Den selvbevisste overklassen

Oljefondssjefens luksustur gir et innblikk i en overklasse som blir stadig mer komfortabel med å være overklasse.

David Chelsom Vogt Filosof og musiker

Etikkprofessor Henrik Syse var en av deltakerne på den påtroppende oljefondssjefens «drømmeseminar» i USA. Her er han i egenskap av medlem i Nobelkomiteen, arm i arm med Hiroshima-overlever Setsuko Thurlow i forbindelse med prisen til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) i 2017. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

I boken «Måtehold i grådighetens tid» fra 2009 stiller etikkprofessor og nå luksusseminardeltaker Henrik Syse følgende, fremsynte spørsmål: «Hva skal vi egentlig mene om [ ...] styrtrike mennesker som inviterer like rike kjendiser på spektakulære fester på dyre hoteller?»

Svaret han gir kan sies å være like fremsynt: «Jeg skal ikke her peke på enkeltpersoner og kalle dem vulgære».

Etikkprofessor Henrik Syse deltok på oljefondssjefens luksusseminar som «ressursperson». Det viser seg at han har fått utbetalt over én million av Nicolai Tangen for å sitte i styret for Cayman-selskaper, ifølge DN. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Boken er elleve år gammel, og formodentlig skrevet før måteholdsfilosofen selv fikk en inntekt på tre millioner og ble styremedlem i fond som er registrerte i skatteparadiser.

Men relevansen av en bok om måtehold har ikke blitt mindre på disse årene. For som Syse spør: «Hva skjer med samfunnet og med miljøet dersom gamle anstendighets- og rimelighetsgrenser kastes over bord?»

I 2009 skrev etikkprofessor Henrik Syse «Måtehold i grådighetens tid». Relevansen av en bok om måtehold har ikke blitt mindre på disse årene, skriver filosof og musiker David Vogt. Foto: /

Det er det som er i ferd med å skje.

Norge har tradisjonelt vært et måteholdent samfunn, der man har villet unngå å virke prangende på andre. Tenk bare på ordet «unorsk». Vi må være det eneste landet i verden der det kan ansees som en kompliment å ikke være som sine landsmenn.

«Det er noe unorsk ved henne», sier man gjerne om en person som ikke er redd for å ta plass, som er utadvendt og driftig. Kaller man noen «un-American» derimot, er det blant de verste skjellsord der borte.

Hva sier det om den norske selvforståelsen?

Det vitner om en viss ydmykhet. Vi fascineres av de frigjorte individualistene, men vi innser at de ikke er typiske for oss.

Det typisk norske er mer nøkternt. Vi er et land av likemenn. Et land uten adel og store gods. Et land som i etterkrigstiden ble bygget av «det store arbeidende folk», som Gerhardsen kalte det.

Overklassen inntar en tilbaketrukket rolle i denne fortellingen.

Det var arbeiderne som bekledde de øverste politiske posisjonene. Trepartssamarbeidet, snarere enn kapitaleiernes selvstendige bidrag, fikk æren for den økonomiske utviklingen.

Etter hvert begynte imidlertid denne norske selvforståelsen å bli utfordret. Yrkeslivet ble mer spesialisert, flere fikk høyere utdanning, og de økonomiske forskjellene økte.

Det ble færre som identifiserte seg med en felles klasse, der man har de samme utfordringene og interessene. Både ens problemer og ens suksess blir da i større grad tilskrevet individuelle egenskaper enn økonomiske strukturer.

Og der er vi i dag.

Hvis du havner i samfunnstoppen i Norge i dag, vil du neppe tenke at det er den bevegelsen du tilhører som har plassert deg der, eller at du representerer ett av tannhjulene i et økonomisk system der det er helheten, ikke enkeltaktørene, som står for verdiskapingen.

Antakelig vil du heller tenke at du har nådd toppen fordi du har de individuelle egenskapene som trengs.

Fordi du er dyktig. Du er en «ressursperson», som både Nicolai Tangen og Syse kaller sine med-seminarister.

Og hvis du er en ressursperson, så vil du naturligvis omgås andre ressurspersoner.

Det er da ikke merkelig at du i kraft av å være en ressursperson befinner deg på et privatfly sammen med andre ressurspersoner, på vei til et spennende seminar.

Kanskje er det litt unorsk, men det er jo bare positivt. Slipp ressursene fri!

Med en slik selvforståelse, skjønner vi hvorfor samfunnstoppene synes det er irriterende at pressen stiller spørsmål ved deres motivasjon. Og vi skjønner hvorfor overklassen ofte føler seg motarbeidet av avgifter og kontroller som i deres øyne vanskeliggjør deres bidrag til samfunnet.

Det føles som om befolkningen henger etter i den gamle mentaliteten. At man ikke skjønner at det er overklassen som skaper arbeidsplasser. At man ikke skjønner at samfunnstoppene bare ønsker å bidra med sine evner og ressurser.

Ta et nylig eksempel: Korona-hjelpen til næringslivet. Der stilles ingen krav til å begrense utbytte, bonuser og lederlønninger.

Det trengs ikke, mener NHO, for ingen bedrifter vil utnytte systemet.

Også NAV har over natten blitt tillitsbasert. Utbetalinger skjer nå på forskudd, når søknadene er under behandling.

Sammenlikn dette med de reglene som gjaldt før de mange «ressurspersonene» begynte å gå på NAV. Det systemet som vi kjenner fra NAV-skandalen er gjennomsyret av mistillit.

Hvis du er en ressursperson, så vil du naturligvis omgås andre ressurspersoner. Det er da ikke merkelig at du i kraft av å være en ressursperson befinner deg på et privatfly sammen med andre ressurspersoner, på vei til et spennende seminar, skriver David Vogt. Foto: Berg-Jacobsen Jon-Are

I virkeligheten er det ingen grunn til å ha større tillit til de rike.

Økonomer har kunnet påvise at det er de aller rikeste som svindler mest på skatten: 25 prosent i gjennomsnitt, mot 5 prosent i resten av befolkningen.

Det er skatteparadiser som muliggjør de rikes skattesvindel, på grunn av manglende transparens.

Aksepterer vi bruk av skatteparadiser, for eksempel fra Tangen, så aksepterer vi et tillitsbasert system for de aller rikeste.

Og da aksepterer vi også at vi har beveget oss bort fra den likhetstanken og det måteholdet som har kjennetegnet Norge, og som Syse i sin bok advarer oss mot å gi opp.