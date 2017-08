Vestlandet kunne ha vært en av verdens mest populære filmkulisser. En håpløs støtteordning er et unødvendig hinder.

Norsk filmindustri er samlet i Haugesund denne uken, der den dyrker sitt noe ekskluderende stammespråk. Men ett begrep bør interessere politikere, næringslivsfolk, reiselivet, organisasjoner og lokale filmfolk over hele landet: «Insentivordningen».

Den norske varianten av ordningen omtales vekselvis som ren amatørskap og en potensiell gullgruve. Insentivordningen går grovt sett ut på at norske filmprodusenter kan søke Norsk filminstitutt om å få refundert 25 prosent av sine utgifter når de produserer internasjonale filmer eller serier her hjemme.

Tiltaket er i prinsippet raust. Begrunnelsen er at Norge skal tiltrekke seg flere store filmproduksjoner, for å fremme «norsk kultur, historie og natur», som det heter.

Men like viktig er å gi norsk filmbransje bedre kompetanse og internasjonalt nettverk. I politikken er målet om å skape flere arbeidsplasser og økte inntekter på turisme og næringsvirksomhet den våte drømmen.

Problemet med den norske ordningen er at den er låst til et fast beløp og faste søknadsfrister år for år. I 2017 er potten 56 millioner kroner.

Nokså knuslete, når man vet at innspillingen av Jo Nesbøs «Snømannen» alene stakk av med 40 millioner kroner i fjor. Det betyr at ordningen har sine absolutte begrensninger.

Den norske ordningen gjør langsiktig planlegging umulig. Det er synd, så lenge de fleste store produksjonsmiljøer helst planlegger filmer tre-fire år før opptaksstart.

Mange av filmfolkene som er i sildabyen nå, river seg i håret over at ordningen er så pinglete og utdatert. Og er lite imponert over at en såpass næringsvennlig kulturminister som Linda Hofstad Helleland, ikke har maktet å modernisere den.

En av dem er linjeprodusent Per Henrik Borch. I fjor høst var han i Hollywood og besøkte alle de store filmstudioene. Han så på hele 300 filmprosjekter, der 30 av dem ble regnet som aktuelle for norske forhold.

Til Dagbladet sier Borch at dersom Norge kunne ha konkurrert om de 30 produksjonene, kunne det ha gitt ca. to milliarder kroner i inntekter, spredd over alt fra filmarbeidere til hotelldøgn. Dersom vi hadde hatt en bedre insentivordning, vel å merke.

Hvorpå Borch subtilt legger til: «Jeg blir lynforbanna over av at det må gå på ræva før vi våkner», med hilsen til kulturministeren.

Alt er ikke helt svart. Vi vet at superstjernen Val Kilmer har spilt inn scener til «Snømannen» på Ulriken. Og vi vet at Tom Cruise skal spille inn scener til den nye «Mission Impossible» på Preikestolen.

Men for filmbransjen er det surt å registrere at de feteste produksjonene havner hos vår knøttlille nabo i nordvest.

Har du sett Noomi Rapace i «Prometheus», Tom Cruise i «Oblivion» eller Matt McConaughey i «Interstellar», har du sikkert lagt merke til at de beveger seg i et spektakulært og frossent landskap, i hardt og blålig lys.

Det kunne ha vært Hardangervidda, Folgefonna, Sognefjorden. Men det er Island. Hva har Island, som ikke vi har? Jo, en fleksibel og enkel insentivordning for internasjonale filmproduksjoner. Den har de hatt siden 1999, og dermed skaffet seg et stort forsprang på sinker som Norge.

Den islandske ordningen har løpende søknadsfrister, og ikke noe tak på totalbeløpet, slik det er i Norge. Fleksibiliteten har vært lønnsom.

Islandske myndigheter regner at en krone gitt i refusjon gjennom insentivordningen, har gitt 2,50 kroner tilbake til statskassen. Det er en samfunnsmessig gevinst på 150 prosent, noe som forklarer hvorfor ordningen nyter stor politisk popularitet i Reykjavik.

Det er ingen grunn til at Norge skal gjøre det dårligere.

Diskusjoner om statlige støtteordningen forfaller ofte til festlige taler om norgesreklame og fete utsikter for turistbransjen. Å styrke omdømmet som destinasjon er viktig, men bør ikke være det eneste argumentet.

Like viktig er å sørge for at det dyktige norske filmmiljøet ikke blir svømmende i bakevjen i den rivende teknologiske utviklingen de neste tiårene som kommer.

Filmproduksjon er i mye sterkere grad blitt et internasjonalt marked. Klarer Norge å hevde seg bedre enn i dag, vil det skape arbeidsplasser, et sterkere produksjonsmiljø, tettere nettverk og flere ressurser til å utvikle både talent og lokale prosjekter.

Bergen har naturgitte forutsetninger for å konkurrere i denne steinharde bransjen.

Byen, fjellene og fjordene er sin egen merkevare, og kan bli en fin bakgrunn for neste James Bond-film, neste Game of Thrones, eller neste forblåste, britiske kostymedrama.

Insentivordningen for film bør blir en av de viktige kultursakene i valgkampen, fordi den er enkel å fikse.