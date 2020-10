Historien om Greta Thunberg er fascinerende og vond. Det koster å være klimakampens heltinne.

Nå viser Biff den nærgående filmen om det unge ikonet.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Her begynte det, i august 2018. – Alt som har skjedd rundt den spinkle tenåringen siden den gang, er en sensasjon. Kontrasten mellom pittelille Greta og klodens maktpolitikere er formidabel, spesielt når de møtes ansikt til ansikt, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Jessica Gow, NTB

Debatten om globale klimaendringer har vært bisarr i snart 30 år.

Selv om vitenskapen stadig blir mer entydig, har motstanden vært forbausende kompakt. Klimapolitikken har vært forurenset av avsporinger, propaganda og ren obstruksjon fra karbonlobbyen og faktaresistente politikere og presidenter fra ytre høyre.

Kampen for klimaet har nærmest skreket på et ubesudlet forbilde. Helt til Greta Thunberg dukket opp.

Filmen «Greta» vises seks ganger under Bergen internasjonale filmfestival (Biff). Det skjer bare to år etter at 15 år gamle Greta Thunberg satte seg utenfor den svenske Riksdagen for å skolestreike for klimaet.

Alt som har skjedd rundt den spinkle tenåringen siden den gang, er nesten uvirkelig. Kontrasten mellom pittelille Greta og klodens maktpolitikere er formidabel, spesielt når de møtes ansikt til ansikt.

Alle med ett gram interesse for klimaet, makt, politikk og en virkelig god historie, bør se denne filmen.

Regissør Nathan Grossman har laget en nesten smertefullt nærgående øyenvitneskildring.

Den følger henne fra hun for første gang setter seg på gaten i Stockholm med det berømte skiltet sitt, til hun seiler over Atlanteren til New York året etter. Der refser hun hele FNs klimatoppmøte for forsømmelser og udugelighet i klimapolitikken.

Filmen er nesten ubehagelig tett på den private Thunberg, på tvilen, skepsisen, gjenstridigheten og forholdet til pappa Svante, som forsøker å beskytte datteren i alt ståket.

Thunberg har Asperger syndrom, og har aldri lagt skjul på det. Hun fremstiller tilstanden som sin egen styrke.

Hun har et annet følelsesregister, hun er ekstremt fokusert, hun snakker ikke abstrakt, men helt konkret om klimatrusselen. Hun er fullstendig kompromissløs.

Hun liker ikke smiger eller bullshit, og hun er ikke synlig ydmyk eller redd i møte med noen av verdens fremste statsledere. Eller pave Frans, for den del.

I filmen er det noen herlige scener, som denne ordvekslingen mellom Thunberg og Frankrikes president Emmanuel Macron i Elysee-palasset i Paris:

Thunberg: – Men du har det vel travelt? Du må vel videre?

Macron: – Og du leser mye om klimaet?

Thunberg: – Ja, jeg er en nerd.

Filmen følger henne tett ved flere slike småklønete trefninger, der de virkelig mektige ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til denne kraftfulle tenåringen.

Etter hvert blir det tydelig at Thunberg aldri har ønsket seg kjendisstatus og heller aldri sett for seg å være frontfigur.

Likevel blir hun akkurat det: et fenomen på bare 15–16 år, der fascinasjonen for hennes person noen ganger overdøver budskapet hennes fullstendig. Der menn med makt gjerne lar seg avbilde med henne, for å låne litt av hennes voldsomme appell.

Akkurat den delen av filmen er litt vond å se på. Thunberg ser ut til å være smertelig klar over dette spillet, og det gjør henne rasende, deprimert.

De siste årene er samfunnsdebatten blitt stadig mer preget av polarisering, av sosiale medier, spinn og påvirkning, heltedyrking (tidvis usunn), politisk opportunisme – og informasjon som sprer seg i voldsomt tempo.

I filmen løper alle disse trendene som et nett av røde tråder. Til sammen sier den en hel del om hvor møkk lei mange ungdommer er av de voksnes svik i klimaspørsmålet.

Og filmen viser hvordan Thunberg er blitt helten deres på svimlende kort tid. Det er noe episk, astridlindgrensk over denne fortellingen.

Greta Thunbergs «How dare you»-tale i FNs generalforsamling er blitt berømt. Filmen følger henne tett ved flere slike småklønete trefninger, der de virkelig mektige ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til denne kraftfulle tenåringen. Foto: NTB

Det amerikanske ukemagasinet Time kåret Greta Thunberg til årets person i 2019. I begrunnelsen legger juryen vekt på at Thunberg er fri for bindinger til politiske partier eller interessegrupper.

«Selv om hun verken er forsker, politiker, kjendis, popstjerne, voksen eller kvalifisert til å løse klimakrisen, har hun utmerket seg ved å «si sannheten til dem med makt». Slik har hun blitt et ikon for en hel generasjon». Det er godt oppsummert.

«Thunberg er blitt den mest gripende stemmen i den viktigste utfordringen for vår planet», heter det.

I filmen er Greta Thunbergs sluttreplikk lakonisk og treffende: – Iblant tenker jeg at det ville vært bra om alle hadde litt aspergers. I alle fall når det kommer til klimaet.

«Greta» vises på Biff: mandag 12.10 kl. 18.00, 18.20 og 18.40 (i forskjellige saler), fredag 16.10 kl. 10.45, lørdag 17.10 kl. 12.30, søndag 18.10 kl. 18.45