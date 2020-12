No kan ingen stoppe noka regjering i å ause fritt frå oljefondet

Når Høgre gjev så totalt blaffen i å halde att bruken av oljepengar, vil dei ikkje kunne stille Støre til ansvar når hans tid kjem.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg strålte ikkje akkurat av entusiasme over budsjettforliket som blei presentert tysdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ein skulle ikkje tru det var mogeleg, men statsminister Erna Solberg (H) har sett nok ein rekord i politisk smørjing. 18 milliardar kroner er Solberg viljug til å ause ut av oljefondet for å få fleirtal for neste års statsbudsjett.

Pengane for å smørje Frp kjem på toppen av dei 313 milliardane som allereie låg inne i regjeringas forslag til statsbudsjett.

Kvart år under Erna Solberg har underskotet på Statsbudsjettet auka med 24 milliardar kroner, i snitt. Inkludert det nye 2021-budsjettet.

Det seier òg noko om prislappen på Frp-forliket: Regjeringa brukte nesten like mykje oljepengar der som på dei rause påplussingane i åra før.

Etter at Frp i går mellom anna fekk avgiftslette på snop, snus og sprit, vil underskotet neste år bli rundt 330 milliardar. Heile underskotet blir betalt frå oljefondet.

Solberg har sett ein ny standard for laussleppt pengebruk. Den tvilsame tradisjonen skal det bli vanskeleg å temje i åra framover. Inntektene frå oljen er på veg ned, samstundes som utgiftsveksten til ei aldrande befolkning er på veg opp.

Det blir interessant å sjå korleis ei raudgrøn regjering, eller for den del ei ny borgarleg regjering, vil møte det.

Samstundes som dei har sett ein ny standard, har Høgre totalt undergrave sin eigen moralske autoritet som eit parti for ansvarleg pengebruk. Det betyr at dei ikkje vil kunne halde ein Jonas Gahr Støre (Ap) til ansvar om han held fram i same retning, i alle fall ikkje utan å bli møtt med hånflir.

Og det kan fort skje, altså at Støre held fram med pengebruken. Alle parti i den raudgrøne leiren har i haust lagt fram alternative statsbudsjett der dei brukar meir oljepengar enn regjeringa.

Solberg-æraen har òg sett ein ny standard for kva småparti må ha for å kunne erklære siger. Den nye standarden er altså 18 milliardar. Politiske sigrar kostar ikkje alltid så mykje pengar. Solberg-regjeringas pengebruk er difor òg eit uttrykk for manglande fantasi, eller kanskje rettare, for kor langt frå kvarandre Frp og KrF/Venstre eigentleg står.

Det er slett ikkje sikkert at Støre vil få det lettare med å samle sine staurar enn Solberg, for å bruke Per Bortens vidgjetne metafor.

Då kan han fort ty til Solbergs metode. Det lovar ikkje godt for landet.

Håpet ligg i det magiske ordet «handlingsregelen». Regelen som seier at staten ikkje skal bruke meir enn tre prosent av oljefondet, er framleis nær heilag i politikken.

I år brukar regjeringa langt meir, men det er innanfor. Handlingsregelen opnar for å gå over grensa i krisetider. Men det krev at ein brukar tilsvarande mindre i gode år, noko Solberg-regjeringa ikkje har gjort.

Dei har likevel halde seg under treprosentsgrensa. Faktisk var det Solberg-regjeringa som sette ned grensa frå fire til tre prosent, i 2017. Akkurat det var lurt, for oljefondet vaks seg alt for stort, alt for raskt.

Problemet med den auka oljepengebruken er at staten pådreg seg eit pengeforbruk han ikkje vil kunne bere i framtida. Då risikerer vi at framtidige generasjonar, kanskje alt om fem år eller mindre, må betale i form av kutt i velferd og/eller auka skattar.

Ein risikerer òg at bedrifter blir utkonkurrert av det offentlege i kampen om arbeidskraft, og at arbeidskrafta blir så dyr at dei ikkje klarer å konkurrere internasjonalt.

Noreg står framfor ei krevjande tid, der økonomien må omstillast frå olje til anna verdiskaping. Då treng ein politikarar som held att på pengebruken, politikarar som tenkjer det er lurt å setje av pengar til dårlegare tider.

Der er vi ikkje no. No heng oljerusen tung i korridorane på Stortinget og regjeringskontora.

Kvar og ein er svært mange av våre folkevalde fornuftige nok til å sjå at vi er på feil veg. Mange skakar på hovudet av pengebruken, i går var Venstre det einaste regjeringspartiet som gjorde det offentleg.

Men som kollektiv er våre folkevalde ikkje i stand til å halde att. Kanskje fordi dei trur folket ikkje vil like at dei held att.

Kanskje har dei rett, men i så fall svikta dei si viktigaste oppgåve: Dei skal vere våre beste, dei som tek ansvar og styrer skuta trygt i hamn. Politikarar som ikkje gjer meir enn å jatte med folket er lite verdt.