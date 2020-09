Kvifor er mange rike folk så gjerrige?

Rike folk bør glede seg over å bidra raust til eit så veldrive land som Noreg, i staden for å planlegge seg til minst mogeleg skatt.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Stein Erik Hagen og andre rikingar gjer alt dei kan for å betale så lite skatt som mogeleg. Kvifor, spør BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Lise Åserud

Eg kjem aldri til å forstå folk som har meir pengar enn dei klarer å bruke, og likevel gjer alt dei kan for å betale mindre skatt. Går det verkeleg an å vere så gjerrig, så utruleg kjip?

Hadde skatten gått til ein stat der ein korrupt elite tok pengane og vanstyrte landet, hadde eg forstått det.

Men i Noreg? Der byråkratar og politikarar stort sett er svært skikkelege? Der skattepengane går til ein velfungerande velferdsstat som sørgjer for politisk stabilitet, til glede for næringslivet, der sjølv rike folk kan leve i fred?

Til og med næringslivet får jo hjelp av staten når dei treng det, som no.

Ordførar Sture Pedersen (H) i Bø i Vesterålen kuttar kraftig i den kommunale formuesskatten for å få rikingar til å flytte til fråflyttingskommunen. Grepet er forståeleg, om enn desperat. Det er òg kortsiktig. Følgjer mange andre kommunar etter, mister Bø effekten, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Sara Johannessen Meek / Scanpix

Måndag kunne E24 fortelje at fleire millionærar vil flytte til Bø i Vesterålen, etter at kommunen lanserte seg som skatteparadis. Ved årsskiftet fjernar kommunen mesteparten av formuesskatten.

Utspelet skapte glede hjå eigedomsinvestoren Einar Sissener. Etter 40 år i Sandefjord melder han flytting til Bø, 1562 kilometer lenger nord. «Den norske stat har meir enn nok», seier han til Finansavisen. Sjølv om det her er kommunen som taper skatteinntekter.

Sissener har ei likningsformue på 400 millionar kroner, men er nok god for langt meir, fordi eigedom blir likna langt under reell verdi i Noreg.

Eit anna ferskt døme på kva rike folk gjer for å sleppe skatt, er den unge oppdrettsarvingen Gustav Magne Witzøe (25). Han vart i fjor kåra til verdas rikaste under 30 år av det amerikanske finanstidsskriftet Forbes.

Eit kreativt skattetriks krympa formuen hans med 10 milliardar kroner i 2017, på papiret. Trikset fungerte òg året etter, noko som gjorde at han ifølgje Dagens Næringsliv fekk redusert skatten med til saman 220 millionar kroner. Andre rikingar følgde same oppskrift.

Mitt inntrykk er at det er ei norm blant mange rike om at du er dum viss du ikkje brukar alle triks i boka for å unngå skatt. Eg vonar eg tek feil.

Styrtrike Stein Erik Hagen driv skatteplanlegging for vidarekomande, og flytta mesteparten av verdiane til Sveits. Fram til 2017 sparte det han og familien for 2,2 milliardar i formuesskatt.

Kva skjer i skallen på desse rike folka som gjer at dei vil bidra minst mogeleg til fellesskapet? Er det ikkje deira fellesskap? Er ikkje dei ein del av samfunnet? Kva skal dei med så mykje pengar?

Heldigvis finst det unntak. Trond Mohn til dømes, han seier i alle fall at han betalar sin skatt med glede. Dessutan gjev han vekk mykje pengar til allmennyttige føremål.

Sissener melder flytting i protest mot formuesskatten, som han seier tappar selskapa hans for likviditet.

Formuesskatten har vore ein raud klut for sjølvstendig næringsdrivande i mange år. Det er heller ingen uproblematisk skatt. Spesielt eigarar av små og mellomstore bedrifter kan kome skeivt ut, når dei må betale formuesskatt for bedrifta dei eig sjølv når bedrifta går dårleg.

Men det argumentet blir absurd for finansielle storeigarar som Stein Erik Hagen. Ingen bedrifter blir tappa om han betalar formuesskatt. Det verste som kan skje er at han må selje nokre aksjar i Orkla.

Dei siste 30–40 åra har rikdommen i verda blitt samla på stadig færre hender, også i Noreg. Ei undersøking storbanken Credit Suisse gjorde i 2017, fann at dei ein prosent rikaste i Noreg eig 31 prosent av formuen i landet, mot 24 prosent i Storbritannia og 38 prosent i USA.

Det tyder på at skattesystemet allereie er rimeleg gunstig for rike i Noreg.

Ulikskap har dei siste åra sigla opp som eit av dei største trugsmåla i mot verdsøkonomien, fordi det skaper ustabile samfunn.

Ei viktig årsak er at det har blitt langt lettare å flytte kapital mellom land. Dermed har rike menneskje og store føretak skapt ein konkurranse om å ha det lågaste skattenivået.

Eit resultat er at Solberg-regjeringa sidan 2013 har redusert selskapsskatten frå 28 til 22 prosent, mesteparten med støtte frå Arbeidarpartiet. I tillegg har dei kutta i formuesskatten.

Skatten for vanlege folk, inntektsskatten, har stått meir eller mindre uendra. Årsaka er at vi ikkje så lett kan flytte ut av landet, i motsetning til bedrifter og kapitaleigarar.

Utviklinga utfordrar likskapen som ligg til grunn for samfunnskontrakten i Noreg. Viss stadig meir av skattebyrda blir lempa over på vanlege folk medan rike slepp unna, vil det òg kunne skape uro i Noreg.

Når staten det komande tiåret får lågare oljeinntekter og høgare utgifter til eldre, vil dette kunne bli sett på spissen. NHO gav denne veka ein forsmak, då dei la fram si ønskjeliste for det komande tiåret. Den inkluderte lågare skattar og kutt i velferd.

Eit skattesystem kan ikkje kvile på frivillig innsats. Folk med mykje pengar vil halde fram med å planlegge seg til minst mogeleg skatt.

Difor trur eg skatt blir eit av dei hardaste ideologiske stridsspørsmåla i tiåret som kjem, både i Noreg og resten av verda. Framferda til Hagen, Witzøe og andre superrike er i så måte bensin på bålet.

Kommentatoren kommer fra en familie som eier et frittstående hotell på Sunnmøre, og der eieren må betale formuesskatt. Hotellet er i dag eid av hans bror. Kommentatoren har selv ingen eierinteresser i hotellet.