Eg er i Sivilforsvaret. Eg håpar Noreg aldri treng hjelpa mi i ei krise.

Når politikarane skryt av den sivile beredskapen i Noreg, bør flyalarmen gå.

Jens Kihl Kommentator

Det hender det er bruk for Sivilforsvaret. Her hjelpte dei til under brannen i Skatestraumtunnelen i Bremanger i 2015. Foto: Marianne Breiteig Bakke, NTB Scanpix (arkiv)

Starum leir på Toten, hausten 2014: Hundre folk i tjueåra er samla for tre vekers kurs for å bli sivilforsvarsmannskap. Om det er noko som sit att etter kurset, er det denne kommentaren frå ein av lærarane:

«De får sannsynlegvis ikkje bruk for dette, ettersom de nesten aldri kjem til å bli kalla ut. Eg forstår ikkje kvifor, men vi blir liksom ikkje spurt om å stille opp.»

Seks år seinare kan eg slå fast at dei setningane er dei sannaste eg har høyrt i mi tid i Sivilforsvaret. Det er på tide å seie frå om ein beredskapsetat som rett og slett ikkje fungerer.

«Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved hendelser» heiter det.

I 2017 kom Forsvarets forskningsinstitutt med ein hemmelegstempla rapport som slo fast at Sivilforsvaret ikkje er i stand til å trygge det norske folk i ein krig, ifølgje VG. Vi er 8000 innrullerte som er ute av stand til å utføre primæroppgåva vår.

I praksis er vi ubrukelege til nesten alt anna enn å gå manngard, lempe sandsekkar og å stå vakt. Dette er i og for seg viktige oppgåver, men det er langt unna det politikarane fortel seg sjølv (og folket) at Sivilforsvaret skal kunne utføre.

Denne våren har Noreg stått i ei nasjonal krise. Sivilforsvaret har no og då blitt brukt som parkeringsvakter og slikt, men der har det også stoppa.

Fire meinige i Sivilforsvaret skreiv i sommar ein kronikk i Aftenposten om kor ubrukeleg opplæringa deira i praksis er.

«Sannheten er at brannmenn, sykepleiere, politi, gravemaskinførere, letemannskaper fra Røde Kors (og mange andre yrkesgrupper) rett og slett er mye mer effektive til å løse krisene for oss, uavhengige av hva krisene er», skriv dei.

Dei har rett. Det kan ein enkelt lese av kva Sivilforsvaret har blitt brukt til. Her i Hordaland har det vore fire Covid-19-oppdrag, ifølgje nettsida deira. Alle er heilt ubetydelege og handlar stort sett om utlån av eit telt eller liknande.

Det mest konkrete tiltaket var vel då Erna Solberg truga med å setje oss til å gå frå hytte til hytte for å passe på at folk heldt hytteforbodet.

Sivilforsvaret slit med dårleg utstyr, umotivert mannskap og for lite pengar, ifølgje ein rapport frå 2016.

Ja, og mangel på befal, dårlege it-løysingar og for utrent mannskap. Rapporten hadde sikkert vore både kortare og enklare om oppdraget var å skildre det vesle som faktisk fungerte.

Anders Anundsen frå Frp var justisminister på det tidspunktet. Han sa ifølgje Aftenposten at det er «viktig for Regjeringen at Sivilforsvaret er så moderne som mulig».

Året etter, i 2017, varsla Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) at dei måtte redusere med 30 årsverk fordi regjeringa hadde kutta 55,5 millionar over tre år, ifølgje VG.

Mangelen på pengar har nok gjort sitt til at etaten verkar håplaust tungrodd og gamaldags. Denne sommaren gjekk dei over til at innkallingane til øvingar ikkje lenger kjem med brevpost.

Det må vere 15 år etter at tannlegen min gjekk over til å kalle meg inn til time på tekstmelding. Datasystemet der dei bed meg stille opp, har forresten fått det treffande namnet PLIS.

Flyalarmane er eit av ansvarsområda til Sivilforsvaret. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (arkiv)

Det viktigaste innhaldet på øvingar med Sivilforsvaret er gjerne venting. Det er alltid ei rar kjensle når staten tek deg ut av arbeidet for å sitje i tre-fire timar og vente på, ja, kva då? Ein demonstrasjon av eit apparat, kanskje. Eller ein quiz.

Misforstå meg rett: Dei få gongane eg har blitt kalla ut for å leite etter sakna eller passe ein skogbrann, har eg følt meg til nytte. Men det kunne eg godt gjort som frivillig i Raudekrossen eller Norsk Folkehjelp òg.

For dei oppgåvene politikarane fortel folket at vi skal kunne løyse, er eg og dei fleste andre meinige i Sivilforsvaret heilt ueigna.

Det bør alle som er opptekne av norsk beredskap ta inn over seg.