Erna Solberg er ikkje statsminister lenger. Alle hugsar det, sant?

Høgre-leiar Erna Solberg rulla inn i Arendalsuka i denne bussen med eit gigantisk bilete av seg sjølv.

Interessa for Høgre-leiaren er unormalt stor.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Dei siste vekene har statsminister Jonas Gahr Støre forsøkt å styre landet, medan Erna Solberg har reist rundt og fortalt korleis ho kunne ha styrt landet.

Interessa har vore nesten like stor for det siste som for det første.

Eks-statsministeren har turnert Vestlandet, Trøndelag og Sør-Austlandet til trass for at det ikkje er val før om eitt år.

Det hindra ikkje riksmedia og lokalaviser å køyre på med saker om alt frå Høgres krav om vegbygging, korleis Solberg ville løyst straumkrisa til korleis unge tyske turistar blotta rumpene sine for henne.

Ein skulle nesten tru at det var ein ekte statsminister som var på tur. Men det er jo ikkje Erna Solberg lenger. Alle hugsar det, sant?

I partileiardebatten torsdag såg me også ei Erna Solberg som tydeleg var leiar for eit statsberande parti.