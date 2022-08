Nord for Sognefjorden nyter folk rekordbillig strøm, mens kommunene taper millioner

Vannet flommer over i kraftkommunen Rauma, men inntektene har tørket inn.

Løsningen er å bygge flere kabler.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Rekordprisen på strøm i Sør-Norge skaper opprørsstemning blant folk flest, krisestemning i politikken og klingende mynt hos kraftselskapene.

Mandag var spotprisen i bergensområdet oppunder tre kroner pr. kilowattime (kWh), nesten ti ganger normalpris de siste ti årene.

Men du skal ikke lenger nord enn rett over Sognefjorden før stemningen er en helt annen. En kraftpris på rundt to øre gjør at tørketrommelen kan gå på maks hele døgnet uten at det engang merkes på strømregningen.

Årsaken er todelt: Dårlig utbygd kraftnett mellom landsdelene og mer vann i magasinene enn folk i Midt- og Nord-Norge klarer å forbruke.

For kommunene der kraften produseres betyr den rekordlave prisen imidlertid trøbbel. Markedet for handel med såkalt konsesjonskraft er nemlig snudd på hodet.

Millionene renner ut av kommunekassen. Det kan bety kutt i barnehager, helsetilbud og kulturskoler.

Min hjemkommune Rauma i Møre og Romsdal er en av de som nå sliter.