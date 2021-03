Det nedlatande synet på sjukepleiarar gjer oss dårlegare rusta når neste krise kjem

Sjukepleiarane må få meir makt.

Jens Kihl Kommentator

Foto: Illustrasjon: Tord Torpe

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Medan folket stod på balkongane og klappa, frykta sjukepleiarane at helsevesenet skulle klappe saman.

Så brutal er forteljinga om pandemiåret 2020 i den nye boka «Den lange vakta» av Liv Bjørnhaug Johansen. Ho er temaredaktør i tidsskriftet Sykepleien, arbeider som sjukepleiar og har skrive ei feltdagbok om å stå i fyrstelina i det dramatiske året 2020.

Sjukepleiarane er viktige. Så viktige at vi har ei lov som gjev staten rett til å kommandere dei og anna helsepersonell på jobb, om dei så har blitt pensjonistar eller skifta yrke.

Som Johansen skriv: «Det var ikke bare en jobb. Jeg var en soldat i beredskap.»

Kor kjem denne innstillinga frå? Kvifor tek så mange til takke med dei vilkåra sjukepleiarane får? Men også: Kva gjer vi med at så mange forlét yrket?

Det er noko å tygge på veg mot 8. mars for ein profesjon der ni av ti studentar er kvinner.

Les også Neste uke endres de nasjonale tiltakene. Ikke nødvendig i Bergen, mener helsetoppene.

Vi manglar allereie mange sjukepleiarar i Noreg, og i åra framover kjem vi til å mangle mange fleire. Dei sluttar før studia er ferdige, dei går over til eit anna yrke etter nokre år, dei går ned til deltidsstillingar og dei pensjonerer seg tidleg.

Ei av løysingane Noreg har nytta seg av til no, er å fylle på med sjukepleiarar frå andre land. Konsekvensen av den strategien såg vi under koronaen: Med stengde grenser blei det håplaust å vere avhengig av svensk påfyll.

Ein mannskapsstrategi på sjukehusa som ikkje fungerer under ein pandemi, der altså. Det seier seg sjølv at det ikkje held. Noreg kan ikkje sjanse på at grensene aldri vil stengje igjen. Då må vi gjere noko med dei problema yrket i dag slit med.

2020 blei året der sjukepleiarar kunne kome i mange slags uniformer. Her frå teststasjonen på Spelhaugen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Sjukepleiaryrket er ikkje så verst betalt – om du går turnus. Utan vaktene på kveld, natt, helg og høgtidsdagar er det derimot ikkje rare greiene på lønsslippen.

Det er ein fysisk krevjande jobb: Døgnet blir kontinuerleg snudd og det er mange og tunge løft. Skritteljaren får køyrt seg på ein sjukepleiar gjennom ei vanleg vakt.

Men jobben er også tung psykisk: Det er nok av triste stunder og tøffe val. Mange må gje avkall på hyggelege stunder med familien for at turnusen skal gå opp.

Så korleis gjer vi det meir attraktivt å bli verande i jobben? Eit stikkord for Johansen er meir makt over eigen arbeidskvardag.

«Den lange vakta» er eit portrett av eit helsevesen som er stadig meir fanga i skjemavelde og toppstyring utan forståing for det praktiske arbeidet. Johansen skriv om «Sigrid», ein heimesjukepleiar som hadde fått ordre om å halde to meter avstand på alle heimebesøk:

«Alle som har vært ute i hjemmesykepleien, forstår at det ikke går», seier Sigrid, og peikar på at avgjerda blei teken av byråkratar utan kunnskap om jobben som skulle bli gjort der ute.

Det finst sikkert ein kommunal leiar der ute som var godt nøgd med smittevernplanen sin: No har vi sikra oss mot korona i heimesjukepleia, liksom. I røynda blir vedtaket berre endå ein byrde på sjukepleiarens skuldrer.

Eit anna stikkord vil vere sjukepleiarfagets status. Då regjeringa sette ned ein granskingskommisjon for å gå gjennom handteringa av pandemien, var det utan medlemer frå sjukepleiarstanden.

Les også Kommunen tror de vet hvordan smitteutbruddet på Rothaugen startet. – Det er sannsynlig at vi får flere smittede.

Ikkje eit vondt ord om statsforvaltarar og kommunikasjonsdirektørar, men det er nok andre som har stått i endå meir krevjande situasjonar det siste året.

Johansen skriv om dei umoglege vala når landet plutseleg ikkje har nok smittevernutstyr: Ein pasient bør ha hyppige tilsyn, men for kvar gong nokon skal inn på rommet, må dei bruke eit fullt sett av masker, hanskar, frakkar og så vidare. Det utstyret kan dei fort trenge seinare.

Det er bra med vaksine, men det trengst nokon til å setje dei på rett måte. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Kor lite tilsyn kan pasienten få før det er uforsvarleg? Og kva med dei nye maskene som er Made in Shanghai: Er dei eigentleg trygge? Det er spørsmål dei fleste av oss ikkje må bale med i kvardagen.

Sjukepleiarane er ikkje englar i kvitt. Dei er fagfolk i arbeid. Likevel rapporterer dei om ein kvardag der dei blir sett til alt frå reinhald til matlaging, og at tida deira er mindre verdt enn tida til mange andre på sjukehuset. Det bør ta slutt.

Med auka respekt for kunnskapen sjukepleiarane sit med, kan vi også løyse andre problem.

I våre dagar blir eit ord som «arbeid» ofte bytt ut med «karriere». Det finst karriererettleiarar, eigne karrieresider i mange aviser og på universitetet kan du gå på karrieredagar for å lære om tida etter studia.

Men dei aller, aller fleste må – og bør – ha same yrke heile livet. Ikkje alle lærarar kan bli rektorar. Ikkje alle journalistar kan bli redaktørar. Og svært få sjukepleiarar kan bli helsedirektørar om jobben i felt skal bli gjort.

Haukeland og andre sjukehus har vore hermetisk lukka for utanforståande. Dermed har vi svært lite dokumentasjon frå innsida av sjukehusa frå koronaåret 2020. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Statushevinga for arbeidstakaren kan med andre ord ikkje skje gjennom å byte til ei stilling høgare opp i hierarkiet. Då må den heller skje gjennom at yrket får høgare status – og høgare løn.

Alt pjattet om «karriere» sender signalet om at det er noko feil og litt mislukka med den som berre står på post gjennom eit heilt yrkesliv, i staden for å søkje seg oppover.

Det er så feil som det kan få blitt. Det er jo den stabile arbeidskrafta som er heltane i velferdsstaten.

Les også Stenger byggeplass på Kronstad etter smitte

Boka er unik fordi ho fortel ei historie Noreg treng no. Det har knapt vore ein journalist inne på eit norsk sjukehus sidan 12. mars 2020. Dermed blir «Den lange vakta» ei etterlengta augnevitneskildring frå pandemiåret.

Alle forstår at sjukehus og sjukeheimar må prioritere liv og helse fyrst. Det står likevel ikkje til truande at det ikkje ville vore mogleg å sleppe inn journalistar i det heile. Altfor lite informasjon blir delt med omverda.

Mange av dei debattane Johansen strekar opp i «Den lange vakta», hadde fortent mykje meir merksemd. Hadde til dømes fleire visst kor alvorleg sjuk ein kan bli av koronaviruset, kan det hende at fleire ville ha teke smittevernet på endå større alvor. Den type draghjelp har ikkje sjukehusa villa gje.

Heldigvis finst «Den lange vakta». Det er å håpe at Nasjonalbiblioteket, museum, tidsskrift og forskarar tek på seg jobben med å samle inn historier frå dei som stod i fyrstelina dette året.

Sjølvsagt for å dokumentere det som skjedde, men fyrst og fremst for å lære. Vi må få fleire til å bli – og bli verande – sjukepleiarar.

Det er nemleg ikkje nok å kjøpe inn fleire respiratorar, fleire munnbind eller fleire vaksinar om det ikkje er fagfolk der til å gjere jobben.

Vi blir alle saman tryggare om sjukepleiarane får meir makt.