Jussprofessoren fra Bergen diagnostiserer eiendomsselskap fra Oslo

Her er høydepunktene fra den siste uken.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jussprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

1. Ukens sitat

«Det burde vært en vei tilbake for Trond, men jeg ser at det ikke er en vei tilbake nå, fordi sakene bare fortsetter å komme tilbake.»

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) om det nye varselet mot Trond Giske, Adresseavisen.

Foto: Heiko Junge

2. Ukens diagnose

«Hvis de reelt sett tror at et og annet tilfeldig hundesøk gjør at folk ikke bruker narkotika i leilighetene deres … da er de jo hjerneskada.»

Jussprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen, om politiets avtale om «trening» av narkotikahunder i et stort eiendomsselskap i Oslo, Natt & Dag.

Foto: Marita Aarekol (Arkiv)

3. Ukens likestilte

«Vi kan ikke ha kvinner som går rundt og vet at de er valgt inn fordi de er kvinner og mangler kvalifikasjoner, sånn våre toppkandidater har.»

Leder i Hedmark Frps valgkomité, om at de har innstilt Tor André Johnsen til en ny periode, Østlendingen.

4. Ukens nabo

«Det første jeg lurte på var om Pushwagner hadde stått opp fra de døde»

79-åringen som oppdaget at naboen hadde malt «styggefingeren» mot hans eiendom, Moss-Avis.

Foto: Faksimile, Moss-Avis

5. Ukens kjøretøy

«Her ankommer oljefondsjefen første dag på jobb i Norges Bank – på elsparkesykkel»

Video i Dagens Næringsliv.

6. Ukens Trump

«Har du lagt merke til at hver gang Fake News-meningsmålinger, som fra Fox News, kommer ut, så går aksjemarkedet NED. Vi kommer til å VINNE.»

USAs president Donald Trump, Twitter.

Foto: Marvin Halleraker

7. Ukens forretningsmann

«AS-et mitt har utviklet en ny forretningsstrategi som kort fortalt går ut på å være veldig grisk»

Komiker Atle Antonsen tjente godt i 2019, Dagens Næringsliv.

Foto: Terje Bendiksby

8. Ukens tweet

9. Ukens festbrems

«Uniformert politi spolerte ’pølsefesten’»

Tittel i Sunnhordland, om en bensinstasjon som manglet serveringsløyve.

Foto: Sofie Tronaas / NTB scanpix