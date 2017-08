Ap har for få aktuelle statsrådskandidater fra Hordaland.

De siste par ukene har jeg hatt denne samtalen et titalls ganger med Ap-folk:

– Hvem mener du er aktuelle statsrådskandidater fra Hordaland?

– Jette Christensen. Kulturminister.

– Noen som er aktuelle for andre poster?

– (stillhet)

Om venstresiden vinner valget, kan Hordaland få langt svakere representasjon i regjeringen enn i dag. Høyre har i dag to statsråder fra Hordaland, Erna Solberg og Monica Mæland. Næringsministeren er en medium tung post, men blir sett på som en av de viktigste for landsdelen. I tillegg kommer olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Arbeiderpartiet har nå kun én sannsynlig statsrådskandidat fra Hordaland. Hordalands tyngde i regjeringen vil avhenge av hvem Ap samarbeider med. Fra Senterpartiet er det ingen åpenbare kandidater (nei, Kjersti Toppe blir ikke sett på som aktuell). Fra KrF er Knut Arild Hareide soleklar og Dag Inge Ulstein sannsynlig. Audun Lysbakken kan selvsagt få en post, om SV går i regjering.

Men kandidat-tørken i Ap er ikke god. I forrige valgkamp var et av Høyres sterkeste kort at Vestlandet hadde blitt ignorert av Stoltenberg-regjeringen. Likevel har ikke Ap klart å sikre seg mer en maks én god statsrådskandidat fra Hordaland.

Terskelen for å plukke statsråder som ikke allerede er etablerte politikere, vil være høy for Støre. Man kan være uenig om politikken, men Solberg-regjeringen har vært vellykket på et punkt: Det har vært få skandaler. Samtlige statsråder i regjeringen er drevne politikere som skjønner spillet. Støre følger trolig samme oppskrift.

Men selv om han skulle driste seg til å hente noen utenfra, en ny Victor Norman, er det vanskelig å finne kandidater som flere enn én person synes er en god idé. «Noen fra akademia, kanskje?» er ikke et betryggende svar når jeg leter etter navn.

Harald Schjelderup ville vært aktuell, men han forblir byrådsleder. Det ville være komplett idioti om Ap tok han ut av Bergen nå som partiet endelig har fått makten i byen igjen. Om partiet likevel fikk det for seg å spørre Schjelderup, ville han neppe sagt ja.

Ordfører på Voss og leder i Hordaland Ap, Hans Erik Ringkjøb, blir nevnt som en som muligens kan kvalifisere seg til en ministerpost i fremtiden, men det forutsetter at han får en periode som statssekretær først. Ymse personer fra næringslivet har blitt nevnt, inkludert noen som ikke engang stemmer Ap.

Støre har brukt særdeles mye tid på Vestlandet den senere tiden. Det bør vi alle være glade for. Men det vil bli en nedtur for regionen om den eneste statsråden fra Hordaland er kulturministeren.

Selv om hun åpenbart står på listen over mulige statsråder, er Jette Christensen en mindre soleklar kandidat enn det Monica Mæland var for fire år siden. Det er de letteste postene som kan være aktuelle for henne nå, og ikke alle er overbevist om at det vil endre seg med tiden. Sammenligner man henne derimot med dagens kulturminister, har hun gode forutsetninger for å bli en respektert kulturminister som skjønner feltet.

Bård Bøe

Christensen har møtt fast på Stortinget siden 2010. Jobben hun har gjort i kontroll- og konstitusjonskomiteen blir betegnet som solid. Hun er populær i fylkespartiet og i AUF. Særlig folk fra andre landsdeler sliter med å forstå hvorfor Magne Rommetveit og ikke Christensen står øverst på stortingslisten. Til tross for at hun sitter i en komité der stortingsrepresentantene vanskelig kan markere seg i egne saker, har hun vært rimelig synlig. Dessuten tilhører Christensen venstresiden i partiet, som kan øke hennes muligheter i konkurranse med andre jevngode kandidater.

Men det er ganske utrolig at det er vanskelig å finne flere statsrådskandidater fra Ap i et så stort fylke. I Trøndelag nærmest flommer det over, både fra Ap og Sp. Trøsten må være at det finnes så mange unge talentfulle her at halve rådgiverkorpset til en eventuell ny regjering kan fylles opp med hordalendinger. Bildet bør derfor være ganske annerledes om noen år.

Men for øyeblikket har Høyre rett og slett flere sterke kandidater enn Ap. I tillegg til dagens statsråder, vil Peter Christian Frølich være aktuell i løpet av neste stortingsperiode.

Selvsagt kan man stille spørsmål ved om det betyr noe hvor regjeringsmedlemmene kommer fra. Kanskje gjør det ikke det. Noen mener sågar det er en ulempe at statsministeren kommer fra Bergen, fordi hun må tenke på hele landet.

Uansett er det trist at ikke landets (foreløpig) største parti har flere tydelige, synlige politikere som kjenner Hordaland fra innsiden.