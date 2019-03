Ånden som går

Nok en gang blir det skapt tvil om politivolden i Bergen. De evige omkampene har plaget byen i snart 40 år.

HENRETTET: Etterforskerne fra Oslo-politiet la frem sin konklusjon under en pressekonferanse i juni 1987. Over 300 saker om politivold ble henlagt. «Voldsrapporten er torpedert, forskerne er henrettet og kildene løy, skrev Bergens Tidende i sin dekning. Foto: ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Eirin Eikefjord Kommentator i BT

Politifolk hadde kommet hele veien fra Oslo for å etterforske sine kollegaer i Bergen. Det var kaffe og tebrød og røykeforbud og en knusende rapport. Over 300 saker om politivold var henlagt. 253 saker var kassert som intet straffbart forhold.

«Voldsrapporten er torpedert». «Forskerne er henrettet». «Kildene løy».

Det var overskriftene i Bergens Tidende etter at politiet hadde frikjent seg selv for voldsbruk under en «glitrende regissert» pressekonferanse i juni 1987.

«Bergenspolitiet er renvasket», konkluderte BT.

Men det er ingen myte at råtne politifolk i denne byen banket samfunnets svakeste når ingen så på.

Politivoldssaken i Bergen er en skandale på alle måter. Politimenn dekket over for hverandre. Forskerne ble uthengt som sjarlataner. Pressen fungerte som logrende sandpåstrøingsorgan for øvrigheten.

Det endte som en sak med bare tapere, og nå fortsetter den.

40 år etter at Edvard Vogt og Gunnar Nordhus begynte å undersøke voldsbruken, blir det nok en gang skapt tvil om hva som egentlig foregikk i den mørke kjelleren på politihuset i Bergen.

«Den store svindelen» er arbeidstittelen på den kommende boken til krimforfatter Tom Kristensen og eks-journalistene Bjarne Kvam (BT) og Per Christian Magnus (NRK).

«Hvordan to forskere lurte hele Norge til å tro på grotesk politivold i Bergen», lyder teaseren fra forlaget Vigmostad & Bjørke.

Det er fortsatt uklart hvilken banebrytende dokumentasjon som skal snu opp ned på hele politivoldskomplekset. Men når forlag og forfattere kommer med påstander om «norgeshistoriens største svindel», bør de ha rimelig god dekning.

At boken er utsatt flere måneder kan tyde på at forlagsføttene er blitt noe kjølige. Det fremstilles jo som om hele voldsskandalen var en fabrikkert bløff, og sånn var det vel ikke?

Saken ble etter hvert en studie i falske forklaringer, og det er sikkert mulig å stille spørsmål ved både metodikk og omfang og dokumentasjon.

Men det rokker ikke ved at politivold var et problem i Bergen på 1970- og 1980-tallet.

Både Høyesterett, Riksadvokaten, Amnesty, diverse forskningsrapporter, granskingsutvalg, lydopptak, dokumentarer og tidsvitner – ja selv politiet og Bjarne Kvam selv – legger til grunn at enkelte politifolk var litt for rundhåndet med voldsmonopolet.

«Hvor utbredt dette er, vites ikke», skrev Høyesterett da saken kom dit. Men dommerne utelukker verken ulovlig vold fra politiet som generelt fenomen, eller at politifolk forsøkte å skjule det ved å dekke over for hverandre.

Høyesterett kalte det en «misforstått korpsånd». Det er en ånd som går.

Vegringen mot å tro på maktovergrep fra politiet er som et spøkelse fra fortiden.

Da Nordhus og Vogt publiserte «Volden og dens ofre», ble de møtt med enorm motstand og skepsis.

Byen vendte seg mot dem. Morgenavisen i Bergen skrev at det var løgn. Bergen politilag beskyldte forskerne for juks og piratvirksomhet. De var dilettanter som bevisst svekket tilliten til politiet. Diverse leserinnlegg fremstilte det hele som en slags kommunistisk sammensvergelse mot det borgerlige maktapparatet.

Jussprofessor Anders Bratholm, som fikk i oppdrag å undersøke påstandene, ble advart mot «Bergen-mafiaen». For ham var saken like fryktinngytende som flukten fra tyskerne under krigen.

Trakasseringen av forskerne gikk så langt at Justisdepartementet måtte beklage de ekstraordinære belastningene i et spektakulært millionforlik i 2002.

Det må ha vært ille, for det er ytterst sjelden staten legger seg så flat.

Blant de mange historiske lavmålene i denne saken, troner de såkalte Bumerang-sakene.

Forskerne fortsatte å undersøke politivold, og i 1986 la de frem en ny rapport med over 200 tilfeller. Professor Bratholm håpet på et offentlig granskingsutvalg, og overlot materialet til myndighetene.

Men det ble ingen gransking. Det ble en heksejakt.

En bataljon fra Oslo-politiet ble sendt over for å etterforske voldsbruken. Det endte med full frifinnelse av bergenskollegaene. Etter hvert ble et 50-talls informanter etterforsket for falsk forklaring. Ti av dem ble dømt til flere måneders fengsel.

«Ville man kunne tenke seg et mer hjerteskjærende justismord», spurte dommer Kåre Lassen, en av få embetsfolk i Bergen som reagerte.

Først banket av politiet, så kneblet med fengselsstraff når du sier fra. Det er jo det ultimate maktovergrep.

Da sakene ble gjenopptatt i 1998, fikk de domfelte informantene full oppreisning.

Noe av det mest påfallende med saken, er medienes skrikende fravær av maktkritikk.

«Pressen overlot forsvaret av samfunnets aller svakeste til kritiske intellektuelle», sa professor i journalistikk Rune Ottosen under en debatt på Skup-konferansen i 1998.

En grov unnlatelsessynd, mente han, og la skylden på krimjournalisters symbioseliknende forhold til politiet.

Bjarne Kvam, tidligere krimjournalist i BT, så derimot ingen grunn til å ta selvkritikk.

«Jeg har aldri sett flere usannheter i et forskningsmateriale. La man seg ut med forskerne, ble man stigmatisert og trakassert. Medholdet i Høyesterett kommer som en takk for lang og tro tjeneste», sa Kvam under konferansen. Han hadde gått gjennom BTs dekning, og mente den var «rettferdig og balansert».

Den slags selvrettferdighet er ikke akkurat noen styrke for bokprosjektet.

En bumerang er et kastevåpen som vender tilbake til utgangspunktet. Heldigvis er det lite som tyder på at vi kommer helt dit igjen.

Det er nesten umulig å ettergå hendelser som fant sted på 80-tallet. Flere av de involverte er døde. Verken Edvard Vogt eller Anders Bratholm kan forsvare seg mot påstander om svindel.

Selv om Gunnar Nordhus i ettertid har hatt en kriminell løpebane og er dømt for grov økonomisk kriminalitet, er det spekulativt å anta at han dermed også må ha jukset med forskningsdata.

Det kommende oppgjøret med politivoldssakene fremstår enn så lenge mest som et gedigent etisk minefelt.

Forlaget lover en «utrolig historie» om «grotesk, men oppdiktet vold». Samtidig understreker forfatterne at de verken renvasker politiet eller tilbakeviser at politivold fant sted.

Så hvordan skal egentlig dette materialet rokke ved historien?