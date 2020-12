Norge treng eit stabbur

Angsten og kaoset var overraskande stort i vår, då me mangla ansiktsmasker og vernebriller. Kva om me mangla mat?

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

Sjølv den mest beinharde marknadsfundamentalist må vera villig til å erkjenna at i visse situasjonar bryt kapitalismen fullstendig saman, skriv gjestekommentator Ingebjørn Bleidvin. Biletet er frå tørkesommaren 2018, der mjølkebonde Lars Bø på Voss mista store delar av avlinga og sleit med å skaffe mat til dyra. Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

På garden vår har me eit stabbur. Då eg vaks opp var det fullt av mat. I kroken bak døra var ei stor slags kiste med flatbrød og liknande. I taket hang kjøt til tørk. Heile kjellaren under stabburet var stappfull av ved nok til eit par års fyring.

I dagens samfunn kan ikkje folk ha denne type forsyningar på lager. Men nasjonen kan.

Eg tenkte på stabburet då eg i vår, som kommuneoverlege, sat og ringde rundt til ulike myndigheiter og leverandørar for å skaffa smittevernutstyr. Det var som ein saktegåande katastrofefilm.

Alle venta på nokre fly regjeringa hadde sendt til Kina. Kanskje ville dei få letta att, kanskje ikkje. Kanskje ville dei få mellomlanda i Europa utan at utstyret vart konfiskert, kanskje ikkje. Om og når utstyret ville bli vidaresendt frå Gardermoen var heilt i det blå.

I ettertid har eg ofte tenkt: angsten og kaoset var overraskande stort då me mangla ganske uvanlege produkt som ansiktsmasker og vernebriller. Kva då om me mangla medisinar? Kva om me mangla mat?

Eg har skrive kronikkar og kommentarar i mange år. Nokre har blitt mykje lest og fått mykje merksemd. Andre har ikkje kome til anna nytte enn som opptenningspapir.

Sjeldan har det vore så taust i etterkant som dei gongene eg har skrive om beredskap og forsyning. Sånne gammaldagse ting som kornlager, beitemark, landbrukskompetanse, eigenproduserte medisinar, og så vidare.

I verdens rikaste, mest bekymringslause land, er det vanskeleg å få gehør for slikt. Er du uroa for «beredskapen», sånn generelt, blir du fort mistenkt for å gjera det av eigeninteresse. Bønder som vil ha sugerøyret i statskassa.

Forsvarsfolk som trugar med russisk invasjon for å få seg finare tanks. Oppdrettarar som vil tena meir pengar.

I ein nasjon der fjellvettreglane er meir heilage enn Dei ti bod er dette litt rart. Nordmenn har med seg ull og allversjakker nok til ein polekspedisjon berre dei skal på ettermiddagstur. Nasjonen Norge har derimot lagt opp til å kryssa Grønland i treningstights.

I sigersrusen etter Sovjetunionens fall og marknadsliberalismens endelege herredøme utover nittitalet, vart beredskapen langsamt bygd ned. For korn vart alle nasjonale reservelager fjerna like etter tusenårsskiftet.

I same tidsperiode vart det meste av legemiddelberedskap lagt ned. Norsk medisinaldepot vart delprivatisert og seinare seld til eit multinasjonalt konsern.

Noko av det aller siste folk stoppar å betala på når dei får økonomiske problem er forsikringa. I Norge har me altså gjort det motsett: Dess rikare me har blitt, dess mindre forsikring har me lagt opp til at nasjonen skal ha.

Det kanskje vanskelegaste med å argumentera for beredskap, og det som gjer det særleg vanskeleg for ein del politikarar, er at du fort blir stempla som mot frihandel, mot globalisering, mot framsteg og internasjonal solidaritet. Skal me liksom berre låsa oss inne i vår eigen bunkers? Norge er eit lite land og heilt avhengige av å kunna handla med andre land for å få det me treng, er mantraet.

Det er her beredskapsdiskusjonen blir ein kunstig partipolitisk debatt. «Statens medisinaldepot» og «Nasjonalt beredskapslager for korn» høyrest ut som sosialistiske leivningar frå etterkrigstida.

Men sjølv den mest beinharde marknadsfundamentalist må vera villig til å erkjenna at i visse situasjonar bryt kapitalismen fullstendig saman. Det er den realiteten me må ta inn over oss. I langt større grad enn i dag.

DSB skriv i ei risikoanalyse av norsk matforsyning frå 2017 følgjande: «Forutsetningen for at man i dag kan konkludere med at matsikkerheten er god er kombinasjonen av nasjonal produksjon og import gjennom velfungerende verdenshandel.»

Det er verdt å lesa den om att: Ein «velfungerande verdenshandel» er altså ein føresetnad for matsikkerheita i Norge. Høyrest det trygt ut? På seg sjølv kjenner ein andre: I vår innførte Norge reglar som gjorde det mogeleg å hindra eksport av medisinar frå landet.

Andre handelshindringar oppstod svært raskt. Både EU og USA innførte eksportforbod av smittevernutstyr. Polen stoppa leveranse av handsprit til Norge.

I framtida, når pandemien ein gong har roa seg, treng me å hugsa frykta frå i vår. Me treng å hugsa den uverkelege, fortvilande kjensla av å ikkje få noko me heilt desperat treng.

Me treng å hugsa at helsa til folk stod i fare fordi me ikkje hadde noko særleg på lager av vanlege medisinar. Me treng å hugsa at mange heilt seriøst frykta for norsk matproduksjon grunna mangel på arbeidskraft.

Når me skal læra av denne krisa, må me henta fram att denne frykta. Me må læra av den. Og me må bygga oss eit stabbur. Men me må gjera det som nasjon.

Enkeltpersonar, meg sjølv i høgste grad inkludert, er for korttenkte. Stabburet på garden står der framleis. Men skinkene og flatbrødet er vekke. No er det utleigehytte for turistar.