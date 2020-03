Skandinavisk, du liksom!

– Erna treng ikkje lenger vera flau av meg når eg er i utlandet, skriv Asbjørn Kristoffersen.

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Asbjørn Kristoffersen

Eg har reist til Tyskland. Flyfrakta. Ikkje med SAS, rett nok. Men fly er fly. Eg tenkjer snopa noko kulturelt med meg heimatt til gamlelandet, eg òg. Slik SAS-reklamen seier vi alltid har gjort, vi som bur i Skandinavia, langt nordanfor den siviliserte verda.

Det finst ingen skandinavisk kultur, nada, niente, nil, har SAS funne ut. Alt vi har er importert, frå binders til köttbullar, frå demokrati til pappapermisjon. Kopiar alt i hop. (SAS nemner ikkje brunosten.) Di oftare vi flyg til landa der nede, di fleire bonuspoeng vi sankar, di meir kulturelle er det sjanse for å bli. Til og med for gamle, kvite menn. Til og med for gamle, kvite slostrilar som aldri har vore tørr på beina. Til og med for meg.

Men eg har visst ikkje reist langt nok. Lassevis av tyskarar tyt på at dei ikkje har nokon eigen kultur, dei heller. Kanskje bortsett frå det tyske språket, som vi skandinavar har kopiert i søkk og kav. Det ser ut for at eg vil koma tomhendt på flyet heimatt, like gammalkopistisk som då eg kom. Kulturtilsniking i Tyskland var sikkert lettare før SAS-reklamen.

Eg kunne kanskje reist til Kina med SAS. Eg trur ikkje nokon kinesar ville skrytt av at det ikkje finst nokon eigen, kinesisk kultur. Eg kan ikkje førestella meg at Erna ville snakka kinesararane til rette heller, at dei berre ikkje måtte koma her og koma her og innbilla seg at dei hadde nokon historisk særrett til landet, ikkje om slekta deira har budd der sidan Adam gjekk med bleier. I Kina er det laksen som følgjer Ernas faner.

Hadde eg berre reist langt nok, ville eg sikkert fått fanget fullt av nye binders og køttbullar å ta med til gamlelandet. Eg blir vel aldri så kulturopen i hovudet som Erna, men eg lovar henne at eg skal slutta å skryta av at bindersen er norsk når eg er i Tyskland, eller på Kanari. Bindersen, skal eg seia, og så skal eg ta ein lang kunstpause. Bindersen er amerikansk! skal eg seia.

Erna treng ikkje lenger vera flau av meg når eg er i utlandet.