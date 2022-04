Jonas Gahr Støre sa orsak til landets skeive. Då kom tårene.

Når det offisielle Noreg endeleg viser at skeive er akseptert, blir det også lettare for oss å akseptere oss sjølve.

Jens Kihl Kulturredaktør

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gav onsdag ei vilkårslaus orsaking til den skeive minoriteten i Noreg.

21. april 1972 blei forbodet mot seksuell omgang mellom menn oppheva. Dermed var det ikkje lenger homofil kjærleik ulovleg i Noreg.

At forbodet ikkje omfatta kvinner, var fordi dei ikkje blei rekna for å ha ein seksualitet. Det var ikkje lettare å vere lesbisk, bifil, trans eller skeiv på andre måtar berre fordi dei ikkje var omtalt i straffelova.

20. april 2022, rett før femtiårsjubileet for opphevinga, blei datoen då det offisielle Noreg orsaka maktovergrepet staten har utført mot den skeive del av folket.

Jonas Gahr Støre, landets statsminister, gav ei konkret orsaking til dei 119 homofile mennene som blei domfelt ved at staten brukte paragraf 213 i straffelova. Det var på sin plass.

Vigdis Bukholdt er ein av veteranane i homokampen i Noreg, og ho har sjølv levd under forbodet paragraf 213 i straffelova førte med seg. Onsdag fekk ho ein klem av Støre.

Det historiske låg likevel i at han òg gav ei orsaking til heile den skeive minoriteten for all skuld, skam og fordøming staten har påført dei. Det viser at han tek på alvor den normative funksjonen i eit lovverk: Det seier noko om kva som er OK og ikkje.

«Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage», sa Støre i talen.

Orda gjorde eit sterkt inntrykk på meg. Då eg skulle notere frå talen, kom det eit par tårer trillande ned i notisblokka. Eg var rett og slett ikkje budd på at landets statsminister skulle seie orsak for at det har vore vanskelegare å vere skeiv i Noreg enn det burde ha vore.

Tårene kom som ein takk til dei som kjempa vekk paragraf 213. Dei skal ha æra for at vi er komne hit.

Regnbuedagene er eit årleg, viktig innslag i gatene i Bergen. Dei siste åra har stadig fleire pridefestivalar funne stad i vestlandsbygdene òg. Her frå 2018.

Det er ikkje ofte at staten går så langt som å framføre ei vilkårslaus orsaking. Jødar, krigssiglarar, norske rom og «tyskarjentene» er mellom dei som tidlegare har fått sine rettmessige orsakingar.

Det går an å meine at det er lett å gje noko slikt: Det er jo berre ord, framført av nokon som ikkje sjølv er ansvarlege for maktmisbruken.

Det blir for lett. For dei som sjølv har møtt hets, vald og stigmatisering, er dette ei erkjenning av at Noreg har gjort vondt verre. I staden for at staten har beskytta innbyggjarane sine, har den vendt seg mot dei og gjort skade.

Framleis lever det skeive i Noreg som levde under forbodet. Særleg for dei er det viktig å få høyre dette. Kjærleiken deira burde aldri ha vore ulovleg.

Det ventar ei viktig avklaring no. Alle parti på Stortinget bør heilt konkret svare på om dei stiller seg bak den offisielle orsakinga frå regjeringa. Her har nokre parti meir å svare for enn andre. Nokre bør òg ta eit oppgjer med eigen politikk frå tidlegare tiår.

Frå ein av dei tidlegaste homomarsjane i Noreg. I midten, med flagg, går Kim Friele, den kanskje aller fremste homopioneren i Noreg.

Stundom kan vi høyre det: At vi som er skeive, ikkje treng å skape oss sånn. Det er ikkje rart folk reagerer når vi oppfører oss som vi gjer.

I dag kan eg tole sånne kommentarar – og dei dukkar jamleg opp. Men den fjorten år gamle versjonen av meg kunne ikkje tole det. Han sat utanfor sløydsalen og venta på å bli banka opp fordi han var den han var.

Han gjorde seg ikkje til. Om han kunne velje, hadde han berre vore usynleg medan han prøvde å finne ut kva slags menneske han skulle vere. Diverre er det framleis mange slike ungdomar i Noreg. Dei slit med demonar både i og rundt seg.

Den førre regjeringsplattforma, skriven av Venstre, Høgre, KrF og Frp, isolerte negativ sosial kontroll til å handle om muslimske miljø. Så enkelt er det diverre ikkje.

Når Ap- og Sp-regjeringa no har lova å leggje fram ein handlingsplan for skeive, må vi vente at den ser på levekåra for skeive i kristne miljø, på bygda, i idretten, i den kjønnsdelte arbeidsmarknaden og alle andre plassar der det kan vere vanskeleg å vere skeiv.

Transpersonar treng støtte og vern, ikkje hat og forakt. Her har ikkje minst vi i media ein jobb å gjere. Det blir skrive mykje sensasjonsstoff om ei av dei mest marginaliserte gruppene i samfunnet vårt.

For femti år sidan var det heilt forbode å vere skeiv i Noreg. I dag er det heilt greitt. Skilnaden på å vere eit ulovleg og eit lovleg menneske, er heilt enorm.

Det er ikkje min jobb å takke politikarar i tide og utide, men akkurat i dag kjennest det på sin plass å bryte normene litt.

Til statsminister Jonas Gahr Støre: Tusen takk for orsakinga.