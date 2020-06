Eirik Jensen var ikke superpurk. Han var en korrupt løpegutt.

Sviket er formidabelt. Likevel er det lefling med narkotika som skrur straffen opp til 21 år.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Tidligere superspaner Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Den tidligere politimannen ble pågrepet i den første pausen under opplesningen av dommen mot ham fredag 19. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hvor oppsiktsvekkende er denne saken?

Spørsmålet om skyld er nå endelig avgjort, og det er spektakulært at en betrodd polititopp er funnet skyldig i både grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

Dommen kunne ikke vært mer knusende. 21 års fengsel i en sak som ikke involverer drap, er knallhardt, og enestående i norsk rettshistorie.

Les også Eirik Jensen pågrepet inne i rettssalen

Lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik brukte flere timer på å lese opp dommen i Borgarting lagmannsrett på fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hva gjør straffen så streng?

Dommerne ser ingen formildende omstendigheter, og det er skjerpende at Jensen hadde lederstillinger i politiet, med stor mulighet til å operere fritt.

Jensen-sakens store paradoks er at grov korrupsjon gir maks ti års fengsel, mens narko-opplegget skrur straffen opp til 21 år.

At politifolk får gaver fra kriminelle, er jo det virkelig store sviket her – ikke minst et gedigent skjær i tilliten til politiet. Men straffen for det er relativt sett ganske lav. Hadde det ikke vært narkotika involvert, ville fengselstiden blitt halvert.

I retten beskrev Eirik Jensen seg som en kameleon som har drevet «tjommi-virksomhet» blant kriminelle bander. Han var engang en betrodd tjenestemann som gjorde en formidabel jobb med gjengmiljøet i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold, NTB scanpix

Hva er det Eirik Jensen egentlig er dømt for?

Jensen har systematisk latt narkobaronen Gjermund Cappelen tro at han kan drive omfattende hasjimport uten å bli tatt.

Han har solgt innsikten i politiets virksomhet for minst én klokke, et nytt bad og en fortsatt uoversiktlig sum narkopenger. Lagmannsretten mener summen av bestikkelser er minst 1.418.000 kroner.

Hva var det som felte Jensen til slutt?

I kampen om faktum i en straffesak, er det ikke ett og ett bevis som avgjør, men summen av det etterlatte inntrykket. Dommerne stiller seg de samme spørsmålene som alle andre når de bedømmer en historie: Virker forklaringen logisk? Samtidig skal all rimelig tvil komme tiltalte til gode.

De mest håndfaste bevisene er en kvittering på at Cappelen sørget for at Jensen fikk pusset opp badet sitt, og at Jensen har innrømmet at han fikk en Tag Heuer-klokke til 17.000 kroner.

Kontroversiell og utradisjonell er ord som ofte er blitt brukt om Eirik Jensen. Med hestehale, skinnjakke, Harley og en tøff tone har han utfordret systemet, laget bråk og arbeidskonflikter. «Et hår i suppen», sa han selv. Foto: Åserud, Lise, NTB scanpix

De fleste husker en haug med underlige tekstmeldinger i såkalt «blomsterspråk». Hva sier dommen om disse?

Lagmannsretten utelukker at meldingene kan ha noen annen forklaring enn at Jensen hadde som oppgave å følge med på hasjimporten.

Føremeldinger som «stille og sol», «fine arbeidsforhold», og «feriemodus over hele linja» må ha vært signal om fritt leide. Begreper som «kommunen», «byggeprosjekt» og «hagearbeid» var koder for utdeling av hasj.

Det er også påvist klar sammenheng mellom serien av meldinger og enkelte innførsler. Når Jensen skriver om en mann som har havnet i grøften, gjelder det utvilsomt at det ble aksjonert mot en lastebil fra Tsjekkia, mener retten.

Kronvitnet i saken er selv er en hyperkriminell narkobaron. Hvem er egentlig denne Gjermund Cappelen?

Gjermund Cappelen begynte å røyke hasj som 12-åring, og har vært yrkeskriminell siden han droppet ut av videregående. Han ble rekruttert av Eirik Jensen som kilde – såkalt «gjøkunge» – tidlig på 90-tallet, under kodenavnet GT 007.

I boken sin «På innsiden» fremstiller Jensen ham som en paranoid fyr som var alvorlig ute å kjøre, og ikke til å stole på.

I retten sa han at Cappelen var en av de beste kildene politiet har hatt, men det har kommet påfallende lite ut av samarbeidet.

I et helt tiår var det ikke en eneste politioperasjon der Cappelen kom med informasjon av verdi for politiet, oppsummerer lagmannsretten.

Siden han ble pågrepet under den topphemmelige «Operasjon Silent» i desember 2013, har Cappelen påstått at Jensen fikk 500 kroner pr. kilo hasj for å beskytte hasjimperiet mot plagsom innblanding. Lagmannsretten mener det ikke er ført bevis for at det beløpet er riktig. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Å fremstille Cappelen som en hyperkriminell lystløgner har vært forsvarer John Christian Eldens sterkeste kort. Hvordan vurderer dommerne troverdigheten hans?

Cappelen hadde ekstremt mye å hente på å snakke Jensen inn i saken, og dommen bekrefter det han selvsagt visste den gang: Bonusen for å angi en råtten politimann er en klekkelig strafferabatt.

Det som styrker historien til Cappelen, er at han har holdt seg til samme versjon hele tiden.

Ifølge Lagmannsretten er det ikke avdekket av Cappelen på noe punkt har forklart seg uriktig om hasjinnførslene. Jensen derimot, har stadig endret forklaringer. Dommerne kommenterer kun svekket troverdighet én gang – og da gjelder det Jensen.

Les også Eirik Jensen sier han ikke visste at Cappelen var kriminell. Det er lite troverdig.

Cappelen oser jo skurk. Hvordan kunne Eirik Jensen påstå at han trodde det var snus og klokker han importerte?

Det er helt usannsynlig, mener retten, og ser fullstendig bort fra den forklaringen. Hvis dette var en strategi, slo den grovt feil. Det var godt kjent i politikretser at Gjermund Cappelen leflet med narkotikaimport.

John Christian Elden har vært Eirik Jensens forsvarer gjennom alle rettssakene. «Du, Gjermund, er du en lystløgner», spurte han under utspørringen i en av rettssakene mot ham. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hvilke andre av Jensens forklaringer har retten torpedert?

Jensens forklarte den mistenkelige kontantøkonomien sin med at han var en kremmer som solgte biler og motordeler, holdt dykkerkurs og var god til å spare penger.

Han har også snakket om et topphemmelig prosjekt som var forankret på toppnivå, men som han ikke kan røpe mer om av hensyn til Rikets sikkerhet.

Retten tror ikke på noen av forklaringene hans, og ser fullstendig bort fra at kontakten med Cappelen var av politifaglig karakter. At han stadig satt inn store summer på konto, underbygger at det var ulovlige midler, mener retten.

Les også Jurysaken: De har ham ikke helt ennå

Aktorene i saken, Janne Danielsen og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker, fikk medhold i kravet om 21 års fengsel, men Eirik Jensen anket på stedet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Denne saken har pågått i årevis, og det har vært mye frem og tilbake i diverse rettsinstanser. Hva har egentlig skjedd?

Etter flere års etterforskning, kom det en knusende dom i Oslo tingrett i september 2017: 21 års fengsel.

I ankesaken var det landets siste jury som skulle avgjøre. Juryen mente Eirik Jensen var skyldig i grov korrupsjon, men frifant ham for befatning med narkotikasmugling.

Begrunnelsen er egentlig hemmelig, men fra utsiden fremstår det som en logisk brist: Jensen skal ha mottatt masse penger, uten at Cappelen fikk noe igjen for det.

De tre fagdommerne – altså de juridisk skolerte dommerne – var enige om at Jensen «utvilsomt» var skyldig. Juryordningen var sånn at de da kunne sende saken til ny behandling. Det er denne saken som nå er avgjort.

Les også Eirin Eikefjord: Purk, skurk og landets siste jury

I januar 2019 kom en jury på ti menn og kvinner av folket til at Eirik Jensen var skyldig i grov korrupsjon. Fagdommerne motsatte seg at han ble frikjent for narkotikainnførsel, og saken måtte behandles enda en gang i lagmannsretten. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Setter dette punktum for Eirik Jensen-saken?

Bare nesten. Det er ikke mulig å anke spørsmålet om skyld til Høyesterett. Det betyr at Eirik Jensen nå er erklært skyldig. Men siden han anket over straffen på stedet, må det spørsmålet avgjøres av Høyesterett.

Ett annet viktig spørsmål gjenstår også: Hvordan kunne politiledelsen la Eirik Jensen drive med korrupt politidrift i så mange år, etter så mange bekymringsmeldinger og mistanker, uten at noen grep inn?

Det er «tale om ein kvalifisert svikt både i rutinar og i oppfølging», skriver dommerne. Sånt må få konsekvenser.

Så: Den store vinneren er Cappelen?

Ja, definitivt. Gjermund Cappelen er dømt for samme forhold som Eirik Jensen, og skulle i utgangspunktet hatt like streng straff. Men fordi Cappelen anga en råtten politimann, ble straffen jekket ned fra 21 til 13 år.

Det lønner seg å tyste.