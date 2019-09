Det er på tide å bli uinspirert

Nye Bjørnafjorden har brukt éin million på å finne det same slagordet som Os kommune hadde.

Jens Kihl Kommentator

KARPE DIEM: Avtroppande Os-ordførar Terje Søviknes (Frp) liker å vise fram karpedammen på Luranetunet. Kunne ikkje den vore noko å byggje slagordet på? Tor Høvik (arkiv)

Os inspirerer.

Bjørnafjorden – bli inspirert.

Det er liksom noko likt her. Som om det eine slagordet liknar – ja, er inspirert – av det andre.

Tydelegvis ikkje: Fellesnemnda for nye Bjørnafjorden kommune måtte leggje att éin million kroner hos reklamebyrådet Oktan for å få desse to orda, kan ein lese hos Midtsiden.

Lokalpolitikarane, med Frps Terje Søviknes i spissen, viser her kva «respekt for folks skattepengar» tyder i praksis.

Slagordet er sjølvsagt heilt innhaldslaust. «Bli inspirert» til kva då? Det stakar ikkje ut ei retning for arbeidet i den nye kommunen. Det er rett og slett ubrukeleg til noko som helst anna enn å fylle kontoen hos reklamefolka.

Heldigvis fekk Bjørnafjorden meir for pengane enn berre dette slagordet. Faktisk har Oktan hosta opp både visjon, misjon, verdiar og «attlevande inntrykk».

Dei kom også med ein logo (to halvsirklar) og ein fargepalett (du kan få trykkje halvsirklane i både gult, raudt og meir til om du lystar). Er det her vi skal finne ut kva nye Bjørnafjorden vil prioritere?

Nei da, det gjekk som det måtte gå. Misjonen er «Det gode liv for alle» og visjonen er «Eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskaping». Kva som er skilnaden på misjon og visjon, sa du?

Ikkje veit eg. Bjørnafjorden definerte ikkje nokon slike krav då dei lyste ut oppdraget, og det ser ikkje ut til at nokon har teke seg bryet med dette seinare heller.

NYTALE: Misjon, visjon, verdiar og attlevande inntrykk. Lukke til. SKJERMDUMP: Bjørnafjorden kommune

Så var det verdiane, då. «Vi lyttar med respekt!» «Vi finn smarte løysingar!» «Vi gjer det vi seier!» «Vi er inkluderande!» Det er berre å orsake bruken av ropeteikna, men dei kosta vel ein tusenlapp eller to for stykket, så eg tek ikkje sjansen på å stryke dei.

Og til slutt: Det «attlevande inntrykket» (kva no enn det er for noko), nemleg «Du er viktig for Bjørnafjorden – difor heiar vi på deg!», som ei krone på verket.

Absolutt alle tenkjelege løyvingar og prioriteringar kan finne si grunngjeving i desse jåleorda. «Det gode liv for alle» dekkjer omtrent kva som helst, inkludert å søle vekk folks skattepengar på misjonar og visjonar.

Og stakkars den kommunalt tilsette som skal manøvrere seg gjennom denne jungelen av svada: Skal denne strategien byggje på dei fire verdiane? Eller var det eigentleg misjonen sin tur no?

Klassekampen har spurt avtroppande Os-ordførar Terje Søviknes (Frp), som inntil vidare er leiar av fellesnemnda, om det ikkje var mogleg å gjere dette sjølv.

«Jo, det kunne ein. Men ein må ha nokon som er prosessansvarleg», forklarer han.

Ein gong i tida heia Frp på landets prosessoperatørar i olja og industrien. No er det visst reklamebransjens prosessansvarlege som byggjer landet.