaksjonen var på at nabolandet Ukraina kunne bli Nato-medlem. Ikkje eitt ord om Ukraina, og kva dei vil. Ikkje eitt.

Det bør ikkje vere opp til stormaktene – verken USA eller Russland – om Ukraina skal bli med i Nato eller ikkje. Det må Ukraina få velje sjølv.

Deretter kan Nato-landa sjølvsagt stille krav for å godkjenne søknaden.

Det er ikkje nytt at Russland grensar til eit Nato-land.

Noreg var med frå starten i 1949. Heldigvis, får me seie, for det er ikkje sikkert Russland hadde latt oss få bli med i år. Dei hadde sikkert møtt forståing for det òg.

Estland og Latvia vart med i 2004. Det gjekk bra.

Om Ukraina skulle bli med i Nato, vert det vanskelegare for Russland å invadere dei. Det må Vladimir Putin berre leve med.