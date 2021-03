Vi må ikke sove!

Saken om Bergen Engines avdekker hvor urovekkende sløv regjeringens sikkerhetspolitiske ryggmargsrefleks er.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

To av de største eierne i Transmash Holdings (TMH) er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev. Bildet viser selskapets president Andrej Bokarev i møte med Russlands president Vladimir Putin i 2014.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Et russisk oppkjøp av Bergen Engines vil være en sikkerhetspolitisk katastrofe.

Det kan bety at et russiskkontrollert selskap får stå for vedlikehold på norske militærskip.

Oligarkene som gjerne vil kjøpe motorfabrikken på Hordvikneset, er medeiere av våpenprodusenten Kalasjnikov og skal ha bånd til Vladimir Putin. Fabrikken har levert motorer til det norske etterretningsskipet «Marjata», kystvaktskipene som overvåker russergrensen og til en rekke av våre allierte.

Onsdag denne uken avslørte BT/E24 at norske myndigheter har visst om oppkjøpet siden før jul.

Hvorfor har de ikke grepet inn før?

Les også Her er brevet som avslører at norske myndigheter allerede før jul visste at russiske oligarker ville kjøpe Bergen Engines

15. desember 2020 tikket det inn en e-post til fagdirektøren for eksportkontroll i Utenriksdepartementet (UD).

Emnefelt: «Bergen». Innledning: «Strictly private». Avsender: Rolls-Royce, som eier Bergen Engines.

I brevet gjorde Rolls-Royce tydelig oppmerksom på at de var i sluttfasen av salgsforhandlinger, og at én aktuell kjøper gjensto: Transmash Holdings (TMH), Russlands største jernbaneselskap.

De understreket også at eieren av TMH igjen har to russiske oligarker blant sine største eiere, altså svært rike forretningsfolk med stor politiske innflytelse.

Dette er brevet som avslører at norske myndigheter allerede før jul visste at russiske oligarker ville kjøpe Bergen Engines. Foto: Bjørn Erik Larsen

Poenget med brevet var å gi myndighetene «muligheten til å komme med spørsmål, kommentarer eller bekymringer», ifølge BT/E24.

«Vennligst gjør det så snart som mulig», avsluttet avsenderen Andrew Wood, som er direktør for global eksportkontroll i Rolls-Royce.

Les også Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

E-posten skal ha blitt sendt videre dagen etter, til 13 ulike mottakere: 11 folk i Utenriksdepartementet (UD), én seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og én fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet.

Da forsvarsministeren endelig ble varslet, hadde tre departementer visst om saken i én måned, ifølge BT/E24.

Alle hadde grunn til å reagere. Alt tyder på at ingen av dem forsto alvoret. Det er urovekkende.

Les også Varslet Erna om Norges spionskip: «Motorene på dette fartøyet som du var gudmor på er levert og vedlikeholdt av Bergen Engines»

4. februar, samme dag som salget av motorfabrikken ble kunngjort, ble Statsministerens kontor (SMK) varslet om at planene også ville påvirke det topphemmelige spionskipet «Marjata», et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene.

Varselet ble sendt videre til alle involverte departementer.

Disse opplysningene stiller uttalelsene fra regjeringsapparatet i et svært underlig lys:

«Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i», insisterte statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i BT/E24 24. februar.

«Sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er selvsagt ivaretatt,» forsikret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) overfor NTB dagen etter.

Begge uttalelsene fremstår ekstremt naive og pinlige.

Det norske spionskipet «Marjata» er et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene. Motorene på fartøyet er levert og vedlikeholdt av Bergen Engines. Foto: Dan P. Neegaard

Den første kontakten BT/E24 kjenner til mellom norske myndigheter og Rolls-Royce etter at varselet om salget ble mottatt, var da Nasjonal sikkerhetsmyndighet sa at de vurderer å stoppe salget. Det skjedde mandag kveld denne uken.

I mellomtiden har det gått nesten tre måneder. Hva som har skjedd med saken i det tidsrommet, kommer det bare grøtete svar på.

Er det handlingslammelse? Ansvarspulverisering? Har de ikke forstått hva som står på spill?

Den offisielle versjonen kom fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på pressekonferansen mandag denne uken:

«Dette er en alvorlig sak som flere departementer har jobbet med over lengre tid. Vi er nå på et punkt hvor vi har funnet at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser», sa hun.

Men hvis alle disse fagfolkene har jobbet så intenst med dette som de hevder, burde de vel ha kommet til den konklusjonen for lenge siden?

I februar forsikret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er ivaretatt. Han ser ingen grunn til å ta selvkritikk for noen ting, ifølge NTB. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Nei, jeg vet ikke helt hva det skulle være», sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB da han ble spurt om han ser noen grunn til å ta selvkritikk når det gjelder håndteringen.

Det er en noe underlig slutning.

Utenriksdepartementet burde være svært opptatt av nasjonal sikkerhet. Forsvarsdepartementet kan ikke være naive i møte med russerne. Næringsdepartementet burde skjønne at andre interesser enn de rent kommersielle styrer kjøp og salg av bedrifter.

Det er bare å skjele til den årlige trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som særlig advarer mot russiske fremstøt og strategiske oppkjøp av småbedrifter i forsvarsindustrien.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) skal redegjøre for Bergen Engines-saken i Stortinget 23. mars. «Vi er nå på et punkt hvor vi har funnet at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser», sa hun på en pressekonferanse tirsdag 9. mars. Foto: Berit Roald

Saken om Bergen Engines avdekker at regjeringens sikkerhetspolitiske ryggmargsrefleks er urovekkende sløv.

Det som virker helt klart, er at noen har sovet på post i denne saken. Spørsmålet er hvor mange, og hvor svak styringen av viktige, sikkerhetspolitiske saker egentlig er.

Det bør opposisjonen bruke de instansene som finnes til å komme til bunns i.