Bybanesaka har ikkje avslørt byparlamentarismen

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Systemet som bystyret og byrådet styrer etter har blitt fulgt i bybanesaka. Det er ingen grunn til å rope om demokratiets fall.

Demokratiet i Bergen fungerer akkurat slik det skal.

I løpet av nokre hektiske førjulsveker rakk bystyret å vedta to ulike bybanetraséar med tre vekers mellomrom. Båe gongar skjedde det med éi stemmes overvekt.

Først vart det tunnel. Så gjekk byrådet leia av Roger Valhammer (Ap) av. Deretter fekk Bryggen-traséen fleirtal. Valhammer danna difor byråd igjen.

I Facebook-gruppa mot bybane langs Bryggen er det tett mellom skuldingane om at demokratiet er øydelagt.

Bybanesaka var ikkje eit politisk kunstverk, men den viste korleis demokratiet i Bergen – og parlamentarismen – faktisk fungerer.

Situasjonen var fastlåst. Det fleirtalet som vedtok bybanetunnelen 24. november var ikkje interessert i å gjennomføre vedtaket sjølv.

Byrådets fremste oppgåve er å gjennomføre bystyrets vedtak. Byrådet har eitt verktøy overfor bystyret. Det kan nemleg truge med å gå av.

Det fungerte ikkje i første omgang. Bystyret ignorerte trugselen, vedtok bybanetunnel og Valhammer gjekk av.

Det førte til bevegelse. Då partia ikkje lét seg rikke, tok tre representantar over.

Steinulf Tungesvik (Sp), Stig Torgersen (Sp) og Odd Arild Viste (R) gjekk i forhandlingar med byrådet og fekk til ein avtale.

Dei har blitt både hetsa og truga, heilt sidan dei braut med partia sine i denne saka. Fleire av sakene er meldt til politiet.

Bystyrerepresentantar må kunne stemme fritt utan å bli truga med vald. Elles risikerer Bergen å bli eit pøbelvelde. Det er den reelle trugselen mot demokratiet i Bergen.

Steinulf Tungesvik (Sp), Stig Torgersen (Sp) og Odd Arild Viste (R) stemte med byrådet og SV i bybanesaka.

Tre enkeltrepresentantar kunne bryte med sine parti og avgjere bybanesaka, fordi det er sånn demokratiet fungerer.

Tunnelforkjempar Trond Tystad omtala det som «korrumperende praksis» at byrådet kunne forhandle med enkeltrepresentantar. Det er ei korrupsjonsskulding utan rot i røynda.

Det er heilt vanleg å forhandle om politiske saker. Det veit Tystad, som tidlegare finansbyråd.

Og sjølv om det er uvanleg at eit byråd forhandlar med enkeltrepresentantar, er det verken udemokratisk eller korrumperande.

Det er nemleg dei enkelte folkevalde som har makta. Partia er faktisk makteslause i møte med ein folkevalt.

Sjå berre på Frp. Partiet har ekskludert to av sine tre bystyremedlemmer, men dei møter framleis i bystyret. Den eine som uavhengig. Den andre har meldt seg inn i Senterpartiet.

På det meste hadde bystyret seks uavhengige representantar.

Både talet på uavhengige og dei tre utbrytaranes avgjerande stemmer er døme på at demokratiet er mykje meir enn berre det som skjer på valdagen.

Tunnelutgreiinga var ein konsekvens av valresultatet i 2019. Opposisjonen tvinga byrådet til å gjennomføre den.

Resultatet av utgreiinga kom først i 2021 – og var altså ikkje kjent då veljarane sette saman bystyret.

Rapporten var klar på at dagløysinga langs Bryggen ville gi best kollektivdekning og minst påverknad på kulturminna på Bryggen. Det gir ingen meining å bestille ei utgreiing dersom partia ikkje vil la seg påverke av det som står der.

Det representative demokratiet handlar ikkje om at fleirtalet i folket skal få viljen sin i kvar einaste sak. Veljarane set saman eit bystyre som skal forhandle seg fram til eit resultat i kvar sak som kjem på sakskartet.

Difor vart kravet til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) om ei folkeavstemming avvist.

Nasjonalt har folkeavstemmingar blitt brukt for å avgjere EU-spørsmålet, alkoholforbod og styreform. Lokalt blir det blant anna brukt til kommunesamanslåingar. Slike avstemmingar er ikkje bindande.

Eg kjem ikkje på eit døme på at nokon har arrangert ein folkeavstemming for å avgjere eit trinn i ein reguleringsplan.

Eit av krava til Tungesvik, Torgersen og Viste var at bystyret skal vurdere styreforma i Bergen fram til neste val.

Det kan bli eit nyttig arbeid. Ikkje fordi parlamentarismen i Bergen står i fare – men fordi bybanesaka viste fram svært ulike syn på korleis styresettet til Bergen fungerer.

Det var strid om byrådets fullmakter og om byrådet i det heile kunne gå av.

Difor trengst det eit betre kunnskapsgrunnlag om korleis parlamentarismen fungerer, sidan den stort sett baserer seg på politisk sedvane.

Kritikarane av parlamentarismen har i bybanesaka trekt fram at styresettet i seg sjølv har gjort situasjonen meir fastlåst. Det argumentet står på tynn is.

Ap snudde rett nok i bybanesaka etter valet i 2015, og det hjalp dei å danne eit byråd med Venstre og KrF. SV var òg for dagløysinga. Tre av fire samarbeidspartnarar for Ap var då for dagløysinga.

Sjølv i ein formannsskapsmodell er det naturleg med samarbeidsavtalar, spesielt i så store kommunar som Bergen.

Utfordringa i bybanesaka var at det etter møtet i november eksisterte eit fleirtal for å planlegge Bybanen, men ikkje for å bygge den. Den fastlåste situasjonen var i bystyret.

Det hadde ikkje endra seg med at byrådet hadde blitt erstatta av ein kommunedirektør.

Parlamentarismen fungerte i denne saka. Ikkje fordi resultatet vart Bybanen langs Bryggen, men fordi prosessen gjekk som den skulle.

Byrådet kunne ikkje gjennomføre bystyrets vedtak, og gjekk difor av. Og trugselen om at Harald Victor Hove (H) kunne bli byrådsleiar endra dynamikken, slik at Valhammer kunne gå på igjen med eit nytt byråd.

Kabinettsspørsmålet fungerte.

Hadde det ikkje fungert, ville Hove blitt byrådsleiar – heilt i tråd med parlamentarismens prosess.