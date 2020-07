Forsvaret har klart å gjere redninga av KNM «Helge Ingstad» til ein ny skandale

Forsvaret og deira underleverandørar har brote lova i eit forsøk på å redde skinnet etter KNM «Helge Ingstad»-ulykka.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Forsvaret ville få KNM «Helge Ingstad» flytande, for å sleppe endå meir utgifter til ein lekter. Det enda dårleg, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Bård Bøe

Korleis kan vi vente at vanleg folk bryr seg om lover og reglar, når staten sjølv tillèt grove lovbrot og underbetalt arbeid?

I fjor avdekte BT at arbeidarar som var leigde inn for å lappe saman den forliste fregatten KNM «Helge Ingstad» jobba opp til 77 timar i veka. Maksgrensa i norsk lov er 54 timar.

Avsløringa gjorde at Arbeidstilsynet opna tilsynssak. No er rapportane klare, og det er deprimerande lesing. Bruken av ulovleg arbeid er omfattande hjå Forsvarets kontraktørar.

Tilsynet har funne døme på folk som har jobba opp til 94 timar på ei veke, etter å ha jobba 84 timar veka før. I tillegg skal arbeidarar frå bemanningsselskapet Norsk Personal ikkje fått tariffløn, slik lova krev.

Lovbrota skjedde under arbeidet med å tette hola i KNM «Helge Ingstad». Fregatten låg på ein lekter med skyhøg leige, og det hasta for Forsvaret å få fregatten flytande igjen.

Rapporten viser at Forsvaret var med på å skape problemet, ved å nekta kontraktøren OneCo å bruke arbeidarar som jobba med klassifisering av eit anna skip på Haakonsvern. Dermed måtte selskapet hente inn arbeidarar frå bemanningsbyråa Adecco og Norsk Personal.

Tilsynsrapporten fell ein hard dom over Forsvaret. Både lovverket og Forsvarets eigne retningslinjer gjer Forsvaret ansvarleg for at lov og reglar blir følgde, òg hjå underleverandørar. Men dei har ikkje skjøtta oppgåva.

Då BT dokumenterte bruken av ulovleg arbeid i fjor, svarte seniorrådgjevar Helge Olsen i Forsvarets logistikkorganisasjon ved å fråskrive dei ansvaret:

«Adecco og OneCo må rydde opp, dersom regelverket er brutt. Dette er ikkje noko vi har akseptert eller har ansvaret for.»

Dette er uttrykk for ein systemsvikt i Forsvarets logistikkorganisasjon. Dei har ifølgje Arbeidstilsynet plikt til å gjennomføre eigne risikovurderingar og føre eigne kontrollar, uavhengig av om noko er rapportert.

Som tilsynet påpeiker, var det spesielt viktig i denne saka, fordi tidspress og stor bruk av innleige og utanlandsk arbeidskraft auka risikoen for lovbrot.

Men endå verre er at både Forsvaret og selskapa som stod for arbeidet ser ut til å ha motarbeidd Arbeidstilsynet, ved å nekte dei innsyn i sentrale dokument.

Forsvaret sjølv nekta å utlevere besøksloggar frå Haakonsvern, som kan vise kor lenge arbeidarane var på marinebasen. Nei, det handlar ikkje om «rikets sikkerhet», men om at loggen «ikkje var beregnet for bruk for registrering av arbeidstid.»

Saka kastar òg lys over seriøsiteten i bemanningsbransjen. Bemanningsselskapa har sjølvsagt eit sjølvstendig ansvar for å følgje lovar og reglar.

Det spelar inga rolle om polske arbeidarar ønskjer å jobbe så mykje som mogeleg. Grunnen til at reglane i arbeidsmiljølova finst, er for å verne arbeidarane mot skader og hindre ulykker.

Risikoen for ulykker aukar med 50 prosent om du jobbar meir enn åtte timar, ifølgje regiondirektør i Arbeidstilsynet, Marita Scott.

Jobbar du med tungt fysisk arbeid, som å sveise platene som skulle tette Helge Ingstad, er det farleg å jobbe 12–13 timar dagen i vekevis.

Ved å tillate slikt arbeid, undergrev òg bemanningsselskapa vernet og arbeidsplassane for dei som driv etter lova. Det er kriminalitet, og bør straffast hardt.

Det same gjeld sjølvsagt selskap som ikkje betalar den løna dei skal.

Arbeidskriminalitet handlar alltid om pengar. I denne saka handlar det òg om ein organisasjon som hadde lidd eit gigantisk prestisjenederlag, og som ville redde stumpane.

KNM «Helge Ingstad»-forliset var ein skandale. Men Forsvaret har klart å gjere redningsoperasjonen til ein ny skandale.

Ved å insistere på at skipet skulle hevast og fraktast til Haakonsvern, auka Forsvaret kostnadene ved fadesen ytterlegare. Redningsoperasjonen kosta 765 millionar kroner.

Alternativet hadde vore å ta ut følsamt utstyr, og selje båten som skrap. Det ville truleg spart skattebetalarane for fleire hundre millionar. No blir skipet seld som skrapmetall likevel.

Når Forsvaret pressa på for å få skipet raskt flytande, utan å føre skikkeleg tilsyn med arbeidet, var det den siste av ei lang rekke dårlege avgjerder.

No kan både Forsvaret og deira underleverandørar få millionbøter. Både leverandøren og bemanningsselskapa har ansvar i saka, men hovudansvaret ligg hjå Forsvaret. Det bør få konsekvensar.