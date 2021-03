God politikk, eller ren retorikk?

Sirkulær økonomi er mer enn en naiv klimaidé.

Anne Rokkan Kommentator

Foto: Illustrasjon: Tord Torpe

Som privatperson blir klimatiltak ofte enten veldig små, eller veldig store.

Hvorfor skal jeg orke å skylle og sortere plastemballasje, som BiR uansett bare brenner? Slepe rundt på glass og papp og takke nei til sugerør på restaurant, når samme restaurant kaster tonnevis med usortert avfall i året?

Samtidig blir jeg svimmel av å skulle ta stilling til hvorvidt norsk sokkel skal elektrifiseres, eller i hvilken grad kvotesystemet fungerer.

Gode intensjoner drukner i en følelse av at lille meg uansett ikke spiller noen rolle.

For et par år siden meldte jeg meg opp i et nytt fag på Norges handelshøyskole (NHH).

To professorer med høyt energinivå og lav terskel for dongeriklær, dirret av begeistring mens de forkynte det nye store: sirkulærøkonomi.

På Silicon Valley-engelsk ropte de ut stikkord som Reparabilitet! Oppsirkulering! Bærekraftige forretningsmodeller! mens de travet rundt med åpne armer.

I mange år har vi forholdt oss til en såkalt lineær økonomi: Vi henter en ressurs, for eksempel olje eller et tre, ut fra naturen. Deretter bearbeider vi ressursen og gjør den om til et produkt, kanskje plastemballasje eller en stol.

Når disse er utslitt, kaster vi begge deler på dyngen. Her blir de sannsynligvis brent. Vi må hogge et nytt tre, og pumpe opp mer olje for å lage nye.

Konseptet sirkulærøkonomi er like enkelt som det er logisk: Når vi først har hentet ut en råvare, må vi sørge for at vi kan bruke den så lenge som mulig – og igjen og igjen.

Treet i stolen må bli til nye treprodukter, plasten må bli til nye plastprodukter.

I dag resirkuleres bare 2,4 prosent av ressursene i Norge. På verdensbasis er tallet 8,6.

Jordkloden er ikke uuttømmelig. Dersom vi skal unngå klima- og naturkatastrofer, er vi nødt til å endre måten vi lever og forbruker på.

Men hvordan fungerer en sirkulær økonomi i praksis?

De tidligere nevnte professorer i dongeri, er anerkjente Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Pedersen. De oppsummerer hvilke tre prosesser som skal til for å lykkes:

Vi må for det første være nøysomme med ressursbruken. Kan vi bruke litt mindre glass, og likevel få en solid vinflaske? Kan vi 3D-printe møbler og gjenstander, slik at det blir mindre avskjær og svinn? Bruke mindre vann i jordbruket?

For det andre må vi bremse hvor fort vi «gjør oss ferdige» med tingene våre. Dette innebærer at vi må lage solide produkter, som varer lenge.

Ofte er ting vanskelige og dyre å reparere, og reservedeler selges ikke. Kort sagt: Det er enklere å kjøpe ny.

I en sirkulær økonomi må produktene være laget for å vare. Blir de ødelagt, må de kunne repareres. Og når noe til slutt ikke kan repareres lenger, må delene kunne tas fra hverandre, og brukes i nye produkter hver for seg.

Det tredje steget i en sirkulær økonomi, består av å lukke kretsløpet – tette ressurslekkasjen.

Ting må gjenvinnes og brukes andre steder. De skal ikke kastes. Matavfall, plast, metaller, tekstil og elektronikk må brukes i nye produkter.

Her er bygg- og anleggsbransjen et satsingsområde. Det rives 20.000 bygg i Norge hvert år. Hva skjer med gipsplatene? Treverket? Vinduene? Taksteinen? Inventaret?

Dette kan fint brukes i nye byggeprosjekter.

Hele konseptet sirkulærøkonomi høres nesten for godt ut til å være sant, og noen kjapp løsning på klimakrisen er det heller ikke. Det er mange hindre på veien.

For at bedrifter skal selge egne og kjøpe andres brukte ressurser, må det finnes et marked for det. Og for at det skal oppstå et marked for slike ressurser, må bedriftene først etterspørre dem, noe som gir et hønen og egget-problem.

I tillegg er forskrifter og byråkrati rettet inn mot at alt skal være nytt. Det er for eksempel vanskelig å få godkjent bygg som består av brukte komponenter, selv om disse er like solide som nye.

Her må byråkratiet tilpasse seg en sirkulær virkelighet.

Vi må også innse at enkelte produkter vil bli tilnærmet umulig å gjenvinne, fordi de er så komplekse.

I tillegg består 20 prosent av den globale ressursbruken av fossile materialer, hvorav nesten alt brennes som energi. Dette er vanskelig å gjenvinne.

Verdensøkonomien vokser dessuten hvert år mer enn verdens befolkning gjør. Det betyr at levestandarden vår stiger pr. hode. Det vil altså ikke være nok å bare sirkulere dagens ressursbasseng – vi må hente ut stadig mer for å tilfredsstille livsstilen vår.

Også rent psykologisk spenner vi ben på den sirkulære ideen. Det å leie ting vi trenger, er mye smartere enn å kjøpe nytt.

Vi tar imidlertid dårligere vare på ting vi ikke eier selv, noe som senker tingenes levealder. Og etter at vi har vært så flinke å reparere en gammel stol, er vi så fornøyde med oss selv at vi går ut og kjøper en ny genser.

For vi kommer ikke unna det kulturelle: Vi elsker simpelthen å kjøpe nye ting.

Selv om en sirkulær økonomi neppe kan løse klimakrisen alene, og i hvert fall ikke på det nivået den er nå, kan det bli dyrt å avskrive fenomenet.

I 2015 begynte EU å jobbe med å gjøre Europa mer sirkulært. Dette er deres tyngste våpen for å nå klimamålene i 2050. Mange av vedtakene som gjøres her, vil være bindende for Norge.

Bank- og finansbransjen har allerede begynt å gi bedre lånebetingelser til bedrifter som har et godt klimaregnskap.

Å gjenbruke ressurser er den enkleste måten å skaffe seg materialer på, uten at klimaavtrykket bokstavelig talt går i været.

Det er lite som får fart på innovasjonen som en endring i avgifter og byråkratiske krav. Bedrifter som havner bakpå, taper konkurransen.

I forrige uke konkluderte Sintef med at mer sirkulært forbruk trolig vil gi 20.000 flere norske arbeidsplasser.

Interessen for sirkulær økonomi har økt enormt, og omleggingen er i ferd med å få momentum.

Dens kanskje største styrke, er at den binder sammen de store og de små tiltakene.

Dersom myndighetene og store næringer behandler sine brukte ressurser som noe verdifullt, blir det også langt mer motiverende å sortere avfallet sitt hjemme på kjøkkenet.