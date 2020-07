Kraftmisjonen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Sol Kristiansen / NTB Scanpix

Misjonskonene på Vestlandet sende ein gong ullstrømper til Afrika. No strikkar dei kraftleidningar til Europa. Afrikanarane har fått sine eigne, utsende misjonærar. No er det europearane der nede i landa som treng vestlandsk frelse. Vi som har vasskraft og vindkraft, og det i overflod, lyt dela med dei som treng det meir enn oss. Det burde vi lært på søndagsskulen.

Du synest kanskje kraftmangel på Vestlandet høyrest ut som ein dårleg vits? Du tenkjer kanskje at alt uveret vårt, all nedbøren, all blåsten, all gangsperr og alle steinrøysene våre skulle gje oss rett til gratis straum, så mykje vi måtte huga! Fritt for nettleige! Som klima- og oppoverbakke-kompensasjon? Slike tankar er vestlandssjåvinisme og klimasyndige.

CO₂-fri kraft må gå dit ho gjer mest nytte for seg. Og det er ikkje til ny industri på Vestlandet. Ikkje til gammal industri på Vestlandet, heller. Eller til tungt subsidierte, svindyre, svintunge Teslaer. Grøne kraftkablar til kontinentet og til Storbritannia kan erstatta beksvart elektrisitet frå kolkraftverk. Suveren klimautteljing. Den norske straumforsyninga må aukast med tjue prosent, berre for å ta hand om utanlandske førespurnader om rein og grøn elektrisitet til datalagring og bitcoinproduksjon, spådd å bli like kraftkrevjande som flyindustrien. Super klimautteljing.

Alt vatn må i røyr, all vind må sopast ned, alle big-tech-milliardærar må haldast under armane. Slik er lova. Hydrogenproduksjon på Mongstad må utsetjast i fem til ti år. Kraftkrevjande industri i vestlandske bygder er sett i spel. Slik er marknaden.

Om vestlendingar greidde å sjå klimaet i verdsperspektiv, ville vi strikka ullstrømper til oss sjølve. Vi ville sendt alt vi har av vasskraft og vindkraft til dei der nede i landa, som bot for olja vår og gassen vår og CO₂-en vår. Og som bot for ullstrømpene vi ein gong sende til Afrika. Slik er kraftmisjonen.

Vestlendingar som ikkje toler kalde baderomsgolv og dei nye misjonskonene, får søkja asyl på Sørlandet.