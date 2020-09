Ekteparet Tybring-Gjedde gjorde seg tungt bemerket

Men de brukte ikke ukens sterkeste virkemiddel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Foto: Gorm Kallestad

1. Ukens sitat

«Jeg er ikke statsråd på Messenger».

Tidligere minister for samfunnssikkerhet og beredskap Ingvil Smines Tybring-Gjedde insisterte på å være «bare Ingvil» hjemme hos seg selv da hun vitnet mot Laila Bertheussen denne uken.

Foto: Gorm Kallestad

2. Ukens kreative

«Limte seg fast til departement utkledd som laks».

Aktivister fra Extinction Rebellion limte seg fast til inngangen av i Nærings- og fiskeridepartementet i protest mot oppdrettsindustrien, melder TV2.

Foto: Marvin Halleraker

3. Ukens hestespark

«Høyre er blitt et tydeligere høyreparti enn på lenge. Arbeiderpartiet har fått en lissepasning. Kan arbeidshesten sparke ballen i krysset?»

Trygve Svensson, daglig leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda prøver å score mål i en kronikk i VG.

Foto: H vard Bjelland

4. Ukens bejublede

«Hun var en slags fremskrittets tålmodige, grundige, men ikke veldig spissformulerte juridiske arkitekt.»

Kritiker i Morgenbladet Bernhard Ellefsen om den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg, som ble hyllet over hele verden etter at hun døde av kreft, 87 år gammel.

Foto: Marvin Halleraker

5. Ukens gruppechat

«Vi (Frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!»

Filter Nyheter publiserte utdrag fra Messenger-tråden «Hækeveh». Der diskuterte trusseltiltalte Laila Bertheussen, tidligere beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og flere kvinner tilknyttet Frps justisministermiljø teaterforestillingen «Ways of Seeing».

Foto: Egil Nyhus

6. Ukens Trump

«Det var virkelig flott av ham å gjøre det, jeg tror ikke alle gjør slikt. Han er veldig hyggelig».

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har nominert USAs president Donald Trump til Nobels fredspris, og Trump ringte for å takke.

Foto: Marvin Halleraker

7. Ukens tweet

«Med den hukommelsen Bertheussen fremviser i retten, burde hun jo egentlig takke «Ways of seeing» for å hjelpe henne med å huske hvor hun bor».

@Andulv

Foto: Egil Nyhus

8. Ukens sug i befolkningen

Thai Airways har åpnet en restaurant for dem som savner å spise i høyden.

La deg rive med av bildene på dn.no.

9. Ukens etterlysning

«Gleder meg til Siv Jensen og Monica Mæland stiller opp kvinnesterke for å forsvare ytringsfriheten til Kamelen med samme engasjement som de nylig hadde for SIANs ytringsfrihet».

Artist Lars Vaular på Twitter etter at artisten Kamelen ble dømt for å forulempe politiet ved å si «Fuck the Police» på konsert.

Foto: Bård Bøe

10. Ukens rolleblanding

«Jeg ordnet tøyet i garderoben hennes, var i butikker og kjøpte sko og tøy, gikk tur med hundene og sminket henne før frokostmøter».

Kontorsjefen i stiftelsen Født Fri er en av dem som anklager Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri for svak økonomistyring og misbruk av offentlige midler. Rehman svarte med å poste et helt eventyr med seg selv i hovedrollen på Facebook.