Det republikanske partiet døyr. Trumpismen lever vidare.

Donald Trump drar partiet med seg i fallet.

Donald Trump har tatt livet av det republikanske partiet, meiner Morten Myksvoll i denne kommentaren. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN / NTB (Arkiv)

«Nominerer me Trump, blir me knust», skreiv Lindsey Graham i 2016. Senatoren var ein av dei sterkaste Trump-kritikarane i det republikanske partiet – på det tidspunktet.

Som dei fleste andre, så har han endra meining. No er Graham ein av dei mest lojale støttespelarane til Trump.

Senatoren er òg i ferd med å få rett. Trump held på å knuse det republikanske partiet.

«Ingen valde republikanarar kjem til å støtte Trumps utsegn», sa Rick Santorum til CNN, etter at presidenten kom med kraftige påstandar om valjuks, kort tid etter valet.

Santorum var ein av Trumps motstandarar i nominasjonen før 2016-valet.

Trump kom med påstandane utan å føre eitt einaste bevis – og det har dei framleis til gode å gjere. Men republikanarane treng ingen bevis for å støtte sin store leiar.

Santorum tok kraftig feil. Ikkje berre støtta mange republikanske folkevalde Trumps påstandar. Partiet har stilt seg bak konspirasjonsteoriane.

Lindsey Graham (til v.) har blitt ein av Trumps mest lojale støttespelarar dei siste åra. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB (Arkiv)

Partiet har støtta ei lang rekke søksmål, som éin etter éin har blitt avvist i retten. Der vil ikkje Trumps advokatar fremje påstandar om valjuks – då kan dei nemleg miste bevillinga eller hamne i fengsel.

Det er nemleg straffbart å lyge til ein dommar.

Difor bruker partiet, deira folkevalde og Trump pressa og sosiale medium til å spreie teorien om at Donald Trump eigentleg vann valet.

Republikanarane har prøvd å omgjere resultatet i fleire av dei jamne vippestatane. Men dei har òg prøvd å få Trump til å vinne i Michigan – ein stat Biden vann med 150.000 stemmer – gjennom å presse valstyremedlemmer til å forkaste hundretusenvis av stemmer.

Partiet som seier at dei støttar soldatar har forsøkt å forkaste soldatars poststemmer – fordi dei midlertidig er stasjonert i ein annan delstat enn der dei har stemmerett.

Trump har «stresstesta demokratiet», skriv Alexander Burns i New York Times. Ifølgje han, viste det fram sprekkene i det amerikanske valsystemet.

Det er skummelt å tenkje på kor ille det kunne ha gått, dersom valet faktisk var jamt. Om det var like jamt som då Trump vann i 2016, til dømes.

Sjølv når Trump er ute av Det kvite hus, er USA sårbar for den slags autoritære leiarar.

Først denne veka opna Trump-administrasjonen for at Biden skulle få offentleg finansiering til sine førebuingar som president. Forseinkinga er unødvendig – og potensielt farleg.

Unødvendig, fordi valet ikkje var jamt. Biden vann med god margin. Det er lett å tru det, sidan det tok fleire dagar før media våga å erklære ein valvinnar.

Biden vann dei jamne delstatane med større margin enn Trump gjorde i 2016. Biden har no passert 80 millionar stemmer, som er ny rekord.

Farleg, fordi presidenten har stor makt. Og dei som skal overta viktige roller for nasjonal tryggleik, må vere oppdatert og klar på dag éin.

I rapporten etter terroråtaket 11. september 2001, vart det peika på at George W. Bush si regjering ikkje vart tilstrekkeleg førebudd på å overta ansvaret. Bush kom nemleg seint i gang med si førebuing, sidan det tok lang tid å avgjere valresultatet i 2000.

Då gjekk oppteljinga i Florida til Høgsterett.

Når Trump nektar å innsjå tapet, skadar han landet sitt. Og han risikerer å dra heile partiet ned med seg.

Det trur eg han lever godt med.

Ronald Reagan under innsetjinga som guvernør i California i 1967. Foto: AP / NTB (Arkiv)

I 1967 vart Ronald Reagan guvernør i California. Under innsetjinga sa han at fridom alltid berre er éin generasjon unna utrydding. At fridom ikkje er noko ein arvar og kan ta for gitt.

Reagan vart seinare president, og har vore definerande for republikanarane i fleire tiår. Men partiet hans eksisterer ikkje lenger.

No er republikanarane meir ytterleggåande og mindre demokratiske. Partiet set seg sjølv før nasjonen. Patriotisme er erstatta av stammetenking.

Det republikanske partiets død betyr ikkje at dei vil tape alle framtidige val. Men partiet er fundamentalt sett annleis enn det partiet som eksisterte før, med same namn.

USA har vist at dei kan velje ein autoritær president – akkurat det grunnlovsfedrane frykta.

Og republikanarane har vist at dei kan akseptere det autoritære i byte mot makt. Den neste autoritære kandidaten er neppe like inkompetent og sjølvopptatt som Trump, skriv Zeynep Tufekci i The Atlantic.

Reagan skulle visst kor rett han hadde – men det var partiet hans som berre var éin generasjon unna å døy.