Bergen må fortsette å leve i skyggen av Oslo. Lenge.

Regjeringens skjevfordeling av kulturpenger er til å grine av. Opposisjonens forslag til løsninger er like trist.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

BNO-sjef Eivind Gullberg Jensen (til h.) viser kuturminister Abid Raja (V) hvor urettferdig fordelingen av penger til opera i Norge er.

Et kakediagram sier ofte mer enn tusen ord. Hadde regjeringens bevilgninger til opera i Norge vært en høy bløtkake, hadde Oslo gaflet i seg 90 prosent av den.

Så ville hovedstaden latt det siste smale stykket og litt kremrand være igjen til Bergen, Nordfjordeid og andre byer med regionale operaer.

Det er naturlig at kulturminister Abid Raja (V) forsvarer skjevfordelingen. Han sitter tross alt i regjeringen som har bestemt at det skal være slik.

Like naturlig er det at kulturtopper fra opposisjonen reagerer. Det er jo valgkamp.

Både Anette Trettebergstuen (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) kan anses som kandidater til posten som kulturminister, dersom de rødgrønne vinner valget.

Begge kunne altså ha valgt å profilere sitt kandidatur med offensive løsninger, når BT ber dem kommentere den voldsomme favoriseringen av opera i Oslo.

Isteden benytter de anledningen til å ri politiske kjepphester, som i utgangspunktet handler om mye annet enn kultur og opera.

Trettebergstuen skylder på regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen), som ble vedtatt i 2015. Den pålegger statlige virksomheter å kutte driftstilskuddet sitt med 0,5 prosent årlig.

Aps kulturpolitiske talsperson vil skrote reformen, og mener BNO umiddelbart vil kunne styrke sitt budsjett, dersom så skjer.

For det første: Å legge ned ABE-reformen har vært en flaggsak for Ap siden den ble vedtatt. Partiet mener den kutter for mye i offentlige tjenester.

For det andre: At ABE-reformen skrotes, er ingen garanti for at BNO får mye mer penger å rutte med det. Det betyr i første omgang bare at kulturfeltet slipper å kutte sine kostnader med 0,5 prosent nok et år.

Trettebergstuen signaliserer ingen reell vilje til å øke overføringene fra nasjonale til regionale kulturinstitusjoner.

Sem-Jacobsen støtter i utgangspunktet kravet om at regjeringen skal øke bevilgningen til BNO. Men så innhenter valgkampen også henne.

Hun vil gjøre det billigere for folk fra distriktene å reise til Oslo for å oppleve hovedstadens kulturliv. For å gjøre det, vil hun fjerne CO₂-avgiften på innenlands flyreiser.

For det første: I årets valgkamp er Sps retorikk sterkt farget av fordommer mot det partiet kaller den «kaffelattedrikkende, urbane eliten». Da er det vanskelig å se for seg at Sp vil ta en åpen budsjettkamp for bergensernes opera.

For det andre: Å fjerne miljøavgift på flyreiser er en fryktelig dårlig symbolsak. Forslaget likner et populistisk frieri, som neppe vil bli gjennomført – spesielt ikke etter siste dommedagsrapport fra FNs klimapanel.

Vi burde kanskje ikke forvente annet. Politikere som håper på gjenvalg har et fastsatt repertoar av saker de skal fronte.

De vil ofte forsøke å tilpasse sine utspill til listen av talepunkter de er forhåndsprogrammert til å markedsføre.

Skjevfordelingen av operamidler illustrerer en utfordring i kulturpolitikken:

Det er langt mellom de selvstendige, sterke og tydelige kulturpolitikerne på nasjonalt nivå, som har realistiske og gjennomførbare løsninger på den massive favoriseringen av nasjonale institusjoner i Oslo.

Hovedstaden har de siste årene fått ny Opera, nytt Deichmanske-bibliotek, nytt Munch-museum og nytt Nasjonalmuseum, til en sluttsum på flere milliarder kroner.

Og når staten bygger nye, nasjonale praktbygg i Oslo, må de nødvendigvis fylles med innhold og driftes forsvarlig. Slik blir «kulturkonglomeratet» i Oslo en budsjettmessig møllestein, og vil være det i mange tiår fremover.

Det vil kreve mye politisk dristighet å kreve at Operaen i Oslo skal ta dype kutt for at regionale operaer skal få mer å rutte med.

Like dristig vil det være å kreve at opera skal få en større del av Kulturdepartementets totalbudsjett.

En annen tilnærming vil være at stortingspolitikerne åpent erklærer at Bergen og andre byer må lage kultur på lavbluss for at nybyggene i Oslo skal få skinne. Det siste ville vært det ærligste budskapet akkurat nå.

Det er vanskelig å finne nasjonale kulturpolitikere som åpent tør å stå i den stormen i dag.

Derfor må de regionale kulturinstitusjonene trolige gnage på sine slitne bein i fire år til.