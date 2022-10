Bybanen sporar ikkje av sjølv om byrådet går

Bybanen skal etter planen gå der bilane og bussane køyrer i dag.

Det kan bli litt bråk likevel.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

For første gong på eit tiår gjekk ein «Bybanen til Åsane»-augneblink under radaren for mange bergensarar.

Vanlegvis vil kvar minste utvikling i saka føre til store bølgjer. Denne gongen skapte sjølv ikkje nye illustrasjonar av Bryggen særlege krusingar på vatnet.

Bybanen stod nemleg i skuggen av ei anna politisk krise. Og berre tre dagar etter bybanesaka kom, gjekk byrådet av.

Dei mange feila i barnevernet – og byrådets manglande styring – var utløysande.

Spørsmålet er om mistilliten får konsekvensar for andre viktige saker, som Bybanen til Åsane.