Det pinlege mannskapet er også arven etter Erna Solberg

Den borgarlege regjeringa vil bli hugsa for å ha sett ein ny, nedre standard for kva vi må finne oss i frå våre øvste leiarar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jens Kihl Kommentator

Illustrasjon: Marvin Halleraker

Denne helga er det eitt år til stortingsvalet. På dei sju åra som har gått, har den sitjande regjeringa sett ein ny standard for spektakulære statsrådsavgangar.

Vonleg er det ingen som slår den rekorden på ei stund. Det trur eg ikkje hadde vore bra for landet vårt.

Gjennom sju år har Høgres statsminister Erna Solberg vore veldig, veldig stille når det har storma rundt statsrådane hennar.

Ofte har svaret vore at ho ikkje ville brukt akkurat dei orda når ein eller annan Frp-ar har slengt med leppa. Men ho har ikkje valt andre ord heller.

Prisen å betale for borgarleg samling, har vore å godta oppførselen til eit svært krevjande persongalleri. Det har tært på den borgarlege entusiasmen, også internt i Høgre.

Les også Podkasten Nokon må gå: – Alt me veit frå smittesporinga, tyder på at smitten kjem frå studentmiljøet

La oss friske opp nokre av sakene som vil bli ståande:

I mars 2018 posta justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) eit innlegg på Facebook: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», skreiv ho på eit bilete av væpna krigarar.

Noko vondare er det knapt mogleg å skrive om eit parti som har fått merke terrorismens konsekvensar på verst tenkjeleg vis. Men Listhaug stod på sitt, heilt til det blei klart at det ville bli fleirtal for mistillit mot henne i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg har hatt eit til dels krevjande mannskap gjennom nesten sju år som statsminister. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Ved avgangen heldt Listhaug ein rasande tale der ho sa at «norsk politikk har blitt ein barnehage». Det hadde ho rett i, men kanskje ikkje slik ho sjølv hadde meint det.

Sommaren 2018 reiste fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til høgrisikolandet Iran utan å melde frå. Han brukte også tenestetelefonen sin.

I Frp blei det opplevd som om han idylliserte eit av verdas verste regime. Han gjekk av som både fiskeriminister og Frp-nestleiar.

Syliv Listhaug gjekk av som justisminister våren 2018. Seinare blei ho på ny statsråd i Solberg-regjeringa. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (arkiv)

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er eit kapittel for seg. For tida går rettssaka mot hans sambuar, Laila Bertheussen, i Oslo tingrett. Det er ingenting som tyder på at Wara er anna enn uskuldig.

Vitneforklaringane tyder derimot på at Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), som seinare blei samfunnstryggleiksminister, har hatt ei meir sentral rolle enn vi har visst i å plante dokumentasjon i pressa. Den vidare rettssaka kan kanskje vise om dette faktisk skjedde.

Sjølv om Frp openbart har stått for dei mest uhøviske statsrådane, er dei ikkje åleine.

Geir-Inge Sivertsen (H) kunne ikkje vere fiskeriminister etter å ha hanka inn doble løningar og i tillegg kravd ufortent etterløn. I etterkant gjorde han alt anna enn å orsake rotet.

Per Sandberg og Bahareh Letnes heldt ein slags pressekonferanse i Arendal sommaren 2018 om Iran-skandalen. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix (arkiv)

Noko av det mest fascinerande er likevel kven som ikkje har gått av gjennom desse snart sju åra.

Anders Anundsen (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp) blei sitjande sjølv om dei stod for det eine kontroversielle utspelet etter det andre og i tillegg gjorde eit nummer av å boikotte pressa.

Sylvi Listhaug kunne fint tiltre som landbruksminister sjølv om ho hadde ei hemmeleg kundeliste i pr-byrået First House, mellom anna innanfor mat- og landbruksfeltet.

Les også Jens Kihl om Geir-Inge Sivertsen: Her er feila Høgre gjer i etterlønsskandalen

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik kunne få regjeringa til å stanse lakseslakteribåten Norwegian Gannet, som ville gjort brønnbåtselskapa til ei utryddingstruga rase i Noreg.

Så gjekk han tilbake til jobben i brønnbåtselskapet Sølvtrans, der dei ikkje lenger frykta å miste livsgrunnlaget.

Anniken Hauglie (H) mista nok den reelle tilliten i Stortinget etter Nav-skandalen, men blei sitjande i månadsvis. Også Trine Skei Grande (V) har hatt sine kontroversar.

Les også Hans Mjelva om Norwegian Gannet: Ei sak regjeringa helst vil halde kjeft om

Statsrådar i stormen er ikkje noko unikt for Solberg-regjeringa. Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) måtte gå på grunn av rot med utnemning av nytt barneombod.

Sp-leiar Åslaug Haga gjekk på grunn av ei ulovleg oppført brygge i Stryn og regelrot ved utleige av eit stabbur i Ås.

Og ikkje minst: Påtroppande SV-leiar Audun Lysbakken måtte gå på grunn av habilitetsspørsmål rundt tildelinga av ein halv million kroner til Jenteforsvaret, ein organisasjon som var nært knytt til Sosialistisk Ungdom.

Like fullt kjennest desse sakene mindre spektakulære i dag. Ein statsråd som hadde rota med utleigereglane av stabburet hadde nok fint blitt sitjande i 2020.

Les også Denne uken ble hun historisk: – Det var noen som sa at jeg nærmet meg. Men jeg har ikke talt dager.

Hadde barneministeren vore på fest hos ho som søkte om å bli barneombod? I dag verkar saka så lita, og eg trur ikkje berre det handlar om at det er tolv år sidan.

Eitt år før valet veit ingen kor lenge Erna Solberg blir sitjande som statsråd. For alt eg veit, kan ho greie ein tredje periode.

Ho vil bli hugsa for store (og til dels kontroversielle) reformer i offentleg sektor, for handteringa av koronapandemien og sikkert for mykje anna.

Men Erna Solberg og Høgre vil nok også bli hugsa for å ha sett ein ny, nedre standard for kva folket må finne oss i frå våre øvste leiarar.