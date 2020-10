Til våren blir det narkokrig på Stortinget

I et av vår tids viktigste liberale spørsmål, kan Ap bli forbikjørt av konservative Høyre.

Anne Rokkan Kommentator

Politiet kan få betydelig mindre makt over folks liv dersom rusreformen avkriminaliserer narkotika. Foto: Gorm Kallestad

«You had right. I had wrong.»

Drit i grammatikken. Når en politiker uttaler slike ord, med hevet hode og klart blikk, blir det automatisk poesi.

Det er helseminister Bent Høie (H) som er eier av sitatet. Det ble levert i et møte i regi av FN, til en av Høies tidligere motstandere i debatten om ruspolitikk.

Motstanderen hadde i 20 år kjempet for avkriminalisering. Høie kjempet imot like lenge.

Høie had wrong.

Helseministeren snudde fordi han evnet å ta inn over seg fakta og kunnskap, og satte i 2018 i gang arbeidet med en rusreform.

Rusbrukere både med og uten knekk i knærne skulle heretter få slippe bøter og ødelagt rulleblad. Nå kommer rådgiving og hjelp.

I desember i fjor leverte Rusreformutvalget sin rapport. Over mer enn 400 sider går de i dybden på forskning og empiri.

Konklusjonen er tydelig: Straff gjør betydelig skade. Avkriminalisering har positiv effekt.

En avkriminaliserende lovendring støttes av Rødt, SV, MDG, Venstre og Høyre. KrF er imot, men har forpliktet seg til å stemme sammen med resten av regjeringen.

Senterpartiet og Frp vender det døve øret til, og stemmer imot. Dermed er reformen 11 mandater unna flertall i Stortinget.

Slik ender Arbeiderpartiet opp med å få avgjøre utfallet når lovforslaget skal behandles til våren.

Men hva kommer Ap til å stemme? Det er høyst uklart.

«Dette var så langt vi kom,» sa helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol etter at Ap la frem sitt forslag til nytt partiprogram i slutten av september.

Der står det at Ap ønsker å flytte rushåndteringen fra justis- til helsesektoren. Samtidig presiserer Kjerkol at dette ikke må leses som at partiet går inn for avkriminalisering.

Alle partiene er enige om at det er bortkastet å straffe tunge rusmisbrukere som sliter med avhengighet. Det er avkriminalisering av rekreasjonell bruk, vanlige mennesker som bruker narkotika fordi de har lyst, som får mange til å steile – tilsynelatende også Ap.

Det er i og for seg forståelig at mange er skeptiske til en slik avkriminalisering. Ofte bunner skepsisen i et genuint ønske om å beskytte barn og unge, og å dytte folk i retning av sunne og gode liv.

Narkotiske stoffer kan få alvorlige skadevirkninger ved feil bruk, og avhengighetsfaren er til stede. Dette kan vi enes om.

Å avkriminalisere narkotika i folkehelsens navn kan derfor virke lite intuitivt, men det er heller ikke så lett å få øye på at jorden faktisk er rund. Forskningen er likevel ikke i tvil.

En omfattende rapport i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet konkluderte i 2016 med at kriminalisering av narkotika har bidratt til «dødelig vold, smittsom overføring, diskriminering, unødvendig fysisk smerte og til å undergrave folks rett til helse.»

Året etter erklærte både FN og Verdens helseorganisasjon at de støtter avkriminalisering.

All erfaring med dette fra andre land viser positiv effekt på helse og samfunnet som helhet. Man finner ikke belegg for at folk bruker mer narkotika ved avkriminalisering.

Og dette er viktig: Å avkriminalisere narkotika i Norge er ikke et eksperiment. Vi vet at det funker.

Det som derimot ikke gjør det, er å straffe folk for å bruke narkotika dersom de har lyst til det.

Det er bare å stikke hodet ut vinduet: Politiet har ransaket hver eneste skolegård, mobiltelefon, festival og private stue de har klart å gi seg selv tillatelse til. De har straffet førerkortet, vandelsattesten og livslysten ut av alle de har klart å finne en smule hasj på.

Resultatet? Vi røyker, snorter, skyter og svelger fortsatt store og økende mengder narkotika.

Det vil dessuten bli umulig å praktisere et skille mellom narkomane og frivillige brukere: Hvordan skal politiet bevise at du ikke er avhengig, og dermed skal straffes? Skal folks rettssikkerhet være avhengig av politiets vurdering av hvordan en person med rusproblemer ser ut?

Rusreformens utredning fikk inn over 350 høringssvar fra norske interessenter.

Blant dem som støttet utredningens forslag om å avkriminalisere, finner vi Helsedirektoratet, Norsk psykologforening, Riksadvokaten, sykehusene i Vestfold, Østfold og Nord-Norge, Helse Stavanger og Sør-Øst, Helsetilsynet for barnevern, foreninger for pårørende av rusavhengige – og mange andre tunge aktører.

Likevel konkluderer Frp, Sp, KrF og kanskje også Ap med at de ikke er overbevist.

Man får gjøre seg sine tanker om de andre partiene, men at Ap sitter på gjerdet her er spesielt skuffende.

Partiet har tidligere vært en pådriver for en mer rettferdig narkotikapolitikk – ikke minst gjennom Thorvald Stoltenbergs arbeid og påvirkning.

Ruspolitikk er også klassekamp: Et strafferegime rammer minoriteter, geografiske områder og økonomisk bakgrunn ulikt. Avkriminalisering av rekreasjonell bruk er derfor sosialt utjevnende, noe som burde appellere til Ap.

Dette er dessuten partiet som for få uker siden omfavnet en omstridt rapport som omtalte formuesskatten positivt. Nestleder Hadia Tajik kalte Høyre for «avkledd», etter som hun tilsynelatende hadde fakta på sin side.

Hvor splitter nakent blir ikke da Tajiks eget nølende parti, i møte med den omfattende mengden forskning som tydelig anbefaler avkriminalisering?

I skrivende stund holder regjeringspartiene på å gå gjennom høringssvarene, og utforme en proposisjon. Denne skal Stortinget behandle til våren – og innen den tid skal Ap bestemme seg for hvilken reform de vil gå inn for.

Partiets ledelse bør bruke tiden godt. De kan ikke leve med at partiet blir en sinke i et av vår tids viktigste liberale spørsmål, mens konservative Høyre freser forbi. Et styringsparti kan ikke la seg forme av kunnskapsmangel og konservativ moral.

Arbeiderpartiet må rett og slett enes om hvilken side av historien de skal stå på.

Fornuftens stemmer må gjøre det klinkende klart overfor nølerne:

You have wrong.