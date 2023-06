Derfor bør Stortinget ta eks-kulturministeren til riksrett

Anette Trettebergstuen (Ap) måtte gå av som kulturminister etter grove brudd på habilitetsreglene.

Arbeiderpartiet kan ikke drive landet som et vennskapsforetak. Habilitetssnusk kan være straffbart.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Forrige fredag ble kulturministeren sendt av gårde i skam. Anette Trettebergstuen (Ap) har delt ut lukrative verv til nære venner.

Etterlatt inntrykk er at Ap fortsatt driver landet som sitt eget vennskapsforetak. Det er alvorlig nok for et parti med frynsete tillit, men «Tretteberg-gate» er ikke bare et sjeldent alvorlig politisk selvskudd:

Saken er faktisk så grov at den kan være straffbar. Og nå har en seriøs statsrettsprofessor trukket frem en skikkelig politisk storslegge: riksrett. Kontrollkomiteen på Stortinget burde gripe den med begge hender.