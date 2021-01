Ubehagelege tal frå bokbransjen

At ein forfattar kan ha utsett andre for nedverdigelse, er ikkje berre forferdeleg, det er også pikant.

Olaug Nilssen Forfatter og dramatiker

I vinter skreiv Agnes Ravatn (biletet) ein kronikk i Aftenposten om at det er «fritt fram» for seksuell trakassering i bokbransjen. «Forfattarar som er kjende og folkekjære har også makt overfor lesarane sine og overfor ålmenta. Det er sunt å vere merksam på dette, at det er slik, uansett kor lite det føles slik for den enkelte sensitive kunstnarsjel», skriv forfattar Olaug Nilssen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I kveld er eg med å arrangere ein litterær salong om seksuell trakassering på Litteraturhuset i Bergen. Her skal aktørar frå bokbransjen i Norge greie ut kva slags problem dei har, og kva dei skal gjere med det. I tillegg skal dei svare på om dei meiner dei er for seint på banen, tre år etter metoo.

I vinter skreiv Agnes Ravatn ein kronikk i Aftenposten om at det er «fritt fram» for seksuell trakassering i bokbransjen.

«Bokbransjen er som kjend marinert i alkohol, framleis tungt romantisert, grenseoverskridande oppførsel blir premiert, og ære og lovord kan få fram det absolutt verste i kven som helst», skreiv ho då, og bransjen svarte med å erkjenne at det fanst eit problem, og å love bot og betring.

Agnes Ravatn deltek på kveldens litterære salong, saman med ei rekke andre profilerte forfattarar. Salongen blir ei markering av bokbransjens eiga undersøking om seksuell trakassering, der fire prosent av alle som har svart, oppgir at dei har blitt utsett for seksuell trakassering dei siste to åra.

Men kva ligg eigentleg i dette talet?

Betyr talet at det er fire prosent av landets forfattarar som trakasserer andre forfattarar? Kven er i så fall det?

«Enn så lenge ser det ut til at i bokbransjen skal det vere trygt å trakassere», skreiv forfattar Agnes Ravatn i ein kronikk i Aftenposten i november. Foto: Paul S. Amundsen

Det lett sensasjonelle i at ein forfattar som folk flest kjenner og er glad i gjennom bøkene kan ha utsett andre for nedverdigelse, er ikkje berre forferdeleg, det er også pikant.

Trakassering handlar om misbruk av makt, og forfattarar har mykje makt gjennom sin status og posisjon, ikkje minst overfor andre skrivande, som kanskje ønskjer å debutere som forfattar, eller som har gitt ut bøker, og som ønskjer å bli lest og tatt på alvor.

Men forfattarar som er kjende og folkekjære har også makt overfor lesarane sine og overfor ålmenta. Det er sunt å vere merksam på dette, at det er slik, uansett kor lite det føles slik for den enkelte sensitive kunstnarsjel.

Bokbransjen inneheld imidlertid mange ulike yrker, og følgjeleg også mange ulike makthierarki.

I tillegg til alle lausarbeidarane i bransjen, som omfattar både forfattarar, korrekturlesarar og språkvaskarar, er det mange fast tilsette i forlag, bransjeforeiningar og bokhandlar.

Seksuell trakassering føregår ikkje berre der det er tung alkoholmarinering, det føregår også i heisen, ved lunsjbordet, i lønsforhandlingar og på kopirommet. Enkelte tilsette i bokhandlarar oppgir i undersøkinga at dei har blitt utsett for trakassering frå kundar.

«Seksuell trakassering føregår ikkje berre der det er tung alkoholmarinering, det føregår også i heisen, ved lunsjbordet, i lønsforhandlingar og på kopirommet», skriv gjestekommentator Olaug Nilssen. Foto: Jannica Luoto

Fire prosent av dei som har deltatt i undersøkinga, oppgir altså at dei har vore utsett for trakassering dei siste to åra. Heile 20 prosent oppgir at dei har vore utsett for noko ubehageleg dei siste to åra, utan at dei vil kalle det trakassering.

Om ein går lenger tilbake i tid, er det endå høgare tal – 29,3 prosent svarer ja på at dei har vore utsett for seksuell trakassering i løpet av dei siste 10 åra. I tillegg er det 60 prosent av fast tilsette og 80 prosent av forfattarar som meiner at det ikkje finst rutiner for varsling.

Det er dette siste som etter mitt syn er mest alarmerande.

Det er truleg heilt umogeleg å oppnå at talet på opplevd seksuell trakassering blir null, til det er seksualiteten ein altfor utflytande storleik.

Men dersom hendingar blir tatt på alvor uansett, og personane som opplever noko får bearbeide det som har skjedd, er sjansen mykje større for at dei kjem seg opp og fram og vidare i livet, uansett om dei er forfattarspirer eller om dei ønskjer å jobbe i forlag eller på bibliotek eller i bokhandel.

Forlagssjefane Mads Nygaard, Edmund Austigard og Arne Magnus erkjenner at bransjen ikke gjort nok for å hindre seksuell trakassering. «Vi fryktet jo at det var stygt. Nå vet vi at vi har et reelt problem», sa Austigard i eit intervju med BT. Foto: Olav Olsen

Bokbransjen reagerer resolutt og godt.

Tala frå undersøkinga er av offentleg interesse, men dei konkrete sakene skal ikkje brettast ut. Derimot forpliktar bransjen seg til ei rekke konkrete tiltak som skal førebygge trakassering og som skal ta i mot og handtere varsel på ein profesjonell måte.

Slik sett er det ein god ting at oppgjeret i bokbransjen kom tre år «for seint» - kanskje slapp bransjen dermed unna dei verste medieskandalene, og unngjekk presseetiske overtramp.

Men diskusjon blir det garantert likevel.

Olaug Nilssen er med som bidragsytar og arrangør av den litterære salongen på Litteraturhuset i Bergen 22. januar.