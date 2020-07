Norge i et eggeskall

Vestlandsturismen mangler både økologisk og økonomisk bærekraft.

Anne Rokkan Kommentator

Det finnes sannsynlig kulere ting å oppleve i Norge enn å stå i kø for å ta bilde på en fjellhylle. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Å, Vestland! Fjordlandskap og plommetrær, Hansa-pils og våte klær! Det finnes vel ikke vakrere mai eller våtere juli, frodigere bakker eller saltere berg.

Det er klart vestlendingene skal få profittere på herligheten.

Men: I BT forteller tidligere reiselivsdirektør i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, om hvordan han i årevis jobbet døgnet rundt for å gjøre Vestlandet til en turistmagnet.

Og at han angrer.

Jørgensen forteller at de hovedsakelig ønsket å få flest mulig besøkende til Vestlandet, uten at det lå en refleksjon om bærekraft og forvaltning bak.

Trolltunga ble for eksempel utpekt som et potensielt turistmål. Etter massiv markedsføring økte antall besøkende fra 1000 personer i 2010, til 90.000 i 2019.

En suksesshistorie som går hånd i hånd med svindyre redningsaksjoner og skamløs forsøpling.

Det er i dag Vestlandet som er den landsdelen som trekker flest turister. Dette er også landsdelen som har høyest andel utlendinger blant de feriereisende.

Vestlandet er blitt en forsvarsløs liten eplekake i en verden uten magemål.

Det var sikkert tettpakket på Bryggen i hanseatenes dager også, men de gikk neppe i guidet kø. Foto: BERGENS TIDENDE

Trolltunga er ikke alene om å bli rent ned av mer eller mindre sjarmerende turister. Bryggen i Bergen hadde over to millioner besøkende i 2018. De skapte endeløse køer og gjorde fremkomsten vanskelig, og rev med seg biter av bygningsmassen på vei ut.

Preikestolen utenfor Stavanger har flere hundre tusen besøkende hvert år – noen i sandaler og høyhælte sko.

Enkelte steder langs vestlandskysten mangedobles innbyggertallet når cruiseskipene legger til i sommerregnet, uten at det drypper på lokalt næringsliv.

Dette er også bekymringen til Jørgensen. Ifølge ham tar globale aktører som Tripadvisor og Airbnb opp mot 25 prosent av kaken til det lokale reiselivet.

Masseturismen legger heller ikke grunnlaget for levedyktige samfunn her året rundt.

Jørgensen mener vi må være nøyere med å vurdere hvilken type gjester vi skal satse på i fremtiden. Han jobber i dag i Fjord Tours, som tilbyr pakkereiser til turister, og kan derfor ha flere grunner til å uttale seg som han gjør.

Det betyr ikke at han tar feil.

Fjord-Norge skal ikke være Disneyland for folk som vil kjøres i buss til en foss, stikke hodet ut for å ta et bilde og kjøre videre. Det er kulturen, så vel som naturen, som har gitt Vestlandet dets særpreg. Det er i krysningspunktet mellom disse at landsdelens virkelige konkurransefordel ligger – også i turistnæringen.

Lokale ildsjeler er allerede i ferd med å skape en type attraksjoner som går dypere enn det du får ved å stå på dekk på et cruiseskip og se på Geiranger.

I Hardanger har siderproduksjon tatt av. Antallet gårder som produserer den tradisjonsrike vestlandsdrikken er tredoblet siden 2016, og lokale innbyggere arrangerer sidercruise.

Ysterier over hele landet opplever økt interesse for det eldgamle håndverket. Tingvollost laget i 2016 verdens offisielt beste ost. På Nordmøre. De har nå begynt å ta imot turister, og ysteriet sysselsetter hele storfamilien.

For at dette skal fungere er man avhengig av lokal kunnskap, men også politisk fornuft. Det er klart siderbryggerne skal kunne skjenke på egen gård, og melkeprodusentene holde av litt til egen osteproduksjon, uten å miste statsstøtten.

Mange steder tas også naturen i bruk som mer enn bare et pent skue. Hva med å klatre via ferrata i Loen? Sykle Kongevegen og overnatte på fjellhytter underveis?

Mulighetene for å tilby turistmassene opplevelser og pakketurer som tar dem tettere på det de tross alt er her for å se, er uendelige.

En turisme med bedre tid og høyere betalingsvilje legger grunnlaget for helt andre opplevelser av Vestlandet. Dette er ikke en landsdel som er kjent for å ha noen hast.

En langdryg photoshoot blir neppe populært her. Foto: Elias Dahlen

Allemannsretten står sterkt i Norge, og stadfester alle menneskers rett til å ferdes i norsk utmark.

Den samme retten til fri ferdsel gjelder besøkende. Det er derfor ingen som kan nekte turister å gyve løs på den krevende turen opp Trolltunga – i sandaler eller ei.

Det sier seg selv at ikke bråtene av asiatiske turister vi har hvert år sitter på samme kunnskap om lumske vestlandske værforhold som den gjennomsnittlige nordmann.

Kanskje er verken fri ferdsel for alle, eller fritt farvann for cruiseturisme, det beste vi kan tilby våre gjester. Å stå stimlet sammen på en fjellhylle eller snuble i kø rundt på Bryggen er da virkelig ikke Norge i et nøtteskall, slik vi selv kjenner landet.

En turistnæring som satser på kvalitet fremfor kvantitet, for de turistene som ønsker å betale for det, kan skape bærekraft for både oss og for dem.