Ja til meir reiseregulering

Det er ikkje ein menneskerett å reisa til Syden, men prøv å sei det til dei oppsparte bonuspoenga mine.

Brit Aksnes Journalist og programskaper.

«Korte turar med fly er karbonavtrykkmessig den absolutt dårlegaste måten å vera miljøvenleg på. Men må eg på død og liv forholda meg til det», spør gjestekommentator Brit Aksnes.

Ein ting som vart grundig bevist med koronapandemien: Det er mogeleg å la vera å fly, om berre staten bestemmer at det skal vera sånn.

Men som så mange andre gler eg meg vilt til å få oppsøkja det førespegla utland igjen.

Eg har ein drøss med Eurobonus-poeng hjå SAS og «cashpoints» frå Norwegian som eg skal casha inn så snart eg kan. Og eg har følgt med som ein smed på at dei ikkje skal få ta poenga frå meg – dei er mine!

Eg følgjer også godt med på dei ulike tilboda som ramlar inn, billegkalendrar og lågprisoversikter og generelle tips om korleis kapra dei beste billettane utan å blakka meg.

Eg har også for fyrste gong oppretta ein eigen feriekonto, for eg har jo spart ganske bra på å ikkje ha reist utanlands på eit og eit halvt år. Kanskje eg skal vurdera to korte helgeturar? Ein til London og ein til Berlin for eksempel?

Men vent, dette er jo fyfy-feriar så det syng etter. Korte turar med fly er karbonavtrykkmessig den absolutt dårlegaste måten å vera miljøvenleg på.

Men må eg på død og liv forholda meg til det? Kan eg ikkje få vera eit svakt menneske og fortsetja å gjera som eg vil?

Jau då, eg kan jo det. For ingen regjeringsskifte kjem til å endra på det med det fyrste. Ingen politikarar torer å gjera den einaste tingen som faktisk kan få meg til å reisa mindre: å regulera prisane på flyreiser eller talet på reiser ein har lov å ta.

Å gjera det slik at flyselskapa er nøydd å ta skyhøgt betalt for kvar einaste billett. Å gjera det slik at tog blir eit reelt alternativ – superbillege prisar á la grøne avgangar som før i tida, og utbetring av jernbanen så det blir tidsmessig konkurransedyktig å ta toget.

Eg skjønar at me ikkje kan få noko lyntog frå Bergen til Oslo, men me kan faktisk gjera noko for å få ned reisetida.

Berre synd det kostar ein tredjedel av prisen å hiva seg på eit fly over fjellet i staden for å for eksempel ta nattoget. Og så ligg det vel nokre små bonuspoeng og skjelv etter å bli brukt opp innan dei går ut på dato?

Eg skjemst litt over desse fordelsprogramma eg fell sånn for. I forfjor dumpa det til alt overmål ned eit sølv-kort frå SAS! Fysj.

Det betyr nok ikkje at eg reiser stort meir enn at dei ser sitt snitt til å lokka meg til å reisa endå meir. Men sjølv om eg prøver å tenkja på vilkåra til arbeidarane, og dermed ikkje støtta kven det no er som er verstingane i klassen akkurat når eg vil bestilla meg billett, så er eg jo lik dei fleste andre eg kjenner: eg vil ha så rimeleg pris eg berre kan få.

London freistar gjestekommentator Brit Aksnes.

Du treng ikkje vera einig i at det er noko kjekk løysing, men skal me få bukt med all flyreising, så må det strenge reguleringar til. For noko sjølvregulering finst ikkje når bonuspoenga hopar seg opp.

Det vanskelegaste er at me har hatt det så utruleg digg så lenge. Ikkje berre har fleire enn nokon gong hatt betre råd enn nokosinne, så med heilt gjennomsnittleg inntekt står ikkje prisane i vegen for å ta seg eit par svippturar utanlands.

Det er ikkje lett å gje frå seg privilegium når ein først har fått smaken på dei. Eg fekk likevel ein vekkar tilbake i dei dagar tidleg på 2000-talet då eg studerte i London.

Me var allereie ganske nøgde med at Norwegian tok oss frå britisk hovudstad til vestlandshovudstad for rundt tusenlappen, men då Ryanair kom på rullebanen og etablerte lågprisruta mellom London og Haugesund, følte til og med me fattige studentar at noko ikkje kunne stemma: 99 pence pluss ymse avgifter.

Ti kroner pluss skatt for å ha ei flymaskin i lufta med drivstoff, pilotar, vertar, purserar og bakkemannskap!

Men sei at avgifter, skattar og miljøkvotekostnader vert skrudde opp så mykje at det kostar 10.000 kr for ein Syden-tur, akkurat som på 1980-talet.

Ein gong i tida var Syden som Thailand – anten hadde du pengar og kunne reisa ofte, eller så vart det Geilo og Bø eit par somrar før ein knalla til med ein tur til Las Palmas. Så kan ein seie at det er urettferdig at ikkje alle kan få reisa til Granca kvart år, men då får ein heller læra ungane at det er ikkje sånn det fungerer.

Grin meg ei elv, som det ikkje heiter på norsk.

Og for ordens skuld – eg kjem til å bestilla dei storby-turane snart. Ikkje kjem det til å kosta meg noko særleg heller.

Eg kjem til å legga hovudet litt på skakke og unnskylda meg med tristefjes for at eg er eit miljøsvin, men det stikk ikkje stort djupare enn det heller.

Eg er berre ein halvhyklerisk klimaversting utan viljestyrke, eg som mange andre. Eg får lyst å seie «stopp meg, staten, for eg veit ikkje kva eg gjer», men sanninga er at eg veit eigentleg godt kva eg gjer, og det er nettopp difor det må koma nokon og irettesetja meg.

Det tek ein landsby å oppdra eit barn, men det tek ein stat å oppdra ein vaksen.