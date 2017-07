Uten å drøfte Russlands hensikt bør man sette seg inn i russernes militære logikk i våre nærområder.

Fokuset på Forsvarets manglende beredskap denne uken har vært helt på sin plass. Men det er underlig hvordan norsk forsvarsdebatt føres nesten uten at konteksten drøftes.

Hvordan ser den vanskeligste av utfordringene egentlig ut?

Nordområdene er først og fremst et maritimt operasjonsteater for russerne. Russland har fire militærdistrikter, men i tillegg ble en ny Arktisk kommando opprettet i 2014. Denne kommandoen er underlagt Nordflåten og altså ledet av en admiral – ikke en general.

Alle de russiske styrkene i nord, også bakke- og luftstyrker, er underlagt Nordflåten.

Nordflåtens viktigste oppgave er å sikre og opprettholde Russlands strategiske kjernefysiske andreslagskapasitet, altså evnen til å avskrekke et kjernefysisk angrep på Russland. Denne ivaretas av store atomdrevne ubåter med interkontinentale ballistiske missiler. De aller fleste tilhører Nordflåten.

Disse ubåtene kan ha inntil 200 atomstridsladninger om bord. Dette er Russlands livsforsikring. Admiralen i nord vil neppe gjøre noe som kan svekke evnen til å beskytte disse ubåtene. Det vil også være usedvanlig dumt av Norge å foreta seg noe som kan true dem.

Russland har små bakkestyrker i nord, bare tre brigader. Om en krig skulle bryte ut i Øst-Europa er den russiske hæren for svak til at store bakkestyrker kan flyttes nordover. En krig her nord vil i hovedsak utkjempes av de styrkene som står der i utgangspunktet. Dette betyr at Russland ikke har kapasitet til å erobre og okkupere store landområder i Norden.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Russlands styrke i nord er først og fremst maritim. I tillegg til de strategiske ubåtene finnes i dag 17 atomdrevne og seks dieseldrevne ubåter. Dette er en formidabel styrke. Gamle ubåter moderniseres og nye bygges. Nordflåten er svakere på overflaten; alle de store skipene begynner å merke alderen. Men i løpet av få år vil mange fregatter og korvetter komme til.

Både skip og ubåter utrustes med langtrekkende kryssermissiler.

Dette betyr at både norske og britiske kampflybaser vil være utsatt. Selv med store, og helt nødvendige, investeringer i luftvern og bunkere er det umulig å garantere at basene kan holdes operative om de utsettes for angrep. Om kampflybasene kan stenges ned en stund, åpner det muligheter for russerne.

Det antas at om krig truer, vil Nordflåten forsøke å stenge havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia, for å nekte amerikanske styrker adgang til Norskehavet og Barentshavet. Russerne vil antakelig prioritere dette høyt. Men de har få skip med langtrekkende luftforsvarsmissiler, og vil derfor slite med å drive nektelse i luften.

Dermed vil ubåtene være sårbare for vestlige maritime patruljefly og russernes egne fly for vestlige jagerfly.

På Krim, i Kaliningrad og i Syria har russerne kombinert formidable landbaserte luftforsvarssystemer med blant annet langtrekkende antiskipsmissiler. Slik skapes «nektelsesbobler» som er vanskelig for fienden å trenge gjennom.

Både radarer og missiler er plassert på lastebiler som kan fraktes både med skip og store transportfly. Russerne har styrket disse elementene i nord. Jo lenger vest slike systemer kan plasseres, desto vanskeligere blir det for fienden å trenge inn til basene på Kola.

Slike nektelsesbobler etablert på Svalbard, Lofoten-Vesterålen, eller lenger sør, vil gi russerne en stor fordel. Dette kan gjennomføres med relativt små styrker. For den norske hæren er bitte liten og langt til fjells, og Heimevernet skal bare drive vakthold.

En forutsetning er at invasjonsstyrken unngår norske ubåter. Vi har fantastisk dyktige ubåtfolk og en enkelt norsk ubåt kan senke mange skip. Men den må være på rett plass til rett tid.

Da gjør kuttet fra seks til fire norske ubåter jobben enklere for russerne.

Alexei Druzhinin / TT / NTB Scanpix

Omlegging til en flåte med mindre fartøyer vil svekke den russiske marinen på det åpne havet. Da vil de mange korvettene ha stor fordel av å kunne operere langs Norskekysten. Den norske marinen har i mange øvelser slått teknologisk overlegne motstandere ved å utnytte topografien og oseanografien på kysten.

Men det er krevende å operere der.

Vinteren 2015 skrev Fiskeribladet Fiskaren at russiske myndigheter oppfordrer sine sjøfolk til å skaffe seg kjennskap til norskekysten og å skaffe seg farledsbevis. Da vil de kunne fungere som loser for russiske fartøyer i krig.

Jeg har selv fått bekymringsmeldinger fra Losvesenet om at mange russere nå skaffer seg slike bevis. En forutsetning for at russerne skal kunne utføre slike operasjoner, er at de kan operere relativt trygt innaskjærs.

Da er både den allerede gjennomførte nedleggelsen av Sjøheimevernet og den planlagte nedleggelsen av MTB-våpenet en ren gavepakke.

De russiske styrkene i nord har mange oppgaver. Bare en mindre del kan avsettes til et angrep på norsk territorium. Til gjengjeld må norske styrker regne med å håndtere slike angrep uten stor hjelp utenfra.

For et rikt land som skal forberede seg på å slåss på hjemmebane burde dette faktisk være overkommelig. Men det forutsetter jo at det faktisk bevilges penger til Forsvaret – og at Forsvaret utvikles med et visst strategisk gangsyn.