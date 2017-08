Med mindre de står mellom Donald Trump og atomknappen, burde de ansatte i Det hvite hus forlate åstedet.

Det kunne vært et spørsmål til etikeren i Morgenbladet: «Sjefen min er verdens mektigste mann, men jeg tror han er en farlig, inkompetent rasist som er en trussel mot verdensfreden. Bør jeg slutte i jobben?»

Frustrasjonen til flere av Donald Trumps rådgivere begynner å bli mer og mer synlig. Noen har sluttet, noen vurderer det. Andre skulle kanskje ønske de hadde mot til å gjøre det.

Alle som jobber for Trump, gir ham og presidentskapet hans legitimitet. Hvis de som mener at han ikke egner seg for jobben har ryggrad, burde de forlatt Det hvite hus. Men alle finner sine egne grunner til å bli værende.

Nettavisen Axios, som har gode kilder i Trump-administrasjonen, har forsøkt å finne svar på hvorfor ikke flere slutter, selv om de kanskje vil. Begrunnelsene varierer. Noen er bedre enn andre.

«Trump er ikke så ond som han blir fremstilt som», er en av forklaringene. De lever med et håp om at de mer fornuftige stemmene i Det hvite hus kan overbevise presidenten, selv om sak etter sak har vist at han velger egne instinkter fremfor rådene til de mer moderate i administrasjonen.

Charlottesville-fadesen er det beste eksempelet. Han ble bønnfalt om å lese en tekst der han fordømte nynazister, Ku Klux Klan og volden under opptøyene, men han klarte ikke lese den uten å improvisere noen setninger som satte likhetstegn mellom voldelige fascister og antifascister. Presidenten var mer opptatt av å kritisere de som kritiserte nazister enn å fordømme nazistene.

Jonathan Ernst / X90178

Uttalelsene gjorde at mange fikk nok. Hele komiteen hans for kunst og humanistiske fag trakk seg i protest. Det samme gjorde utenriksdepartementets vitenskapsutsending og alle næringslivstoppsjefene som satt i ulike råd.

Finansminister Steven Mnuchin ble bønnfalt om å slutte i jobben. Mer enn 350 av hans tidligere klassekamerater på Yale skrev et åpent brev. De sa at han hadde en moralsk forpliktelse til å trekke seg. «Vi vet at du er bedre enn dette, og vi stoler på at du vil gjøre det rette», skrev de. At Mnuchin er jøde, gjør det særlig vanskelig for ham å tolerere Trumps toleranse for nynazister som roper «Jøder skal ikke få erstatte oss» i gatene.

Men finansministeren svarte på brevet, og sa at han ikke ville trekke seg. Hans fremste begrunnelse var at jobben han gjorde var viktig og at han gjorde mye bra.

Gary Cohn, presidentens fremste økonomirådgiver, skal ha vært nær å trekke seg etter Trumps tale. I et intervju med Financial Times forrige uke, gikk han langt i å kritisere Trump. «Denne administrasjonen kan og må bli flinkere til å konsekvent og utvetydig fordømme disse gruppene», sa han om nynazister og Ku Klux Klan.

Årsaken til at Cohn ennå ikke har forlatt jobben, er åpenbar for de fleste, og den fortjener lite sympati. I flere måneder har det vært et veletablert rykte at Cohn ønsker å overta jobben som sentralbanksjef når den posten snart blir ledig.

Den mest vanlige begrunnelsen for at folk blir værende, ifølge Axios, er «Du aner ikke hvor mye galskap vi stanser». Det er en setning som like gjerne kunne gitt motsatt konklusjon. Hvis Trump-administrasjonen virkelig er enda verre enn den fremstår utenfra, bør noen stå frem og fortelle sannheten. Velgerne og Kongressen må vite hva de har med å gjøre.

Samtidig er det godt å vite at det finnes noen fornuftige røster nær presidenten. Slutter de, kan de bli erstattet av noen langt verre. Men folk i mindre viktige posisjoner, bør legge fra seg den stoltheten. De er neppe så viktige som de tror.

De som bør bli værende, er de som jobber med utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Kombinasjonen av Trumps impulser og manglende politiske erfaring har allerede skapt nok trøbbel, for eksempel med trusselen mot Nord-Korea.

Trump har respekt for generaler. Tilsynelatende er det kun folk i uniform som kan få ham til å gå mot hans egen impulsive overbevisning. Det er i alle fall bedre enn ingenting.

Men igjen og igjen har han vist at han tar sine egne beslutninger. Innflytelsen til de moderate kreftene ser ut til å være svært begrenset. Den 71 år gamle presidenten kommer ikke til å forandre seg, og det burde menneskene rundt ham erkjenne.

Oppsigelsesbrevet burde være lett å skrive.

Tiden begynner å renne ut. Jo lenger man blir værende, desto styggere kommer «ansatt i Trump-administrasjonen» til å se ut i historiebøkene.