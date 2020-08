Korleis blir eigentleg Venstre under Rotevatn, Raja – eller Melby?

Venstre kan velje ei leiing som byggjer kvarandre opp eller trekkjer kvarandre ned. Det siste er ganske sannsynleg.

Jens Kihl Kommentator

Klimaminister Sveinung Rotevatn, kunnskapsminister Guri Melby og kulturminister Abid Raja er no offisielle kandidatar til å bli Venstres neste leiar. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen og Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

Endeleg kom Guri Melby ut av tenkjeboksen i eit intervju med Aftenposten. Dermed har Venstre heile tre leiarkandidatar og berre nokre få veker å ta eit val på.

I tillegg kan det hende næringsminister Iselin Nybø også melder seg på kampen.

Alle tre som no har stilt er for norsk EU-medlemskap, dei er opne for Frp-samarbeid og dei meiner private løysingar skal ha eit vesentleg rom i velferdsstaten.

Dei står på at klima, skule og næring skal vere hovudsakene til partiet. Dei bur i Oslo. Dei har høgare utdanning. Og dei vil sjølv meine at ein av styrkane er at dei forstår både by og bygd godt.

Det er likevel ikkje så enkelt som at Venstre skal ta eit personval og berre det. Det er politiske skilnader her.

Spørsmålet ein del stiller seg, er også om dette er ei leiing som vil gje Venstre den gløden partiet så sårt saknar. Vil dei greie å stø opp om kvarandre og meisle ut eit felles prosjekt, eller vil dagane gå med til å nøytralisere dei andre?

I beste fall får partiet Rajas karisma, Rotevatns analysar og Melbys gjennomføringskraft.

I verste fall får dei Rajas støynivå, Rotevatns introverte stil og Melbys anonymitet.

Kva slags leiing Venstre endar opp med, er i stor grad opp til resten av partiet. Dei må lære seg å byggje lag. Det kan bli ei krevjande øving i Noregs mest individualistiske parti.

Sveinung Rotevatn Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

La oss starte med Sveinung Rotevatn.

Han er nok den med det mest blankpussa liberalistiske synet på kva Venstre bør vere. Meir makt og ansvar til enkeltmennesket inneber også at politikarane må våge å gje frå seg kontrollen på nokre område.

Rotevatn vil nok vere den som er mest villig til å ta tøffe debattar om kva velferdstilbod Noreg skal ta seg råd til i framtida.

Han vil løfte fram internasjonalt samarbeid ikkje berre som ei konkret løysing på store utfordringar, men også som ein verdi i seg sjølv.

Elles har Rotevatn minst arbeidserfaring og minst leiarerfaring av dei tre. Samstundes blir han sett på som ein sterk debattant og politikkutviklar.

Abid Raja Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix (arkiv)

Abid Raja plasserer seg i det som blir kalla den sosialliberale leiren i Venstre. Det vil i dette tilfellet seie at han nok stør ein meir omfattande velferdsstat enn Rotevatn, også om den er meir inngripande i folks liv.

Han flaggar i liten grad liberalistiske kjernesaker som liberalisering av rusmiddel eller bioteknologi, men er meir oppteken av verdispørsmål innanfor mangfald og kultur.

Til forskjell frå dei to andre har Raja ikkje bakgrunn frå Unge Venstre, men kom inn i partiet i vaksen alder. Hans visjonar for Venstre handlar også om å gjenreise ein partiorganisasjon som i dag er ganske svak.

Samstundes er han langt frå ukontroversiell, og har i mindre grad enn dei andre vore med på tunge partiprosessar.

Guri Melby Foto: Ørjan Deisz

Guri Melby har lansert seg sjølv som ein slags kompromisskandidat mellom dei to. Ho deler nok i utgangspunktet det liberalistiske grunnsynet med Rotevatn, men har eit ønske om å knyte det til folks kvardag – ikkje ulikt Rajas prosjekt.

Melby har som Raja arbeidserfaring frå andre plassar enn Venstre. Samstundes er ho ikkje eit særleg kjent namn for vanlege veljarar – eller Venstre-medlemer.

Ho var ein relativt anonym politikar før ho blei kunnskapsminister i mars. Den jobben har ho til gjengjeld fått mykje skryt for.

Valnemnda vil kunne setje saman ei partileiing som representerer ulike syn i partiet. Samstundes ligg dei an til å vrake dagens nestleiar Terje Breivik.

Det vil seie at dei mange Frp-kritiske røystene i partiet ikkje har ein representant på toppen.

Det blir nok ikkje full semje om retninga i Venstre med det første.