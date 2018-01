Å bli stresstestet i full offentlighet – og bestå – er ikke det verste som kan skje en som vil bli statsminister.

Når man begynner å synes synd på politiske ledere, er de ille ute. Da Jonas Gahr Støre på bitte lille julaften snakket om at han «inderlig» ønsket seg juleferie, kjente jeg på den følelsen. At jeg hadde vondt av ham. Stakkars Støre.

Det er en farlig posisjon for en politiker å komme i. Og Støre har allerede kommet seg ut av den.

Forrige uke var han trygg nok til å si kontant at han tok avstand fra sin nestleders beskrivelse av varsler som «falske».

Mandag var han trygg nok til å sparke den store Jens Stoltenberg lett på leggen, ved å hinte tydelig om at hans forgjengere burde gjort mer for å undersøke ryktene om Trond Giskes oppførsel.

Støre har i det hele tatt fremstått som en politiker som sier hva han mener. Han har fått vist at han står for noe, at han tror på noe, og at han ser en vei ut av uføret. Det kan knapt overdrives hvor viktig det er akkurat nå.

Giske-saken var et akutt problem. Partiets fallende popularitet blant velgerne er et dypere et.

Om Aps svake valgresultat er starten på noe verre, følger det bare trenden. Europeiske sosialdemokratiske partier er blitt betydelig svekket over tid.

I Tyskland, Frankrike, Spania, Hellas, for å nevne noen, har de mistet grepet. Dominerende partier har forfalt til nærmest irrelevante størrelser, steder der sosialdemokratene har vært like mektige som her til lands.

Både i Sverige og Danmark ligger sosialdemokratene relativt godt an på målingene, men den trygge, stabile maktposisjonen har de ikke lenger.

Ap trenger slettes ikke havne i samme felle som søsterpartiene, men må finne en ny mening, bli relevante i folks liv på nytt. Støre har på mange måter et langt vanskeligere oppdrag enn det Jens Stoltenberg hadde som partileder. Støre kan ikke lene seg på at Ap generelt er et statsbærende og troverdig parti, som er flink til det å ha makt.

Jeg har vært usikker på om han var rett mann til det oppdraget.

Det eneste stedet sosialdemokratene har gjort det forbausende godt det siste året, er i Storbritannia under Jeremy Corbyns ledelse. Støre minner fint lite om Corbyn, og det er på de fleste måter positivt.

Men Corbyns evne til å skape begeistring og tro på en eller annen retning, er avgjørende.

Daae, Erlend / NTB scanpix

Ikke alle årsakene til sosialdemokratiske partiers svekkelse er like relevante i Norge. Deres støtte til upopulære krisetiltak fra EU, for eksempel, passer ikke her.

Andre forklaringer, som endringer i arbeidsmarkedet og problemer med å håndtere innvandringssaken er derimot viktige også her.

I fjorårets valg var Støre det usikre kortet, i konkurransen mot det trygge valget Erna Solberg (H). Til tross for at han hadde vært både utenriksminister og helseminister, var han den ukjente, den uprøvde.

Solberg måtte håndtere flyktningkrisen og økonomisk nedtur, og besto prøven som statsleder. Har Støre det som trengs når krisen treffer? Det er ikke godt å vite, før man får testet ham i rollen. Og det vil alltid være utfordrerens store problem.

Å takle en trakasseringssak kan naturligvis ikke sammenlignes med det å være regjeringssjef, men en svenneprøve på lederskap er det definitivt.

Trond Giske er som kjent ikke hvem som helst. Landets skarpeste debattant, kunnskapsrik, dreven og en mester i politisk spill. Å miste en person som ham i ledelsen, er utvilsomt et tap for Støre.

Beslutningen om å be Giske gå, kan ikke ha vært veldig vanskelig, etter hvert som stadig flere varsler kom inn. Men Støre har stått relativt alene i trøbbelet de siste ukene. Det er ikke Ap som håndterer Giske-saken, det er Støre.

At Støre har måttet takle et mareritt av en situasjon nå, har den fordelen at han får vist frem sitt lederskap, til tross for at han er i opposisjon.

Det meste som kommer fra Aps partiledelse er naturligvis nøye gjennomtenkt. Men det var ikke en kommunikasjonsrådgivers stemme vi hørte fra Støres munn, det var hans egen. Det var konturene av noe nytt, stødig, engasjert og troverdig.

De siste ukene har vist Ap at det alltid kan gå dårligere. Håpet ligger i at dette er nullpunktet.