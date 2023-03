Rune Bakervik må hanke Ap-velgerne ned fra gjerdet

«Vi trenger at regjeringen leverer» var byrådsleder Rune Bakerviks beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre på årsmøtet til Vestland Ap denne helgen.

Men hvordan skal det egentlig skje?

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

I vinter var det duket for politisk vekkelse i Bergen. Vestlandsvarianten av Trond Giskes Ap-kupp skulle skipes på et mørklagt hotell i Håkonsgaten.

Initiativtaker Ågot Himle (80) forventet 100 oppmøtte og gnistrende debatt. Virkeligheten ble heller blodfattig.

De fleste stolene sto tomme. Knapt 15 personer fant veien gjennom slapset. De var stort sett 80-åringer, journalister eller lokale Ap-ledere som skulle dempe uro og hanke folk tilbake i folden.

Sånn ser altså engasjementet for sosialdemokratiets fremtid ut.

En av de få som kom, fortalte at hun fortsatt stemmer Ap, men ikke lenger med hjertet.

«Partiet må stå opp for det grunnleggende! Men de er mer opptatt av å fremme seg selv og sitte i posisjoner. Folk er møkka lei! Møkka lei!!»

Det inntrykket blir bekreftet overalt. Ap har politisk taperstatus i hele landet, og har nærmest gjort konseptet katastrofemåling til en klisje. På BTs ferske måling fra Respons Analyse, stuper Ap til skrale 15,9 prosent i Bergen.

Partiet har ikke sett 20-tallet her i byen på over et år. Akkurat nå er SV nesten jevnstore. Og imens flyter Høyre rundt på det glade 30-tallet og sanker Ap-velgere. Hvis dette blir valgresultatet, trenger byrådsleder Rune Bakervik støtte fra seks andre partier for å få flertall bak seg.

Det store spørsmålet er hvordan Ap skal komme seg ut av sumpen – og om det i det hele tatt er mulig før lokalvalget i september.