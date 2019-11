Ja til sal av Noreg

Norske gründarar drøymer om utanlandske eigarar.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

PENGETUR: Selskapet Nofence og ei rekke andre oppstart-selskap gjorde seg lekre for norske og utanlandske investorar i Mediegrenda i oktober. Hans K. Mjelva

Utanlandske eigarar er vanskeleg for mange nordmenn. Vi har vakse opp med historia om utlendingar som kjøpte norske fossefall for ein slikk og ingenting frå bønder som ikkje visste betre. Det heftar difor ein mistanke ved utanlandsk kapital, om at alt den gjer er å suge pengar ut frå Noreg.

Ein kan sjå noko av denne mentale arven når norske teknologiselskap blir kjøpt opp av utlendingar: det skaper ei frykt for at vi berre utviklar teknologi, gjerne med offentleg støtte, som så utlendingar kjøper opp, flyttar ut og tek fortenesten av.

Men då det Hong Kong-baserte investeringsfondet Horizons Ventures. kom til Bergen for nokre veker sidan, var det lite oppkjøpsskrekk å spore. Tvert om. Kjellaren i Mediegrenda i Lars Hilles gate vrimla av gründarar på jakt etter det dei ser som smarte pengar.

Alt frå den virtuelle gjerdeprodusenten Nofence til ørken-blir-til-gras selskapet Desert Control gjekk dresskledde rundt med søkjande blikk. Inne på møteromma, bak lukka dører, sat unge Hong Kong-kinesarar i møter med norske selskap.

Interessa for arrangementet Norway Investor Summit seier ganske mykje om kva internasjonal kapital har å seie for dagens teknologibaserte oppstartsselskap. På to månader hadde over 100 selskap meld seg på. Heile 60 av dei fekk møte representantane frå investeringsselskapet, som har selskap som Spotify, Slack, Skype og Impossible Foods i porteføljen.

Å få eit internasjonalt velrenommert investeringsfond inn på eigarsida betyr langt meir enn pengar. Eit slikt fond kan hjelpe deg fram med kunnskap og eit svært verdifullt internasjonalt kontaktnett.

Som Thomas Stendahl Leira i skipsovervakingsselskapet Vake sa til Sysla etter møtet: «Vi fikk det vi håpet på: at noen med en veltrent bullshit-detektor scannet budskapet vårt».

For svært mange av oppstartsselskap er utanlandsk kapital heilt naudsynt om dei skal klare overgangen frå oppstart til ei raskt veksande industribedrift. Teknologi og idear er ferskvare, og internasjonal. Om ein ikkje lykkast raskt nok og stort nok, vil konkurrentar ta over. Det betyr òg at selskapet må vekse internasjonalt. Då blir kunnskapen til risikofonda endå viktigare.

Dessutan ligg ikkje verdien i ei naturbasert råvare, som vasskrafta og oljen. Hovudverdien ligg i menneska i selskapa, og dei blir som regel verande i landet sjølv om utlendingar kjøper selskapet. Teknologien kan rett nok flyttast ut, men utan dei flinke folka som utvikla den er den mindre verdt.

Det har òg etter kvart blitt ein del suksesshistorier om norske gründerar som har seld selskapa til utanlandske gigantar, og så brukt pengane til å starte opp nye selskap.

Eit døme er grunnleggarane av videokonferansesystemet Tandberg. Dei selde både det og det neste selskapet dei grunnla til amerikanske Cisco, og har brukt pengane på mellom andre det lovande bergensbaserte selskapet Disruptive Technologies.

Norske oppstartsselskap har faktisk ikkje så dårleg tilgang på pengar. Ikkje i dei første fasane. Her finst det ikkje minst ein haug statlege og statsfinansierte fond.

Problemet kjem når selskapa skal gå frå ein prototype til industriell produksjon. Då trengst det risikokapital («venture capital»), helst av den typen som aktivt kan hjelpe selskapet fram. Slik risikokapital finst ikkje i Noreg i heile tatt, ifølgje partnar Anders Gjendemsjø i McKinsey, som deltok på konferansen.

Det kan kanskje forklare den store interessa for møtet med Horizons Ventures.

Enkelte selskap er meir aktive enn andre med å søkje ut. Førde-selskapet Tibber, som omtalar seg som verdas første digitale energiselskap, har aktivt oppsøkt investorar dei meiner dei kan tilføre selskapet noko, deriblant Al Gore.

I mars fekk dei Silicon Valley-giganten Founders Fond inn på eigarsida, i tillegg til ei rad norske investorar.

Teknologi er ikkje det dummaste å satse på å leve av etter oljen. Så får ein heller svelgje sin indre nasjonalist og akseptere at for desse selskapa kan det vere lurt, ja kanskje ein føresetnad for suksess, å få inn utanlandsk kapital.