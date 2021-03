Det er på tide å diskutere handlingsregelen

Skal Noreg lykkast i klimaomstillinga, kan regjeringa bli nøydd til å stikke hol på oljefondet.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Viss ikkje våre folkevalde klarer å prioritere klimaomstillinga utan å bryte handlingsregelen, bør vi allereie no byrje arbeidet med å lage ein ny, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Ørn E. Borgen

Tidlegare SV-statsråd Hekki Holmås har skrive bok. I «Kloden brenner» vil han samle klimaaktivistar og oljearbeidarar i fagrørsla.

Som ein kan ane av tittelen, skal samlinga skje bak ein svært radikal klimapolitikk: kutte alle norske klimautslepp innan 2030. På ni år! Samlinga havarerer allereie i førorda.

Boka er støtta av Fagforbundet, som i hovudsak organiserer tilsette i stat og kommunar. I LO er dei blant klimaaktivistane.

I sitt førord skriv forbundsleiar Mette Nord, med adresse til «våre kamerater i industriforbundene» at ho «håper at denne boka kan gi oss en felles plattform».

I bokas andre førord skriv Leif Sande, tidlegare leiar for LOs oljearbeidarar i Industri Energi, om «frykta for å miste jobben».

I dette spennet ligg heile den norske klimadebatten.

Det er mykje interessant i boka til Holmås. Mange forslag om bruk av avgifter og forbod for å presse fram den raske omveltinga.

Det er mykje som ikkje heng på greip òg. Til dømes foreslår han å skru opp CO₂-avgifta for oljenæringa til 6000 kroner tonnet, utan å reflektere over kva det vil ha å seie for oljeinvesteringar og jobbar i leverandørindustrien.

Men det som slo meg mest var at han, akkurat som alle pressgrupper i næringsliv og fagrørsle, ikkje får kabalen til å gå opp utan å opne statskassa på vidt gap.

Holmås kan skuldast for å mjøle si eiga kake. Nyleg fekk han opprykk til berekraftsjef i konsulentselskapet Multiconsult, som satsar stort på oppdrag for fornybarbransjen. Han er òg styremedlem i organisasjonen for utbyggarar av vindkraft, Norwea.

På Aker Solutions på Stord bygg dei no fundamenta til vindturbinane som skal ut på Hywind Tampen. No trengst det ein debatt om kva staten bør satse for å omstille norsk industri, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Eirik Brekke

All grunn til å vere skeptisk altså.

Likevel kom ein gammal tvil tilbake då eg las boka: Har han eit poeng? Er det verkeleg lurt å halde tilbake fornuftige investeringar i det grøne skiftet, fordi statsbudsjettet stangar mot grensa i handlingsregelen?

Holmås meiner at Noreg berre kan få til omstillinga viss staten, arbeidsgjevarane og fagrørsla jobbar saman. Og det inneber at staten tek ein stor del av rekninga.

Han brukar kolnæringa i Tyskland som døme: Der gjekk stat, lokale styresmakter, interesseorganisasjonar, næringsliv og fagrørsle saman om ein plan for å legge ned kolkraftverka innan 2038.

Nøkkelen til å få dette til var at staten gjekk inn med 40 milliardar euro (om lag 400 milliardar kroner) for å skape alternative arbeidsplassar og utvikling i kolregionane.

Overført til Noreg kan staten til dømes satse langt meir ambisiøst på flytande havvind.

Noreg er her svært forsiktig i høve til Danmark, Storbritannia og andre land rundt Nordsjøen. Dei satsar milliardar på å bygge eit kraftnett med påkoplingsøyar i havet.

Debatten rundt elektrifiseringa av sokkelen, vindkraft på land og industribygging på land har vist at straum er nøkkelen til framtida her i landet òg.

Holmås vil sprengje rammene for statsbudsjettet, altså handlingsregelen, for å få dette til. Litt som SV allereie har foreslått, i sin «Grønn Ny Deal».

Eg er skeptisk til å gå inn på denne galeien. Opnar du først opp for å bryte handlingsregelen, kan det bli svært vanskeleg å hindre at pengebruken går ut av kontroll.

Statsbudsjettet er stort. Det bør vere pengar nok.

Men kva om våre folkevalde ikkje klarer å leve opp til dette idealet? Erfaringane frå dei siste åra er ikkje opplyftande. Og som perspektivmeldinga viser, vil budsjetta framover bli svært tronge.

Å kutte i velferd og vegar for å støtte klimatiltak og omstilling, kan bli vanskeleg å få til.

Skal Noreg klare å bygge ny industri og nå klimamåla, fryktar eg det ikkje vil vere politisk eller folkeleg vilje til å gjennomføre det utan å tappe frå oljefondet.

Samstundes er det å nå klimamåla, omstille industrien og skape nye eksportprodukt, den viktigaste politiske saka det komande tiåret.

Det vil kanskje ikkje gå utan å bryte handlingsregelen. Difor bør regjeringa setje i gang arbeidet med å lage ein ny, i tilfelle vi treng han.

Oljefondet er for framtidas generasjonar, men for dei er det òg viktig at vi får ned klimautsleppa og reddar norsk industri og eksport.

Ein ny handlingsregel må vere like forpliktande som den gamle. Regelen må ha solide mekanismar for å hindre at pengebruken glir ut.

Den bør òg følgjast av ein ny regel for bruken av pengane. Mellom anna for å hindre at Holmås og andre i næringslivet blir rike utan at fellesskapet får klimatiltak og omstilling for pengane. Skjer det vil det undergrave heile politikken.

Andre prinsipp og mekanismar kan til dømes vere

At handlingsregelen blir verande som i dag for resten av statsbudsjettet.

Tydelege grenser for kva pengane som går utanfor budsjettet kan brukast til.

Deling av risiko og vinst mellom stat og bedrifter.

At marknaden og ikkje staten og byråkratar «plukkar vinnarane» blant bedriftene.

Sikring mot at bedrifter manipulerer til seg statsstøtte («rent seeking»).

Handlingsregelen, altså den vi har i dag, er ein av dei klokaste konstruksjonane i norsk politisk historie. Ein ny handlingsregel bør ha som mål å vere like solid og disiplinerande, sjølv om det ikkje blir lett. Ei solid utfordring for landets økonomar, der altså.

Men det blir òg vanskeleg å hindre at pengane blir sløst bort på ineffektive tiltak. Den utfordringa er der allereie, men blir ikkje mindre viss pengebruken aukar.

Difor trengst det no ein skikkeleg plan, og politisk klokskap.