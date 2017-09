Kulturfolk er ikke som andre velgere. De er både rødere og grønnere.

Det er flere grunner til at BTs kulturpolitiske evalueringspanel feller dom som de gjør. For det første er de helt sikkert politisk engasjerte mennesker, svært mange i kulturlivet er det.

For det andre er norsk kulturliv avhengig av finansiering fra det offentlige, også institusjonene og sektorene de fire i panelet representerer.

Statlige penger er nødvendige for at kulturen skal overleve. Desto viktigere er det for kunstnere og institusjonene hvordan de ulike partiene vil prioritere kultur på statsbudsjettene de neste fire årene.

En annen faktor er ideologi. Kulturfeltet har tradisjonelt sett på seg selv som venstresidesupportere. Dels fordi kunsten alltid har vært subversiv og radikal, men også fordi kulturfeltet har svært liten tro på at markedet uten videre kan overta statens rolle.

Stat, fylke og kommune blir sett på som mer objektive pengekilder enn private investorer, og Stortinget har de siste tiårene vært relativt raus mot kulturen.

Da er det ingen overraskelse at SV og Arbeiderpartiet kommer best ut hos kvartetten i dagens BT. Ap har lovet et kulturløft nummer fire, og å øke kulturs andel av statsbudsjettet til en prosent. I dag er den på 0,85 prosent. Det betyr noen milliarder kroner ekstra.

For noen er det kanskje overraskende at Venstre kommer nesten like godt ut som de røde. Men som panelet påpeker, har partiet det mest gjennomarbeidete kulturprogrammet, et opplegg for hele næringskjeden i kulturindustrien, med sosiale rettigheter, sykepenger og mer til. Her viser Venstre sitt mer sosialliberale ansikt.

Før stortingsvalget i 2013 gjorde NRK en større undersøkelse om de politiske preferansene blant kunstnere i hele landet. 1500 deltok, og svarene de ga, harmonerte overhodet ikke med stemmefordelingen i de generelle meningsmålingene.

Overraskende nok kom Miljøpartiet de grønne (MDG) aller best ut, med hele 27,8 prosent. Dette var på et tidspunkt da partiet hadde ca. fire prosents oppslutning på de nasjonale målingene. I dag er BTs panel kritisk til MDGs program: De mener blant annet at partiet mangler gjennomføringsevne.

På de neste plassene i NRK-målingen fra 2013 kom Arbeiderpartiet (22 prosent) og SV (hele 20,6 prosent). På de nasjonale målingene lå SV den gangen rett under sperregrensen og vaket.

Rødt fikk den gangen støtte fra hele 12 prosent av kunstnerne, mens resten av nasjonen ga dem en oppslutning på 0,9 prosent. I dag får partiet stryk fra panelet, for å ha laget en «gammeldags program, der de pøser ut penger uten mål eller mening».

Om det vil bli store bevegelser i den kulturelle velgermassen i år, er naturligvis for tidlig å si.

Men jeg tipper at kunstnerne stort sett vil forbli der de var ved forrige valg, til venstre for sentrum. Både ideologi, tradisjon og behovet for økonomisk trygghet tyder på det.