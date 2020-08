No blir Venstre-kabalen avgjort

Venstre fekk berre ein persondebatt. Igjen. Det var dét partiet hadde minst bruk for.

Jens Kihl Kommentator

Klimaminister Sveinung Rotevatn, kunnskapsminister Guri Melby og kulturminister Abid Raja ligg best an til å bli ny leiing i Venstre, meiner BT-kommentator Jens Kihl. Foto: Håkon Mosvold Larsen og Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

På ein hemmeleg stad har valnemnda i Venstre onsdag og torsdag denne veka samla seg. Dei skal prøve å kome fram til kven som bør bli leiar, nestleiarar og sentralstyre.

Fordi ingen andre har stilt som leiarkandidat og lansert sine visjonar for partiet, har ikkje Venstre fått nokon diskusjon om retninga. Igjen blei det berre ein persondebatt.

Det er kanskje den typen ordskifte Venstre har mest av, men likevel har minst bruk for.

Dei siste dagane har eg snakka med mange som seier at dei ikkje misunner valkomitéleiar Per A. Thorbjørnsen jobben. Hans oppgåve er likevel ferdig når landsmøtet blir heva 27. september.

Då er det nokon som får ei endå verre oppgåve:

Å gjenreise Venstre.

Det er minst seks kandidatar til dei tre plassane i toppleiinga. Slik det ser ut no, er det to innstillingar som er klart mest sannsynlege.

Det fyrste er at valnemnda samlar seg om Sveinung Rotevatn som leiar, Guri Melby som fyrste nestleiar og Abid Raja som andre nestleiar.

Det andre er ei delt innstilling:

På leiarplassen deler komiteen seg mellom Rotevatn og Raja. Som fyrste nestleiar samlar komiteen seg om Guri Melby.

På plassen som andre nestleiar vil komiteen igjen dele seg: Dei som gjekk inn for Rotevatn som leiar, går då inn for Raja som nestleiar. Dei som gjekk inn for Raja som leiar, går inn for Rotevatn som nestleiar.

Med andre ord: Det er desse tre som kjem til å styre partiet framover. Spørsmålet no er kva plass dei to karane skal ha.

Det ser ut til at ein leiartrio vil innehalde både Rotevatn og Raja. Då må den tredje vere ei kvinne, og per i dag har Melby større støtte enn næringsminister Iselin Nybø. Guri Melby representerer også Oslo Venstre, eit svært viktig fylke for partiet.

Klimaminister Sveinung Rotevatn har sterke støttespelarar i valnemnda, som til dømes Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark. Det verkar svært lite sannsynleg at han vil gå ut av nemndsarbeidet og ha innstilt på nokon andre enn Rotevatn.

For meg verkar det ikkje som om Raja har «sine folk» like tydeleg i komiteen.

Fylkesleiaren i Troms og Finnmark Venstre har til dømes gått ut av arbeidet fordi ho sjølv er kandidat til sentralstyret. Dette fylkeslaget har blitt rekna som gode støttespelarar for Raja.

Dermed har representanten frå Vestland rykka opp og fått røysterett i nemnda.

Etter fiasko-innstillinga i vår, der Trine Skei Grande var innstilt som leiar for ein ny periode, er det eit svært sterkt ønske i Venstre om at nemnda skal samle seg om noko det vil vere mogleg for landsmøtet å godta. Ikkje elske, men godta.

Samstundes er det eit spørsmål kor godt dei tre eigentleg vil jobbe saman. Partiet treng ei leiing som vil dra i same retning.

Med liberalistiske Rotevatn, sosialliberale Raja og Melby om lag midt i mellom, vil ikkje valnemnda ha bidrege til å gje partiet ei retning. Det treng Venstre.

Berre denne veka har partiet fått to målingar nede på to-talet.

Rotevatn har utbasunert eit mål om å få ti prosent i val i framtida. Førebels ligg Venstre mykje nærare 1,0 enn 10 prosent på målingane.

Dagens nestleiarar Ola Elvestuen og Terje Breivik blei vraka i den fyrste innstillinga valkomiteen kom med i januar i år. Det er få som trur at ein eller to av desse blir henta inn igjen slik at Raja eller Rotevatn må ut av innstillinga.

Breivik og Elvestuen er heller ikkje kalla inn til valnemndas møte onsdag og torsdag denne veka. Dit er det førebels berre Rotevatn, Melby, Raja og Nybø som er invitert.

Alvoret ser ut til å prege dei mest sentrale aktørane endå meir enn i vår. Etter åtte månader med nye statsrådar og moglege leiarkandidatar har ikkje Venstre løfta seg på målingane.

Oppslutninga til Venstre har ikkje vakse på at partiet har styrt landet under koronakrisa, slik tilfellet er for Høgre. Eller på at Frp er ute av regjering og Venstre endeleg har fått regjeringa dei helst ville ha.

Leiarkabalen blir lagt samstundes som fylkeslaga gjennomfører nominasjonane. Det får til dømes konsekvensar for hordalandslista, der både Sveinung Rotevatn og Terje Breivik ser ut til å vere kandidatar.

Den av dei som får plass i leiinga, har best sjanse til å få fyrsteplassen i Hordaland. For tida ligg likevel Venstre så lågt på målingane at sjølv ikkje denne plassen kan bli rekna som sikker.

Når møtet blir avslutta torsdag, er det få timar til Trine Skei Grande skal gå i sin aller siste partileiardebatt. Det er venta at valnemnda ikkje vil leggje fram noka innstilling før denne debatten.

Når innstillinga kjem, får vi vite kven som har fått valnemndas tillit til det som må vere ein av landets mest krevjande leiaroppgåver.

Det er nesten freistande å ønskje lukke til.